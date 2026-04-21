Rộn ràng thanh âm, trải nghiệm văn hóa ngày hội trên quê hương Đất Tổ

Tháng Ba về, mang theo hơi thở linh thiêng của cội nguồn khi hàng triệu người con đất Việt cùng hướng về Đất Tổ trong niềm thành kính và tự hào. Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 không chỉ là sự kiện văn hóa lớn của Phú Thọ mà còn là ngày hội chung của cả dân tộc, nơi hội tụ truyền thống, lan tỏa giá trị và kết nối hiện tại với quá khứ ngàn đời.

Từ trung tâm Việt Trì đến các xã, phường vùng ven, không khí lễ hội lan tỏa mạnh mẽ. Cờ hội rực rỡ khắp các tuyến đường, tiếng trống, tiếng chiêng vang vọng, hòa cùng lời ca, điệu múa tạo nên một bức tranh văn hóa đa sắc màu. Mỗi góc phố, mỗi làng quê như được đánh thức bởi nhịp điệu lễ hội, vừa rộn ràng náo nhiệt, vừa đậm chất linh thiêng.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Đền Hùng.

Điểm nhấn ấn tượng nhất trong chuỗi sự kiện chính là Đêm khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Việt Trì). Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu gồm 3 chương, dẫn dắt người xem đi từ quá khứ linh thiêng đến hiện tại năng động và tương lai rạng rỡ. Chương 1 với chủ đề “Linh thiêng nguồn cội” tái hiện huyền tích “Con Rồng cháu Tiên” qua những màn kịch múa sinh động, khơi dậy niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương 2 “Về miền di sản” với những làn điệu hát Xoan, hòa tấu chiêng Mường, dân ca truyền thống đậm đà bản sắc vùng Đất Tổ. Kết thúc bằng “Phú Thọ vươn mình cùng đất nước”, thể hiện một hình ảnh Phú Thọ năng động, hội nhập và phát triển.

Đáng chú ý, dù đêm khai mạc trời mưa nặng hạt nhưng sức nóng từ các tiết mục nghệ thuật và lòng thành kính đã giữ chân đông đảo người dân, du khách. Giữa dòng người đông đúc, bà Nguyễn Thanh Hà - người dân phường Thanh Miếu cùng gia đình vẫn kiên trì mặc áo mưa, tay cầm ô đứng dõi theo từng tiết mục.

Bà Hà xúc động chia sẻ: “Mặc dù trời mưa khá lớn, nhưng tôi và các thành viên trong gia đình vẫn thấy rất háo hức. Những màn biểu diễn được dàn dựng công phu và xúc động, nhất là các màn tái hiện về vùng đất cội nguồn của dân tộc. Đứng dưới mưa xem hội càng thấy không khí thiêng liêng và ấm áp lạ thường”. Sự ủng hộ nhiệt tình của những người dân như bà Hà chính là minh chứng rõ nét nhất cho sức sống mãnh liệt của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương trong lòng mỗi người dân đất Việt.

Chương trình giao lưu nghệ thuật phục vụ Nhân dân và du khách dịp Giỗ Tổ Hùng Vương tại phường Hòa Bình.

Không chỉ dừng lại ở các sự kiện quy mô lớn, không khí lễ hội còn lan tỏa sâu rộng đến từng cơ sở nhờ sự chủ động của ngành Văn hóa địa phương. Điển hình là sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng chính quyền phường Hòa Bình trong việc tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật phục vụ Nhân dân và du khách dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - du lịch Đất Tổ năm 2026 tại Cung văn hóa Hòa Bình tối 19/4 (tức ngày 3/3 âm lịch). Đây là nỗ lực nhằm đưa di sản và nghệ thuật chuyên nghiệp về cơ sở, giúp mọi tầng lớp nhân dân đều được thụ hưởng không khí lễ hội.

Tại sân khấu biểu diễn ở phường Hòa Bình, diễn viên Mai Lan cùng các đồng nghiệp đến từ Nhà hát Lạc Hồng đã có những khoảnh khắc thăng hoa đầy cảm xúc. Chị Mai Lan tâm sự: “Được cùng các nghệ sĩ, diễn viên phối hợp với bà con phường Hòa Bình mang lời ca tiếng hát tri ân Tổ tiên là niềm hạnh phúc lớn nhất của người nghệ sĩ". Các tiết mục như “Mình về Phú Thọ hôm nay”, “Tháng Ba vui hội Đền Hùng”, “Con Rồng cháu Tiên”, hay “Việt Nam thịnh vượng sáng ngời”, “Nhà tôi có treo một lá cờ”... đã mang đến niềm vui và niềm tự hào cho người dân.

Điểm đặc sắc của lễ hội còn nằm ở hệ thống hoạt động phong phú, trải dài từ ngày mùng 1 đến mùng 10 tháng 3 năm Bính Ngọ. Từ các nghi lễ truyền thống như dâng hương, rước kiệu đến các hoạt động văn hóa cộng đồng như liên hoan văn nghệ quần chúng, lễ hội đường phố, hội trại văn hóa và trưng bày sản phẩm đặc trưng, biểu diễn các tiết mục văn nghệ đặc sắc đậm đà bản sắc các dân tộc của 18 cụm xã, phường. Các hoạt động trưng bày tư liệu với chủ đề “Phú Thọ - Hội tụ truyền thống, lan tỏa tương lai” và triển lãm “Văn hóa thời đại Hùng Vương - Tinh hoa hội tụ"... cũng thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan, giúp thế hệ trẻ hiểu thêm về những giá trị lịch sử quý báu.

Bên cạnh đó, du khách sẽ được trải nghiệm các loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo như múa rối nước, múa rối cạn, đánh trống đồng, đâm đuống, trình diễn nhạc cụ dân tộc và thưởng thức trình diễn hát Xoan tại các làng cổ như: đình An Thái, đình Kim Đái, đình Thét, đình Hùng Lô, miếu Lãi Lèn. Các hội thi như: gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy hay giải bơi chải trên hồ Công viên Văn Lang cũng tạo nên sức hút khó cưỡng, làm nức lòng du khách thập phương. Tất cả hòa quyện tạo nên một không gian văn hóa vừa cổ kính, vừa hiện đại, làm hài lòng cả những du khách khó tính nhất.

Việc tổ chức quy mô cấp tỉnh với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật được đầu tư bài bản, mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc về truyền thống yêu nước và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Thông qua những sự kiện này, bản sắc văn hóa thời đại Hùng Vương được bảo tồn, tôn vinh và quảng bá rộng rãi đến bạn bè quốc tế. Sự gắn kết giữa nghệ sĩ và Nhân dân, giữa chính quyền và người dân trong các hoạt động tại các địa phương trên địa bàn tỉnh đã cho thấy sức mạnh của sự đồng thuận trong việc giữ gìn di sản. Chương trình còn là dịp để Phú Thọ khẳng định vị thế, tiềm năng và thế mạnh của tỉnh tới đông đảo bạn bè quốc tế và du khách.

Mùa lễ hội đang diễn ra với nhiều hoạt động ấn tượng, hấp dẫn, những âm thanh quen thuộc của trống đồng, tiếng chiêng, lời hát Xoan vang vọng khắp không gian Đất Tổ. Tất cả hòa quyện, tạo nên một bản giao hưởng văn hóa vừa sâu lắng, vừa rộn ràng, nhắc nhở mỗi người con đất Việt rằng cội nguồn dân tộc vẫn luôn là nơi để trở về.

Hương Lan