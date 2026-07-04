Sắc sen mùa Hạ - Điểm nhấn xanh giữa lòng Vườn Vua

Khi nắng Hạ trải vàng trên những triền đồi vùng trung du Đất Tổ, hồ sen tại Khu nghỉ dưỡng Vườn Vua Resort & Villas, xã Tu Vũ bước vào mùa nở rộ. Trên mặt hồ, hàng nghìn bông sen hồng, sen trắng nối tiếp nhau khoe sắc, phủ kín một khoảng xanh rộng lớn, tạo nên vẻ đẹp thanh bình, đặc trưng của vùng nghỉ dưỡng sinh thái.

Du khách check in tại hồ sen.

Từ sáng sớm, những chiếc thuyền nhỏ nhẹ nhàng lướt giữa đầm sen, đưa du khách vào không gian ngập tràn hương sắc. Tiếng mái chèo khua nhẹ, tiếng chim ríu rít, tiếng cười nói của du khách..., tất cả hòa quyện như bản nhạc nhẹ nhàng của một buổi sớm mùa Hạ.

Được quy hoạch trên diện tích 84ha, trong đó khoảng 60ha mặt nước trồng sen, Vườn Vua Resort & Villas phát triển theo hướng nghỉ dưỡng sinh thái, lấy thiên nhiên làm điểm nhấn. Mỗi năm, từ cuối tháng Năm đến hết tháng Bảy, hồ sen trở thành điểm nhấn cảnh quan, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm.

Bao quanh hồ sen là các khu biệt thự nghỉ dưỡng được bố trí hài hoà. Từ ban công hay những ô cửa, du khách có thể phóng tầm mắt ra đầm sen bạt ngàn. Buổi sáng, mặt hồ lấp lánh trong nắng sớm; khi chiều buông, cả hồ sen lặng lẽ nhuộm màu hoàng hôn, mang đến cảm giác thư thái cho du khách.

Trong không gian ấy, du khách có thể chèo thuyền giữa hồ, dạo bộ trên những cây cầu, đạp xe quanh khuôn viên hay ngồi bên hiên biệt thự, thưởng trà và ngắm sen. Mỗi hoạt động đều diễn ra trong không gian xanh mát, yên tĩnh, giúp du khách cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của mùa Hạ vùng Đất Tổ.

Không chỉ tạo nên cảnh quan đặc sắc, sen còn hiện diện trong nhiều không gian của khu nghỉ dưỡng. Những bình sen tươi được bài trí tại sảnh đón khách, khu lễ tân; nhà hàng đưa hạt sen, ngó sen vào thực đơn, trà sen trở thành thức uống được nhiều du khách lựa chọn. Mỗi trải nghiệm đều mang đến cảm giác thư thái, giúp con người tạm rời xa nhịp sống hối hả thường ngày.

Vào sáng sớm, nhân viên Khu nghỉ dưỡng Vườn Vua Resort & Villas thu hái sen.

Ông Dương Mạnh Tuấn - Phó Giám đốc Vườn Vua Resort & Villas chia sẻ: "Ngay từ khi quy hoạch khu nghỉ dưỡng, chúng tôi xác định hồ sen là giá trị đặc trưng và là điểm nhấn của Vườn Vua. Khoảng 60ha mặt nước trồng sen không chỉ tạo nên cảnh quan sinh thái vào mùa Hạ mà còn được khai thác để phát triển các sản phẩm trải nghiệm, từ tham quan, chèo thuyền ngắm sen, thưởng trà sen đến ẩm thực từ sen. Chúng tôi mong muốn mỗi mùa sen nở sẽ mang đến cho du khách những cảm nhận trọn vẹn về vẻ đẹp thiên nhiên và nét văn hóa đặc trưng của vùng Đất Tổ”.

Những ngày này, trong khu nghỉ dưỡng, hình ảnh các gia đình, nhóm bạn trẻ và du khách nước ngoài say mê lưu giữ những khoảnh khắc đẹp. Người chọn mặc áo dài truyền thống để chụp ảnh giữa đầm sen, người thong thả đạp xe quanh hồ, người lại tìm cho mình một góc yên tĩnh để đọc sách hay thưởng thức ly cà phê trong không gian ngập tràn hương hoa.

Đưa gia đình từ Hà Nội đến nghỉ dưỡng, bà Nguyễn Thanh Hà chia sẻ: "Điều ấn tượng nhất không nằm ở sự sang trọng của khu nghỉ dưỡng, mà ở cảm giác được sống chậm lại giữa không gian yên bình. Từ phòng nghỉ có thể nhìn ra cả một vùng sen rộng lớn, buổi sáng chèo thuyền giữa hồ, buổi chiều ngồi bên hiên thưởng trà, trẻ nhỏ thì vui đùa trong khuôn viên xanh - mỗi thành viên trong gia đình đều có những trải nghiệm riêng nhưng cùng chung một cảm giác thư giãn và nhẹ nhõm.

Sen được chế biến và trang trí trong các món ăn.

Sen được chế biến và trang trí trong các món ăn.

Sen được chế biến và trang trí trong các món ăn.

Mùa sen không chỉ làm đẹp thêm cảnh quan Vườn Vua Resort & Villas, mà còn góp phần định hình một sản phẩm du lịch sinh thái đặc trưng của Phú Thọ. Trong tổng thể phát triển du lịch Đất Tổ, bên cạnh những giá trị văn hóa, lịch sử, các không gian nghỉ dưỡng gắn với thiên nhiên đang dần trở thành lựa chọn mới của du khách, đáp ứng nhu cầu tìm về sự cân bằng giữa nghỉ ngơi và trải nghiệm.

Việc gìn giữ và phát triển gần 60ha hồ sen không chỉ mang ý nghĩa cảnh quan, mà còn góp phần bảo tồn hệ sinh thái, nâng cao giá trị không gian xanh và tạo nên bản sắc riêng cho du lịch địa phương. Từ đó, sen không chỉ là một loài hoa, mà đã trở thành một “dấu ấn xanh” đặc trưng, góp phần làm nên phong vị rất riêng của Vườn Vua Resort & Villas - nơi mỗi mùa Hạ đi qua đều để lại trong lòng du khách những dư vị khó quên về một vùng Đất Tổ giàu bản sắc và hiếu khách.

Anh Thơ