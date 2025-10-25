Rủi ro khi con người tìm cách giảm ánh sáng Mặt Trời

Các nhà nghiên cứu phát hiện sử dụng kỹ thuật phun lưu huỳnh vào khí quyển để che bớt ánh sáng Mặt Trời có thể gây rối loạn những hệ thống tự nhiên trên Trái Đất.

Hạt lưu huỳnh có thể làm tầng bình lưu của khí quyển Trái Đất ấm lên. Ảnh: NASA

Theo Space, một số người cho rằng rải các hạt lưu huỳnh siêu nhỏ vào khí quyển Trái Đất là một giải pháp đơn giản để giảm lượng ánh sáng Mặt Trời chiếu xuống mặt đất, qua đó làm mát hành tinh. Giải pháp làm mát này có thể tạm thời bù trừ những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nhưng nghiên cứu mới công bố hôm 21/10 trên tạp chí Scientific Reports chỉ ra hoạt động can thiệp như vậy có thể gây ra nhiều tác động phụ không mong muốn so với dự định ban đầu.

Ý tưởng sử dụng địa kỹ thuật (thay đổi khí hậu bằng cách phun lưu huỳnh vào tầng bình lưu) dựa trên cơ sở là hiện tượng tự nhiên. Vụ phun trào núi lửa Pinatubo ở Philippines năm 1991 phun gần 20 triệu tấn lưu huỳnh dioxide vào tầng bình lưu, lớp khí quyển Trái Đất ở độ cao 12-50 km. Theo Cục Khảo sát Địa chất Mỹ, sự hiện diện của các hạt lưu huỳnh trong khí quyển dẫn đến nhiệt độ trung bình toàn cầu giảm khoảng 0,5 độ. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của các nhà khoa học đến từ Đại học Columbia, sự kiện cũng làm gián đoạn hệ thống gió mùa Ấn Độ, gây ra hạn hán trên khắp Nam Á. Dù lưu huỳnh làm mát bề mặt Trái Đất, nó vẫn làm ấm tầng bình lưu, đẩy nhanh quá trình phá hủy tầng ozone.

Faye McNeill, nhà hóa học khí quyển tại Trường Khí hậu thuộc Đại học Columbia và đồng nghiệp sử dụng các mô hình máy tính phức tạp để hiểu tác động của những biện pháp can thiệp địa kỹ thuật. Họ nhận thấy nếu hạt hóa chất địa kỹ thuật tích tụ quanh xích đạo, chúng có khả năng làm gián đoạn mô hình tuần hoàn khí quyển toàn cầu và thay đổi cách nhiệt lượng phân phối quanh hành tinh. Mặt khác, sự tích tụ của những hạt này quanh vùng cực có thể làm rối loạn hệ thống gió mùa nhiệt đới.

Ngoài ra, khi hạt lưu huỳnh rơi xuống Trái Đất do lực hấp dẫn của hành tinh, chúng có khả năng phản ứng với nước mưa, tạo thành mưa axit gây hại cho đất. Nhóm nghiên cứu cũng xem xét một số lựa chọn thay thế lưu huỳnh nhưng phát hiện mỗi loại hợp chất hóa học được xem xét đều có vấn đề.

Ví dụ, kim cương, zirconia và rutile titania quá hiếm và đắt đỏ. Lựa chọn thay thế khác như canxi carbonate và nhôm alpha, khá dồi dào nhưng khó phân tán đều trong khí quyển do khuynh hướng tạo thành cục. Kết quả là những hóa chất này không có mang lại hiệu quả như lưu huỳnh.

Nguồn vnexpress.net