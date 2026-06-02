Chatbot AI hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hòa Bình, trợ lý ảo Chatbot AI đang trở thành “cánh tay nối dài” hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công thuận tiện hơn. Sau thời gian triển khai thí điểm, mô hình đã ghi nhận những kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số ở địa phương.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hòa Bình là một trong những đơn vị triển khai sớm ứng dụng Chatbot AI hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính.

Chủ động ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, UBND phường Hòa Bình đã chủ động triển khai thí điểm trợ lý ảo Chatbot AI tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Đây là một trong những giải pháp công nghệ được địa phương lựa chọn nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện, góp phần đổi mới phương thức phục vụ theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp.

Theo đó, Chatbot AI được tích hợp để hỗ trợ người dân tra cứu thông tin đối với 40 thủ tục hành chính thuộc nhiều lĩnh vực như hộ tịch, giáo dục, chứng thực, lao động - thương binh và xã hội. Thông qua nền tảng số, người dân có thể dễ dàng tìm hiểu thành phần hồ sơ, quy trình thực hiện, thời gian giải quyết cũng như các bước thực hiện dịch vụ công trực tuyến mà không bị giới hạn về thời gian và không gian.

Để mô hình phát huy hiệu quả, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường đã bố trí cán bộ trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân làm quen với hệ thống ngay từ những ngày đầu triển khai. Với giao diện thân thiện, dễ sử dụng, Chatbot AI giúp người dân tiếp cận thông tin chính xác, hạn chế tình trạng thiếu hồ sơ hoặc phải đi lại nhiều lần để bổ sung giấy tờ. Việc đưa công nghệ trí tuệ nhân tạo vào hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước mà còn thể hiện quyết tâm của địa phương trong việc lấy người dân làm trung tâm phục vụ, từng bước xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, hiện đại.

Từ việc mạnh dạn ứng dụng công nghệ mới vào thực tiễn, phường Hòa Bình đang từng bước tạo chuyển biến trong công tác cải cách hành chính, góp phần đưa các tiện ích của chuyển đổi số đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Hiệu quả bước đầu của mô hình

Sau thời gian triển khai thí điểm, trợ lý ảo Chatbot AI đã cho thấy những tín hiệu tích cực trong hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính. Từ ngày 1/9/2025 đến nay, hệ thống đã hỗ trợ hơn 1.000 lượt công dân tra cứu thông tin và thực hiện các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, thuận tiện. Thông qua điện thoại thông minh hoặc máy tính kết nối internet, người dân có thể chủ động tìm hiểu quy trình thực hiện, thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết cũng như các bước thực hiện dịch vụ công trực tuyến mọi lúc, mọi nơi.

Đặc biệt, đối với những thủ tục hành chính có số lượng hồ sơ phát sinh lớn như chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở, đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân, cấp bản sao trích lục hộ tịch..., Chatbot AI đã phát huy hiệu quả rõ nét thông qua việc tự động hỗ trợ giải đáp thông tin và hướng dẫn quy trình thực hiện. Qua đó, góp phần giảm tải áp lực công việc cho đội ngũ công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường, nâng cao hiệu suất xử lý hồ sơ và chất lượng phục vụ Nhân dân.

Mô hình Chatbot AI còn góp phần đổi mới phương thức phục vụ trong hoạt động hành chính công theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và thân thiện. Việc ứng dụng công nghệ số đã tăng cường tính minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính, giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin chính thống, hạn chế tình trạng thực hiện sai quy trình hoặc thiếu thành phần hồ sơ khi nộp thủ tục.

Là một trong những người trực tiếp trải nghiệm hệ thống, chị Nguyễn Thị Hồng Nhung ở tổ 5 đến thực hiện thủ tục chứng thực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường chia sẻ: Trước đây mỗi lần làm giấy tờ tôi phải hỏi nhiều nơi mới biết cần chuẩn bị hồ sơ gì. Từ khi có trợ lý AI, chỉ cần dùng điện thoại tra cứu là biết đầy đủ thủ tục, không mất thời gian đi lại. Giao diện dễ sử dụng, cán bộ hướng dẫn tận tình nên tra cứu thông tin nhanh hơn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai Chatbot AI vẫn còn một số khó khăn như khung pháp lý về ứng dụng AI trong hành chính công chưa hoàn thiện, hệ thống chủ yếu đáp ứng tốt các tình huống phổ biến và quy trình chuẩn hóa. Theo ông Đỗ Minh Khánh, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục nghiên cứu, nâng cấp và mở rộng ứng dụng AI; đồng thời tăng cường tập huấn kỹ năng số cho cán bộ, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân tiếp cận hiệu quả hơn với các dịch vụ công trực tuyến. Đây được xem là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục xây dựng nền hành chính số hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Hương Giang