FIFA ra án phạt với đội tuyển dự World Cup 2026

Liên đoàn Bóng đá Mexico vừa thua kiện trước FIFA trong vụ kháng cáo liên quan đến hành vi kỳ thị của CĐV nước này, chỉ ít ngày trước khi World Cup 2026 chính thức khởi tranh trên sân Azteca.

Liên đoàn Bóng đá Mexico (FMF) vừa thất bại trong nỗ lực mới nhất nhằm kháng cáo các án phạt từ FIFA, liên quan đến việc người hâm mộ nước này liên tục hô vang những khẩu hiệu mang tính kỳ thị đồng tính nhằm vào cầu thủ đối phương.

Theo phán quyết được công bố ngày 3/6, Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) đã bác đơn kháng cáo của FMF trong vụ việc kéo dài nhiều năm giữa Mexico và FIFA. Quyết định được đưa ra chỉ ít ngày trước khi Mexico đăng cai trận khai mạc World Cup 2026 giữa đội chủ nhà và Nam Phi trên sân vận động huyền thoại Estadio Azteca vào ngày 11/6.

FIFA ra án phạt với Mexico khi các CĐV nước này có lời lẽ kỳ thị người đồng tính.

Khẩu hiệu gây tranh cãi của các CĐV Mexico thường được hô vang mỗi khi thủ môn đối phương thực hiện phát bóng lên. Từ ngữ này trong tiếng Tây Ban Nha mang hàm ý xúc phạm người đồng tính nam và đã nhiều lần bị FIFA xác định là hành vi phân biệt đối xử.

Vấn đề này lần đầu gây chú ý trên toàn cầu tại World Cup 2014, trước khi tiếp tục xuất hiện ở World Cup 2018 và World Cup 2022. Bất chấp nhiều chiến dịch tuyên truyền và giáo dục từ FMF nhằm chấm dứt hành vi này, một bộ phận người hâm mộ Mexico vẫn tiếp tục tái diễn.

Vụ kiện mới nhất xuất phát từ các án phạt của FIFA sau những sự cố xảy ra trong các trận đấu của Mexico gặp Bolivia, Uruguay, Brazil và Mỹ trong năm 2024. Các giám sát viên chống phân biệt đối xử của FIFA đã ghi nhận những tiếng hô xúc phạm tại các trận đấu này. Đội ngũ giám sát tương tự cũng sẽ được triển khai tại toàn bộ 104 trận đấu của World Cup 2026 diễn ra ở Mexico, Mỹ và Canada.

CAS xác nhận giữ nguyên các khoản tiền phạt do FIFA áp đặt với tổng trị giá 140.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 178.000 USD). Tuy nhiên, cơ quan này đã hủy bỏ hình phạt buộc đóng cửa một phần khán đài trong các trận đấu do FIFA tổ chức.

Trong phiên điều trần diễn ra tại Miami hồi tháng 3, FMF lập luận rằng họ đã triển khai nhiều biện pháp từ năm 2015 nhằm giáo dục, ngăn chặn và loại bỏ hoàn toàn những khẩu hiệu kỳ thị khỏi các sân vận động.

Dù vậy, CAS cho rằng hành vi của các CĐV Mexico mang tính tập thể và diễn ra trên diện rộng, thay vì chỉ là những sự cố cá biệt. Tòa cũng thừa nhận đây là thách thức đặc biệt đối với bóng đá Mexico, nhưng khẳng định liên đoàn không thể được miễn trừ trách nhiệm.

Tại World Cup 2026, Mexico ngoài trận khai mạc với Nam Phi còn tổ chức các trận vòng bảng gặp South Korea tại Guadalajara và Czech Republic trên sân Azteca.

Theo thethao247