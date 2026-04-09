Sa Pa được gọi tên trong danh sách “những thị trấn đẹp nhất hành tinh”

Tạp chí quốc tế Condé Nast Traveller vừa vinh danh Sa Pa (tỉnh Lào Cai) vào danh sách 53 thị trấn đẹp nhất thế giới

Trong bối cảnh xu hướng du lịch chậm (slow travel) ngày càng phổ biến, những điểm đến có không gian yên bình, giàu trải nghiệm bản địa và gần gũi thiên nhiên đang thu hút sự quan tâm của du khách quốc tế. Thay vì lựa chọn các đô thị đông đúc hay khu nghỉ dưỡng quy mô lớn, nhiều du khách có xu hướng tìm đến các thị trấn nhỏ để nghỉ ngơi, khám phá văn hóa và tận hưởng nhịp sống chậm rãi.

Theo đánh giá của tạp chí, Sa Pa là một trong những điểm đến tiêu biểu của xu hướng này. Nằm ở vùng núi Tây Bắc, thị trấn gây ấn tượng với cảnh quan thiên nhiên đặc trưng, gồm các dãy núi trùng điệp, ruộng bậc thang trải dài cùng hệ thống thác nước và cung đường trekking đa dạng. Không gian văn hóa bản địa với sự hiện diện của nhiều cộng đồng dân tộc cũng góp phần tạo nên sức hút riêng cho điểm đến.

Danh sách do Condé Nast Traveller công bố còn ghi nhận nhiều thị trấn nổi bật khác trên thế giới như Rovinj (Croatia), Kinsale (Ireland), Varenna (Ý), Perast (Montenegro), Chefchaouen (Ma-rốc), Albarracín (Tây Ban Nha), Ban Rak Thai (Thái Lan), hay Bled (Slovenia).

Việc Sa Pa góp mặt trong danh sách này cho thấy sức hấp dẫn của các điểm đến vùng núi Việt Nam trong bối cảnh du lịch toàn cầu đang dịch chuyển theo hướng trải nghiệm sâu, bền vững và gắn với yếu tố bản địa.

Theo thanhnien.vn

