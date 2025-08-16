Rộn rã công trường thi công cầu Phong Châu mới

Suốt nhiều tháng qua, không khí làm việc trên công trường xây dựng cầu Phong Châu luôn khẩn trương, thi công 3 ca, 4 kíp, làm việc không kể đêm ngày, lễ Tết. Với phương châm “Vinh quang chỉ đến với người đúng hẹn” và tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, không lo gió bão”, nhà thầu Trường Sơn cùng Bộ Giao thông vận tải và Ban Quản lý dự án Thăng Long đã phát động đợt thi đua cao điểm 30 ngày đêm “Tăng tốc - Về đích” (từ ngày 2/8 đến ngày 2/9/2025), phấn đấu hợp long cầu vào ngày 28/8 (mốc ban đầu ngày 5/11) để chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Nước (2/9/1945 - 2/9/2025) và hoàn thành công trình vào đầu tháng 10/2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Cầu Phong Châu mới chuẩn bị hợp long.

Rút ngắn tiến độ

Ông Lương Văn Long - Trưởng Ban Điều hành, Giám đốc Quản lý Dự án cầu Phong Châu cho biết: Với tính chất cấp thiết, dự án được thực hiện theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp do Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ Giao thông vận tải) làm chủ đầu tư, Binh đoàn 12 (Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn) là nhà thầu thi công.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, công trình phải hoàn thành trước ngày 22/12/2025. Ngay khi được giao nhiệm vụ, Ban Quản lý dự án Thăng Long đã triển khai phê duyệt dự án, triển khai thiết kế, lựa chọn tư vấn, nhà thầu. Trong bước khảo sát thiết kế, với hiện trạng sông Hồng thắt hẹp, dòng chảy biến đổi liên tục, các đơn vị đã tính toán, cân nhắc yếu tố xói lở lòng sông để đưa vào giải pháp thiết kế.

Theo tiến độ ban đầu, đổ bê tông hạng mục bệ, thân trụ cầu và khối K0 đỉnh trụ sẽ hoàn thành ngày 7/7/2025 nhưng trước nhu cầu bức thiết về giao thông đi lại của Nhân dân, nhà thầu Trường Sơn cùng Bộ Giao thông vận tải và Ban Quản lý dự án Thăng Long đã phát động nhiều đợt thi đua như: 80 ngày đêm “Thần tốc - Quyết thắng” (từ ngày 1/3 đến 19/5/2025), phấn đấu hoàn thành đổ bê tông khối K0 vào ngày 19/5, rút ngắn tiến độ so với ban đầu gần 2 tháng và 30 ngày đêm “Tăng tốc - Về đích” (từ ngày 2/8 đến ngày 2/9/2025), phấn đấu hợp long cầu vào ngày 28/8 (mốc ban đầu ngày 5/11), chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Nước (2/9/1945 - 2/9/2025) và hoàn thành công trình vào đầu tháng 10/2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đại diện nhà thầu đảm nhận thi công cầu Phong Châu, Thượng tá Nhâm Mạnh Đôn - Phó Giám đốc Ban Điều hành Trường Sơn 9 (Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn) cho biết: Cầu Phong Châu được khởi công từ ngày 21/12/2024 nhưng thực tế đầu tháng 2/2025 mới bắt đầu thi công sau khi hoàn thiện công tác khảo sát, thiết kế kỹ thuật, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Với hiện trạng sông Hồng thắt hẹp, dòng chảy biến đổi liên tục, dễ gây xói lở, hạng mục “khó nhằn” nhất là thi công cọc khoan nhồi (có chiều dài trung bình 55 - 60m, đường kính 2m), đổ bê tông bệ, thân trụ T4 và T5 dưới sông vượt trước lũ tiểu mãn (giữa tháng 4/2025). “Thông thường, để hoàn thành đổ bê tông khối K0 phải mất ít nhất 2 tháng nhưng thời gian qua, khi thi công tuyến cao tốc Bắc - Nam, có đơn vị hoàn thành đổ bê tông khối K0 chỉ trong 35 ngày. Tại dự án này, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn thi công chỉ mất 22 ngày. Hạng mục cọc khoan nhồi vốn được xác định hoàn thành đúng kế hoạch đã khó, thực tế vượt tiến độ gần nửa tháng. Mỗi đốt đúc hẫng cân bằng thay vì cần 7 ngày, nhà thầu triển khai chỉ tốn 5 - 5,5 ngày” - Thượng tá Nhâm Mạnh Đôn phấn khởi cho biết.

Theo Trưởng Ban Điều hành, Giám đốc Quản lý dự án cầu Phong Châu Lương Văn Long: Để đạt được kết quả trên, nhà thầu thi công đã tăng gấp đôi cán bộ, công nhân lao động, thiết bị máy móc làm việc “3 ca, 4 kíp” triển khai từng hạng mục như: Hoàn thành đổ bê tông bệ trụ và bê tông thân trụ, lắp đặt gối cầu, đổ bê tông ụ chống xô, lắp dựng cẩu tháp, hoàn thành công tác đổ bê tông đốt K0 đỉnh trụ (rộng 20,5m, cao 7m), lắp đặt xe đúc hẫng các nhịp cầu nối giữa 2 mố cầu trên sông. “Tiến độ dự án tại 4 mũi thi công của nhà thầu Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đến nay đạt khoảng 80% khối lượng. Nhiều hạng mục vượt tiến độ so với hợp đồng ký kết. Tổng thời gian thi công cầu thực tế chỉ mất chưa đến 1 năm thay vì 1,5 - 2 năm như nhiều công trình tương tự. Đây có thể xem là một trong những kỷ lục mới về thi công cầu và là kết quả chúng tôi chưa từng dám nghĩ tới tại thời điểm lên khảo sát địa hình với muôn vàn gian khó trước mắt. Đặc biệt, sự kỷ luật, chuyên nghiệp và cần mẫn trong công việc của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động của Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Nhân dân địa phương” ông Long nhấn mạnh.

Các hạng mục thi công cầu Phong Châu đều bám sát tiến độ

Tiến độ song hành chất lượng

Thượng tá Nhâm Mạnh Đôn - Phó Giám đốc Ban Điều hành Trường Sơn 9 (Tổng Công ty Trường Sơn) cho biết: “Ngày khởi công, nhìn hiện trạng công trường ngổn ngang, khối lượng công việc quá lớn, nhiều người dân địa phương tỏ vẻ nghi ngờ, làm sao có thể làm xong cây cầu trong 1 năm. Thế nhưng, khi thấy bộ đội huy động các giàn thiết bị khoan, máy móc, chia thành 4 mũi thi công, làm ngày, làm đêm, làm xuyên Tết thì “tâm phục, khẩu phục”, bảo rằng thế này thì chúng tôi hoàn toàn tin trong 1 năm các anh có thể làm xong cầu rồi. Bên cạnh đó, dự án gặp thuận lợi về mặt bằng, chính quyền và người dân ủng hộ nên nhịp độ thi công, khí thế công trường lúc nào cũng sôi động, hối hả”.

Dẫn chúng tôi đi thực tế công trường, kỹ sư Nguyễn Duy Tiến - Tư vấn trưởng Công ty cổ phần Tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long, đơn vị tư vấn giám sát dự án cho hay: Ngay từ khi đặt bút ký hợp đồng với chủ đầu tư, nhận thức đây là công trình thực hiện theo lệnh khẩn cấp, Tư vấn Thăng Long đã triển khai bố trí nhân lực đầy đủ, đáp ứng theo đúng yêu cầu từ phía nhà thầu. Tư vấn giám sát đã bố trí kỹ sư vật liệu, hiện trường khối lượng lấy mẫu vật tư, vật liệu, kiểm soát và bảo đảm yêu cầu. “Chúng tôi đánh giá, các hạng mục thi công đều bám sát so với tiến độ nhà thầu lập, riêng hạng mục cọc khoan nhồi dưới sông vượt tiến độ 9 -10 ngày. Đây là thành công bước đầu nhưng các đơn vị đều không chủ quan, ỷ lại tiến độ mà vẫn thi công ngày đêm, bảo đảm tiến độ chất lượng, an toàn vệ sinh lao động. Hạng mục 2 trụ dưới sông là khó khăn nhất nhưng chúng tôi tin với năng lực nhà thầu cùng phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” của Tổng Công ty Trường Sơn, tiến độ toàn dự án hoàn toàn chủ động, bảo đảm đạt hoặc vượt yêu cầu đề ra”, kỹ sư Nguyễn Duy Tiến khẳng định.

Báo cáo tại chuyến thăm, kiểm tra tiến độ và động viên cán bộ, chiến sỹ thi công cầu Phong Châu của Thủ tướng Chính phủ vào ngày 9/8 vừa qua, lãnh đạo Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn cho biết: Tính đến giữa tháng 8/2025, công trình cầu Phong Châu chỉ còn 5 đốt đúc hẫng trên tổng số 60 đốt. Với tiến độ hiện nay, dự kiến công tác hợp long cầu sẽ được tiến hành vào ngày 28/8/2025. Sau hợp long, nhà thầu sẽ hoàn thiện các hạng mục còn lại: Xử lý các yếu tố kỹ thuật, bảo đảm chất lượng của các đốt đúc hẫng; thảm bê tông nhựa mặt cầu, làm khe co giãn, lan can hệ thống chiếu sáng, sơn kẻ... Dự kiến, đầu tháng 10 tới, toàn bộ công trình sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác. Như vậy, tiến độ công trình đã được rút ngắn khoảng 3 tháng so kế hoạch đề ra (ngày 22/12/2025). Ngoài tiến độ, chất lượng, tính thẩm mỹ của công trình cũng được chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn giám sát hết sức chú trọng để cây cầu trở thành điểm nhấn mỹ thuật trong bức tranh hạ tầng giao thông của địa phương.

Theo thiết kế, cầu Phong Châu mới có chiều dài 653m, rộng 20,5m gồm 4 làn xe cơ giới, xây dựng theo quy mô vĩnh cửu, tổng mức đầu tư hơn 635 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương. Cầu thi công theo phương pháp dầm bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, phần cầu chính gồm 3 nhịp dầm liên tục, bố trí theo sơ đồ (70+120+70)m, thi công bằng phương pháp đúc hẫng cân bằng, mố, trụ bằng bê tông cốt thép, móng cọc khoan nhồi. Phần cầu dẫn phía xã Phùng Nguyên gồm 3 nhịp dẫn I 33m, 2 nhịp dầm bản bê tông cốt thép theo sơ đồ (6+10)m. Đoạn đường dẫn nối hai đầu cầu quy mô đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/giờ.

Đinh Vũ