Việt Nam - điểm đến an toàn trong bối cảnh thế giới biến động

Chi phí đi lại gia tăng, những nơi dễ đến, dễ đi, tối ưu về giá cả đang có lợi thế rõ rệt và Việt Nam đang tận dụng tốt xu hướng này. Với không ít khách quốc tế, giờ đây, Việt Nam không chỉ là điểm đến hấp dẫn mà còn thân thiện, hiếu khách và an toàn. Đây là những giá trị mang tính quyết định hành vi lựa chọn của khách du lịch.

Khách quốc tế thưởng thức ẩm thực đường phố khi tham quan Hà Nội. (Ảnh: CHIÊU ANH)

Năng lực kết nối đa dạng và giàu tiềm năng khai thác

Thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho thấy, tháng 3/2026, Việt Nam đón gần 2,1 triệu lượt khách quốc tế, nâng tổng số khách trong quý I lên 6,76 triệu lượt, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là mức cao nhất trong quý I từ trước đến nay, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên 3 tháng liên tiếp Việt Nam đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế mỗi tháng.

Trong tổng số 6,76 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong quý này, lượng khách đến bằng đường hàng không chiếm đến 82,3%. Còn lại, đường bộ chiếm 15,5% và đường biển chiếm 2,2%.

Tỷ trọng vượt trội của vận tải hàng không đã chỉ ra rằng, Việt Nam đang thu hút mạnh mẽ dòng khách từ các thị trường tầm trung và đường xa - những thị trường chịu tác động trực tiếp từ biến động địa chính trị và chi phí nhiên liệu.

Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông làm gia tăng giá dầu và gây gián đoạn một số tuyến bay quốc tế, việc dòng khách hàng không vẫn duy trì ở mức cao không chỉ phản ánh năng lực kết nối mà quan trọng hơn là niềm tin của du khách quốc tế đối với một điểm đến an toàn, ổn định và dễ tiếp cận.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định, đây là yếu tố có ý nghĩa đặc biệt, bởi với các thị trường đường xa, quyết định lựa chọn điểm đến ngày càng phụ thuộc không chỉ vào tài nguyên du lịch mà còn vào mức độ an toàn và sự thuận tiện trong hành trình.

Giữa bối cảnh nền du lịch thế giới tiếp tục chịu tác động từ xung đột địa chính trị, gián đoạn chuỗi vận tải và chi phí đi lại gia tăng, ngành du lịch Việt vẫn ghi nhận kết quả tăng trưởng ấn tượng. Điều này phản ánh rõ nét sức hấp dẫn, khả năng chống chịu và vị thế ngày càng vững chắc của điểm đến Việt Nam trên toàn cầu.

Bên cạnh đó, 15,5% lượng khách đến bằng đường bộ tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của các thị trường láng giềng như: Trung Quốc, Lào, Campuchia và Thái Lan. Đây là nhóm khách có lợi thế về khoảng cách địa lý, chi phí hợp lý, khả năng phục hồi nhanh và tính linh hoạt cao. Trong bối cảnh chi phí vận chuyển toàn cầu gia tăng, dòng khách khu vực đã góp phần tạo nên lớp đệm ổn định, giúp du lịch Việt Nam duy trì đà tăng trưởng và giảm thiểu tác động từ các biến động bên ngoài.

Ngoài ra, khách du lịch đường biển hiện chỉ chiếm 2,2% tổng lượng khách quốc tế, cho thấy vẫn còn nhiều dư địa khai thác phân khúc này. Với lợi thế đường bờ biển dài, tài nguyên du lịch phong phú và vị trí thuận lợi trong khu vực, Việt Nam có nhiều điều kiện để phát triển du lịch tàu biển - phân khúc có đặc điểm chi tiêu cao và đi theo đoàn lớn.

Có thể nói, ngành du lịch Việt Nam vẫn còn những không gian phát triển quan trọng để nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng trong thời gian tới. Việc đầu tư nâng cấp cảng chuyên dụng, phát triển sản phẩm du lịch ngắn ngày chất lượng cao sẽ là những yếu tố then chốt để khai thác hiệu quả dư địa này trong tương lai.

An toàn - tiêu chí then chốt quyết định hành trình khám phá

Trong bối cảnh các yếu tố an ninh truyền thống và phi truyền thống ngày càng tác động trực tiếp đến hành vi du lịch của khách, an toàn đã trở thành tiêu chí lựa chọn mang tính quyết định của du khách quốc tế.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho rằng, ở góc độ này, Việt Nam nổi lên như một điểm đến có lợi thế cạnh tranh rõ rệt. Với môi trường chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm và khả năng kiểm soát rủi ro hiệu quả, du khách có thể di chuyển, trải nghiệm với mức độ an toàn cao. Đây chính là nền tảng tạo dựng niềm tin điểm đến - yếu tố có giá trị ngày càng lớn trong bối cảnh toàn cầu bất ổn.

Bên cạnh đó, sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam còn đến từ sự đa dạng về tài nguyên và bản sắc văn hóa. Xu hướng du lịch trải nghiệm, du lịch xanh và khám phá bản địa đang giúp nhiều điểm đến của Việt Nam gia tăng sức hút.

Nhìn lại động lực tăng trưởng của ngành du lịch quý I/2026, có thể thấy, Việt Nam không chỉ tăng trưởng về quy mô mà còn mở rộng và đa dạng hóa thị trường, nâng cao tính bền vững. Trung Quốc (với 1,4 triệu lượt khách) và Hàn Quốc (với 1,3 triệu lượt khách) tiếp tục là hai thị trường gửi khách lớn nhất, chiếm khoảng 40% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

Các thị trường Đông Nam Á ghi nhận mức tăng trưởng mạnh: Malaysia tăng 21,5%, Singapore tăng 30,2%, Campuchia tăng 41,1%, Indonesia tăng 43,9%, Philippines tăng 69,3%, trong khi Thái Lan tăng nhẹ 6,5%. Tại Nam Á, Ấn Độ tiếp tục tăng trưởng ấn tượng 69,3%, cho thấy tiềm năng lớn của thị trường đông dân nhất thế giới.

Quý đầu tiên của năm 2026 cũng ghi nhận tình hình tăng trưởng tích cực tại thị trường Bắc Mỹ và châu Úc.

Trong khi đó, châu Âu với mức tăng chung 55,6% thực sự là một điểm nhấn trong bức tranh tăng trưởng của du lịch Việt Nam.Tháng 3/2026, mặc dù bị ảnh hưởng gián đoạn nhiều đường bay quốc tế do chiến sự ở Trung Đông, nhưng các thị trường khách đường xa từ châu Âu đến Việt Nam vẫn tăng so với cùng kỳ năm 2025. Đặc biệt, thị trường Nga tăng tới 163,4% cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của du khách từ xứ sở Bạch Dương đối với điểm đến Việt Nam.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, khi yếu tố an toàn ngày càng trở thành điều kiện tiên quyết trong lựa chọn điểm đến, việc Việt Nam duy trì được đà tăng trưởng ổn định, đặc biệt từ các thị trường đường xa, cho thấy quốc gia đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến an toàn, ổn định và có sức hấp dẫn bền vững trong khu vực và trên thế giới.

Tiếp tục phát huy tốt lợi thế này, nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm, nỗ lực duy trì và mở rộng kết nối hàng không với các thị trường mục tiêu, ngành du lịch Việt Nam sẽ có cơ hội duy trì được động lực tăng trưởng tích cực trong thời gian tới.

Nguồn nhandan.vn