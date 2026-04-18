Đền Hùng
Sắc màu các dân tộc tại hội trại văn hóa

Hội trại văn hóa được tổ chức tại khu vực đồi Phú Bùng, Khu di tích lịch sử Đền Hùng là một trong chuỗi các hoạt động trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hoá - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 được xem là bức tranh khái quát, tái hiện lại những phong tục tập quán truyền thống, giới thiệu bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Thông qua những điệu múa, diễn diễn xướng dân gian, trò chơi dân gian; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, hát Xoan, hát Ghẹo, Ca trù, dân ca, diễn tấu cồng chiêng, đâm đuống... góp phần quảng bá hình ảnh con người, vùng Đất Tổ đến với du khách về trẩy hội Đền Hùng

Những hạt nhân văn nghệ của xã Mường Động giới thiệu di sản văn hóa Chiêng Mường với du khách về trẩy hội trong lần đầu tiên tham gia Hội trại văn hóa tại Đền Hùng.

Các du khách trẩy hội Đền Hùng giao lưu văn nghệ, múa sạp cùng đội văn nghệ xã Tiền Phong.

Đội văn nghệ xã Tây Cốc trình diễn Hát Xoan phục vụ du khách.

Những sản phẩm thủ công mỹ nghệ của đồng bào Mường được giới thiệu tại các trại văn hóa.

Các sản phẩm thủ công được du khách lựa chọn làm quà.

Điệu múa Ngoắt ngoe cùa đồng bào Mường.

Múa lập tĩnh của đồng bào Dao khu Bến Thân, xã Lai Đồng.

Đội văn nghệ xã Bản Nguyên trình diễn tiết mục Cô đôi Thượng Ngàn

Tiết mục văn nghệ của Phường Vĩnh Phúc

Nhiều hạt nhân văn nghệ lớn tuổi cũng tích cực tham gia quảng bá văn hóa dân tộc tại Hội trại.

Các tiết mục dân vũ được các CLB văn nghệ quần chúng các xã lựa chọn để tham gia giao lưu tại Hội trại văn hóa.

Phương Thanh


