Ronaldo có kịp ghi bàn thứ 1.000 ở World Cup 2026?

Cristiano Ronaldo ghi bàn trong chiến thắng 4-0 của Al Nassr trước Al Wasl. Đó là bàn thắng thứ 969 của siêu sao người Bồ Đào Nha.

CR7 ghi bàn mở tỷ số cho Al Nassr ở phút 11. Đó là tình huống Ronaldo dễ dàng dứt điểm cận thành để ghi bàn khi thủ môn bị lỡ đà. Trận thắng đậm đưa Al Nassr vào bán kết AFC Champions League Two. Phía trước siêu sao người Bồ Đào Nha là cơ hội chinh phục cú đúp danh hiệu Saudi Pro League và AFC Champions League Two.

Với cá nhân Ronaldo, làng túc cầu đang dõi theo từng pha lập công của anh, trên hành trình chinh phục cột mốc ghi 1.000 bàn. Ronaldo chỉ còn cách thành tích vĩ đại 31 bàn. Nếu cùng Al Nassr tiến vào chung kết AFC Champions League Two, Ronaldo sẽ còn 10 trận trong màu áo Al Nassr.

Sẽ là viễn cảnh trong mơ nếu Ronaldo chạm mốc 1.000 bàn thắng tại World Cup 2026 nhưng điều này khó xảy ra. Ngay cả khi cùng Bồ Đào Nha vào đến chung kết World Cup, việc Ronaldo ghi 31 bàn trong khoảng 18-20 trận (hiệu suất khoảng 1,5 bàn/trận) là nhiệm vụ cực khó.

Ronaldo đã trở lại mạnh mẽ từ sau chấn thương gân khoeo. Ở trận đấu trước, CR7 gặp vấn đề sức khỏe, bị nôn mửa trước giờ bóng lăn. Song, Ronaldo vẫn ra sân và giúp sức giúp đội nhà đánh bại Al Ettifaq. Đó là chiến thắng quan trọng để Al Nassr bứt phá trong cuộc đua vô địch ở Saudi Pro League.

Tại giải quốc nội Saudi Arabia, Al Nassr đang độc chiếm ngôi đầu với 76 điểm sau 29 trận. Đội bóng của Ronaldo đang tạo cách biệt 8 điểm so với Al Hilal (chơi nhiều hơn một trận). Ở vị trí thứ 3, Al-Ahli Saudi đã giương cờ trắng trong cuộc đua vô địch.

Trong màu áo Al Nassr, Ronaldo chưa giành một danh hiệu chính thức. CR7 và Al Nassr đang rộng cửa giành cú đúp cúp vô địch ở mùa giải 2025/26 và đó là bước chạy đà hoàn hảo để siêu sao Bồ Đào Nha hướng tới World Cup 2026.

