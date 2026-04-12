Rộn ràng chuẩn bị cho Lễ hội Đền Hùng năm Bính Ngọ 2026

Hướng tới Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, các địa phương trong tỉnh đang tích cực triển khai nhiều hoạt động chuẩn bị với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao. Không khí tập luyện, thi đua lan tỏa rộng khắp từ cơ sở, thể hiện sự chủ động, đồng lòng của các cấp chính quyền và Nhân dân trong việc góp phần tổ chức thành công ngày hội lớn của dân tộc.

Theo kế hoạch, các xã, phường trên địa bàn tỉnh được sắp xếp thành 18 cụm để tham gia các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. Trên cơ sở phân công, các cụm đã xây dựng kế hoạch chi tiết, phân rõ nhiệm vụ cho từng địa phương, từng nội dung cụ thể, bảo đảm sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa các đơn vị.

Từ việc lựa chọn lực lượng tham gia, xây dựng kịch bản chương trình đến chuẩn bị trang phục, đạo cụ, tất cả đều được triển khai bài bản, đồng bộ.

Tại Cụm số 5, do xã Thanh Sơn làm Cụm trưởng, công tác chuẩn bị cho lễ hội được thực hiện nghiêm túc, kỹ lưỡng. Các xã thành viên như Lai Đồng, Tân Sơn, Xuân Đài, Khả Cửu, Yên Sơn, Võ Miếu, Minh Đài, Cự Đồng... đang tích cực luyện tập để tham gia các hoạt động trọng tâm như liên hoan văn nghệ quần chúng và lễ hội văn hóa dân gian đường phố.

Những ngày này, tại các nhà văn hóa, sân vận động hay khu dân cư, đâu đâu cũng rộn ràng tiếng hát, tiếng nhạc, tạo nên bầu không khí sôi nổi, phấn khởi.

Đội văn nghệ quần chúng của Cụm số 5 đang tích cực tập luyện để tham gia liên hoan văn nghệ quần chúng và lễ hội văn hóa dân gian đường phố trong Chương trình Lễ hội Đền Hùng và Tuần văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

Theo đồng chí Quang Tiến - Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn: Điểm nhấn nổi bật của Cụm 5 tại lễ hội năm nay là trình diễn Lễ hội đình Thạch Khoán của đồng bào Mường Thanh Sơn kết hợp với diễn xướng cồng chiêng - chạm ống.

Phần lễ được tổ chức trang nghiêm với nghi thức rước kiệu, dâng hương, thể hiện lòng thành kính đối với tổ tiên, cầu mong quốc thái dân an, mùa màng bội thu. Phần hội mang đậm sắc màu văn hóa dân gian với âm thanh cồng chiêng vang vọng, hòa quyện cùng nhịp chạm ống độc đáo, tái hiện sinh động đời sống lao động và sinh hoạt cộng đồng của người Mường.

Không chỉ dừng lại ở các tiết mục biểu diễn, Cụm 5 còn chuẩn bị các mô hình, đạo cụ mang đậm bản sắc địa phương như nhà sàn truyền thống, cảnh quan núi rừng, ruộng bậc thang, đồi chè, cùng các nghi thức rước vía lúa, rước nông sản...

Những hình ảnh này không chỉ tạo điểm nhấn đặc sắc cho lễ hội đường phố mà còn góp phần giới thiệu, quảng bá văn hóa, con người vùng đất Thanh Sơn nói riêng và Phú Thọ nói chung đến đông đảo du khách.

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy - nét đẹp truyền thống gắn liền với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - cũng được các địa phương chuẩn bị chu đáo.

Cụm số 6 lựa chọn xã Hùng Việt và xã Thượng Long tham gia hội thi tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Đây đều là những địa phương có thế mạnh về sản phẩm truyền thống, từng được công nhận sản phẩm OCOP, góp phần khẳng định giá trị văn hóa ẩm thực đặc trưng của địa phương.

Bà Nguyễn Thị Ảnh, đại diện đội thi nấu bánh chưng, giã bánh giầy Cụm số 6 chia sẻ: Để đạt kết quả cao tại hội thi, các đội đã được thành lập với những thành viên có kinh nghiệm, tay nghề khéo léo, đồng thời tổ chức luyện tập thường xuyên nhằm đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng trong từng công đoạn.

Từ việc chọn nguyên liệu, gói bánh, nấu bánh đến kỹ thuật giã, nặn bánh giầy đều được chú trọng, đáp ứng các tiêu chí về thời gian, hình thức và chất lượng. Mục tiêu không chỉ là đạt thành tích cao mà còn hướng tới vinh dự được dâng những chiếc bánh thơm ngon, trọn vẹn ý nghĩa lên các Vua Hùng.

Song song với đó, các địa phương cũng tích cực chuẩn bị cho các hoạt động trưng bày, quảng bá sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, dựng trại văn hóa, giới thiệu không gian sinh hoạt truyền thống của đồng bào các dân tộc.

Các môn thể thao dân gian cũng được tổ chức luyện tập, sẵn sàng tham gia thi đấu, góp phần tạo nên không khí vui tươi, đoàn kết trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Có thể thấy, với sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của các cấp, các ngành và Nhân dân, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 cơ bản đã hoàn tất.

Sự chuẩn bị chu đáo, công phu không chỉ góp phần đảm bảo cho lễ hội diễn ra thành công, an toàn, tiết kiệm mà còn hứa hẹn mang đến cho đồng bào và du khách những trải nghiệm văn hóa đặc sắc, ấn tượng.

Qua đó tiếp tục khẳng định giá trị trường tồn của di sản văn hóa Đất Tổ, góp phần giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, bồi đắp tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và quảng bá hình ảnh quê hương Phú Thọ giàu bản sắc đến với bạn bè trong và ngoài nước.

Lệ Oanh