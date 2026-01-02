Rộn ràng không khí đón Xuân sang

Ngày cuối cùng của năm 2025 khép lại, khắp các địa phương trong tỉnh khoác lên mình diện mạo mới, rộn ràng, hân hoan chào đón năm mới 2026. Từ khu vực đô thị đến các làng quê, mùa Xuân đang về mang theo niềm tin, hy vọng và ước vọng về một năm mới nhiều thành tựu.

Chương trình nghệ thuật chào đón năm mới do phường Thanh Miếu tổ chức với nhiều tiết mục dàn dựng công phu.

Chương trình nghệ thuật chào năm mới 2026 với chủ đề “Sắt son niềm tin với Đảng - Rạng rỡ xuân yêu thương” do phường Thanh Miếu tổ chức tại khu vực sân khấu Công viên Văn Lang (đường Hai Bà Trưng) diễn ra sôi động, tràn đầy hứng khởi. Chương trình thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn phường cũng như các khu vực lân cận đến thưởng thức, tạo nên không khí náo nức ngay trong thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới. Chương trình được dàn dựng công phu với nhiều tiết mục đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ và quê hương Phú Thọ giàu truyền thống, nghĩa tình, đang từng ngày đổi mới. Có mặt tại Công viên Văn Lang từ sớm, bà Nguyễn Thị Hòa - người dân phường Thanh Miếu phấn khởi chia sẻ: “Năm nay, phường tổ chức chương trình văn nghệ mừng năm mới, với quy mô hoàng tráng và chất lượng tốt. Xem văn nghệ trong thời khắc chuyển giao như thế này khiến tôi thấy rất vui và tự hào. Tôi mong năm 2026 sẽ tiếp tục là một năm bình an, quê hương Phú Thọ ngày càng phát triển, đời sống Nhân dân được nâng cao”.

Chương trình nghệ thuật chào năm mới do phường Thanh Miếu tổ chức thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân dến xem, cổ vũ.

Cùng với phường Thanh Miếu, nhiều địa phương trong tỉnh cũng tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, sinh hoạt cộng đồng, tạo không khí vui tươi, gắn kết Nhân dân trong dịp đón năm mới 2026. Đã thành thông lệ từ nhiều năm qua, cứ đến ngày đầu năm mới, khu 5 làng Phú Thịnh, xã Xuân Lũng lại tổ chức hoạt động mừng thọ cho người cao tuổi với không khí trang trọng, ấm áp nghĩa tình. Năm nay, khu dân cư có 13 cụ có tuổi từ 70 đến hơn 100 được chúc thọ, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền và cộng đồng đối với thế hệ cao niên. Cụ Nguyễn Thị Cải, 90 tuổi xúc động chia sẻ trong ngày được mừng thọ: “Tôi rất vui và cảm động khi được con cháu, làng xóm quan tâm. Đây là niềm hạnh phúc lớn đối với người cao tuổi chúng tôi. Tôi mong mình tiếp tục sống vui, sống khỏe để làm chỗ dựa tinh thần cho con cháu, góp phần giữ gìn nếp sống gia đình, làng xóm”. Những lời chia sẻ mộc mạc ấy càng làm ấm thêm không khí đón Xuân nơi miền quê yên bình.

Khu 5 làng Phú Thịnh, xã Xuân Lũng tổ chức mừng thọ cho các cụ cao tuổi nhân dịp đầu năm mới 2026.

Trong những ngày đầu năm, niềm vui đón Xuân còn lan tỏa trong từng mái ấm gia đình. Nhiều người con xa quê đã thu xếp công việc, trở về sum họp cùng gia đình, quây quần bên mâm cơm đoàn viên, cùng nhau ôn lại những câu chuyện của năm cũ và chúc nhau một năm mới an lành, đủ đầy. Đó là khoảnh khắc để mỗi người cảm nhận rõ hơn giá trị của sự đoàn viên. Chị Nguyễn Kim Khoa ở khu Chợ Nội, xã Bình Nguyên, chia sẻ: “Cả năm đi làm xa, chỉ mong đến những dịp như thế này để được về nhà. Năm nay, được nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, nên gia đình tôi thu sếp công việc để về quê đoàn tụ với anh em, họ hàng. Không khí đón năm mới rất vui, rất ấm áp. Tôi tin rằng năm 2026 sẽ mang lại nhiều cơ hội mới, công việc thuận lợi hơn, cuộc sống gia đình hạnh phúc”.

Bữa cơm đoàn viên đầu năm mới là dịp để người thân sum vầy, gắn chặt tình đoàn kết.

Không khí hân hoan đón năm mới còn gắn liền với niềm tin của Nhân dân vào sự phát triển của tỉnh trong không gian mới. Năm 2025 khép lại với nhiều dấu ấn tích cực trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội, đời sống Nhân dân từng bước được nâng cao, diện mạo đô thị và nông thôn có nhiều đổi thay. Bước sang năm 2026, trong bối cảnh mới với những định hướng phát triển dài hạn, Phú Thọ đứng trước nhiều thời cơ để bứt phá, phát huy tiềm năng, lợi thế, vươn lên mạnh mẽ hơn nữa. Niềm tin ấy được thể hiện rõ trong ánh mắt, nụ cười và những lời chúc Xuân giản dị mà chan chứa kỳ vọng của người dân. Từ những chương trình văn nghệ rộn ràng nơi phố thị, những hoạt động cộng đồng ấm áp ở làng quê, đến những bữa cơm gia đình sum vầy, tất cả đã hòa quyện tạo nên bản hòa ca mùa Xuân trên quê hương Đất Tổ. Đó là bản hòa ca của niềm vui, của sự đoàn kết, của khát vọng vươn lên và niềm tin vào tương lai.

Trong sắc Xuân rộn ràng trên quê hương Đất Tổ, mỗi người dân Phú Thọ đều gửi gắm ước mong về một năm 2026 an khang, thịnh vượng, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Hồng Nhung