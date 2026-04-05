Rực rỡ sắc màu Marathon Đền Hùng “Về Nguồn” 2026

Giữa không gian linh thiêng của Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Giải Marathon Đền Hùng “Về Nguồn” 2026 đã mở ra một hành trình đầy cảm xúc - nơi mỗi bước chân không chỉ là sự chinh phục giới hạn bản thân, mà còn là nhịp kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Trên những cung đường giàu thử thách, các vận động viên được hòa mình vào thiên nhiên trong lành, cảm nhận sâu sắc niềm tự hào về cội nguồn dân tộc. Không đơn thuần là một giải đấu thể thao, sự kiện còn trở thành trải nghiệm đáng nhớ, đọng lại nhiều xúc động, lan tỏa tinh thần gắn kết và ý nghĩa nhân văn trong lòng mỗi runner.

Không khí náo nhiệt tại điểm xuất phát cự ly 42km từ 3h30' sáng 5/4.

Các vận động viên hào hứng trên đường đua quanh hồ Văn Lang.

Các runner sải bước tại khu vực trước cổng Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Không khí náo nhiệt trước giờ tranh tài ở cự ly 6km

Giải đấu thu hút nhiều bậc cao niên tham gia hưởng ứng nhằm rèn luyện sức khỏe.

Và không thể thiếu các runner “nhí”.

Vận động viên nữ khoác trên mình trang phục truyền thống tham gia giải đấu.

Không đơn thuần là rèn luyện thể thao, Marathon Đền Hùng “Về Nguồn” 2026 còn thể hiện tinh thần đoàn kết.

Nụ cười rạng rỡ của nữ vận động viên trên đường đua.

Giải đấu thu hút nhiều gia đình tham gia tranh tài.

Cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên khắp các đường đua.

Các vận động viên nỗ lực hoàn thành cự ly đã đăng ký.

Giải đấu đã thu hút nhiều câu lạc bộ running khắp các địa phương trên cả nước.

Thành viên Ban Tổ chức trao huy chương cho các vận động viên hoàn thành cự ly đăng ký.

Các vận động viên khoe thành tích sau khi hoàn thành cự ly đường đua.

Những món quà truyền thống được tặng cho các vận động viên xuất sắc.

Các vận động viên còn được tham gia hoạt động chụp ảnh lấy ngay - Photobooth.

Đức Anh