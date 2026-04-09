“Sắc màu Du lịch Đất Tổ”

Sự kiện “Sắc màu Du lịch Đất Tổ” là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026. Sự kiện hứa hẹn mang đến những trải nghiệm văn hóa đặc sắc, đánh thức tiềm năng du lịch bền vững của vùng đất cội nguồn.

Hát Xoan Phú Thọ được tôn vinh và lan toả giá trị.

“Sắc màu Du lịch Đất Tổ” là hành trình hội tụ tinh hoa văn hóa, du lịch và ẩm thực của vùng đất cội nguồn, lan tỏa từ không gian linh thiêng Khu di tích lịch sử Đền Hùng đến những vùng quê gắn với bản sắc các địa phương liên kết. Đây không chỉ là lễ hội quảng bá du lịch mà còn là nhịp cầu kết nối vùng, đánh thức khát vọng phát triển từ truyền thống đến tương lai.

Khu du lịch Tam Đảo thu hút du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Sau sáp nhập, Phú Thọ là vùng đất có tiềm năng phát triển du lịch đa sắc, nơi hội tụ hài hòa giữa văn hóa cội nguồn, vẻ đẹp thiên nhiên đặc sắc và những giá trị nghỉ dưỡng ngày càng phong phú. Đó là khu vực Vĩnh Phúc với nét đẹp tâm linh - sinh thái mà tiêu biểu là Khu danh thắng Tây Thiên và Khu du lịch Tam Đảo, nơi được ví như Đà Lạt thu nhỏ. Khu vực Phú Thọ - vùng Đất Tổ cội nguồn mang đậm giá trị lịch sử, tâm linh gắn với Khu di tích lịch sử Đền Hùng; tôn vinh di sản hát Xoan Phú Thọ và tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương.

Đối với khu vực Hoà Bình được khắc họa bởi hình ảnh Nhà máy Thủy điện Hòa Bình; tôn vinh văn hóa dân tộc Mường, nhà sàn, dệt thổ cẩm, giới thiệu du lịch cộng đồng tại bản Lác gắn với trải nghiệm sinh thái... Tất cả đã tạo nên một diện mạo du lịch mới hấp dẫn, đa dạng và giàu bản sắc. Đến với Phú Thọ, du khách được khám phá, trải nghiệm và cảm nhận những nét đặc trưng riêng có.

Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình - điểm đến của du khách khi tham quan, khám phá văn hoá đặc sắc khu vực Hòa Bình.

Sự đa dạng còn được thể hiện qua bản sắc văn hóa của các tỉnh, thành và vùng miền khi tham gia sự kiện thông qua không gian trưng bày, những màn trình diễn nghệ thuật truyền thống, qua những món ăn, sản phẩm OCOP hay các hoạt động trải nghiệm tiêu biểu của địa phương. Mỗi tỉnh, thành có điểm nhấn riêng về di sản, cảnh quan, con người và sản vật, nhưng được thiết kế trong một tổng thể thống nhất, hài hòa, tạo nên bức tranh đa sắc - sống động - đậm đà bản sắc văn hóa vùng miền.

Sự kiện được tổ chức nhằm đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá hình ảnh văn hóa, du lịch và ẩm thực đặc trưng của tỉnh Phú Thọ gắn với không gian Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Bính Ngọ 2026. Các hoạt động diễn ra từ ngày 22/4 đến 26/4/2026 (tức mùng 6 đến mùng 10/3 âm lịch) tại khu vực Công viên Văn Lang với sự quy tụ của hơn 100 gian hàng.

Các nội dung chính bao gồm: Không gian trưng bày ảnh đẹp và điểm chụp ảnh quảng bá du lịch; không gian thưởng trà “Hương vị Đất Tổ”; các gian hàng giới thiệu sản phẩm du lịch, sản vật đặc trưng của các địa phương trong tỉnh, của Hiệp hội Du lịch và các tỉnh bạn. Đặc biệt, du khách sẽ được trực tiếp tham gia các hoạt động trải nghiệm văn hóa như diễn xướng hát Xoan, chiêng Mường, múa sạp và xem trình diễn các nghề truyền thống (dệt thổ cẩm, làm nón lá...).

Để đảm bảo sự kiện diễn ra thành công, công tác chuẩn bị đang được các thành viên Ban Tổ chức triển khai khẩn trương. Đồng chí Nguyễn Đức Hòa - Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch cho biết: Với vai trò là đơn vị đầu mối trực tiếp, Trung tâm đã tích cực tham mưu cho Trưởng Ban Tổ chức triển khai phối hợp với các đơn vị liên quan toàn bộ nội dung phục vụ sự kiện. Trung tâm chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, đồng thời thiết kế tổng thể maket khu vực tổ chức, lắp dựng phông sân khấu, gian trưng bày và các điểm chụp ảnh. Cùng với đó, đơn vị đang hoàn thiện các ấn phẩm, video giới thiệu tour, tuyến du lịch và mời các tỉnh, thành phố, doanh nghiệp lữ hành tham gia trưng bày, kết nối dịch vụ.

Bên cạnh đó, sự phối hợp liên ngành cũng được triển khai chặt chẽ thông qua những phần việc cụ thể. Cụ thể, Công an tỉnh tham mưu phương án đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông; Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ chỉ đạo các phòng chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch Phú Thọ, nội dung hoạt động của sự kiện “Sắc màu Du lịch Đất Tổ” trên các ấn phẩm và nền tảng số. Các địa phương như: Phường Việt Trì và Thanh Miếu tập trung quản lý trật tự đô thị và đảm bảo vệ sinh môi trường tại các tuyến đường Trần Phú, ven hồ Công viên Văn Lang.

Các cơ quan chức năng tiến hành rà soát mặt bằng, đảm bảo nguồn cấp điện, nước ổn định và duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng suốt thời gian diễn ra sự kiện. Hiệp hội Du lịch tỉnh cũng tích cực vận động các hội viên tham gia không gian quảng bá và chuẩn bị nội dung phát động hưởng ứng kích cầu du lịch năm 2026...

Để chương trình diễn ra thành công, đến nay, các thành viên Ban tổ chức căn cứ nhiệm vụ phân công, chủ động xây dựng phương án phối hợp chặt chẽ, xử lý kịp thời mọi vấn đề phát sinh. Chú trọng việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp và địa phương quảng bá hình ảnh.

Qua đó, đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá hình ảnh văn hóa, du lịch, ẩm thực đặc trưng của tỉnh Phú Thọ gắn với không gian văn hóa phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, góp phần tôn vinh giá trị di sản văn hóa vùng Đất Tổ gắn với phát triển du lịch bền vững.

Hương Lan