Phong vị Đất Tổ
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Núi Sáng Sơn: Vẻ đẹp du lịch tâm linh và sinh thái

Ở phía Tây Bắc của xã Tam Sơn, núi Sáng Sơn được ví như một bức tranh thủy mặc giữa đại ngàn, nơi hội tụ vẻ đẹp của núi non hùng vĩ, thác nước nguyên sơ và không gian tâm linh thanh tịnh. Không chỉ là “lá phổi xanh” của địa phương, nơi đây còn được kỳ vọng trở thành điểm đến du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và tâm linh hấp dẫn của tỉnh.

Núi Sáng Sơn: Vẻ đẹp du lịch tâm linh và sinh thái

Dãy núi Sáng Sơn nối liền với dãy Tam Đảo và là miền đất linh thiêng, thâm u với những cánh rừng nguyên sinh trải dài.

Núi Sáng Sơn: Vẻ đẹp du lịch tâm linh và sinh thái

Đỉnh núi Sáng cao khoảng 640m so với mực nước biển. Từ trên cao nhìn xuống, những cánh rừng xanh nối tiếp nhau tạo nên khung cảnh hùng vĩ, mang đậm vẻ đẹp “sơn kỳ thủy tú”.

Núi Sáng Sơn: Vẻ đẹp du lịch tâm linh và sinh thái

Điểm nhấn đặc biệt của đỉnh núi Sáng là thác Bay - dòng thác được hình thành từ những mạch nước trên đỉnh núi.

Núi Sáng Sơn: Vẻ đẹp du lịch tâm linh và sinh thái

Mỗi độ hè về, khi tiết trời oi bức, thác Bay trở thành điểm đến yêu thích của những du khách đam mê khám phá và trải nghiệm.

Núi Sáng Sơn: Vẻ đẹp du lịch tâm linh và sinh thái

Hành trình băng rừng, vượt suối để chạm tới dòng thác không chỉ mang đến cảm giác chinh phục thiên nhiên mà còn giúp mỗi người tìm lại sự thư thái giữa không gian trong lành của núi rừng.

Núi Sáng Sơn: Vẻ đẹp du lịch tâm linh và sinh thái

Giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ ấy, Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức hiện lên thanh tịnh bên hồ Bò Lạc, tạo nên sự giao hòa giữa thiên nhiên và đời sống tâm linh.

Núi Sáng Sơn: Vẻ đẹp du lịch tâm linh và sinh thái

Không gian thanh bình nơi cửa Phật càng làm cho núi Sáng Sơn trở thành điểm đến giúp du khách tìm về sự an yên trong tâm hồn sau những bộn bề của cuộc sống.

Núi Sáng Sơn: Vẻ đẹp du lịch tâm linh và sinh thái

Sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ, hệ sinh thái phong phú cùng giá trị văn hóa, tâm linh đã tạo nên sức hấp dẫn riêng cho quần thể núi Sáng Sơn.

Núi Sáng Sơn: Vẻ đẹp du lịch tâm linh và sinh thái

Trong tương lai, với nét đẹp nguyên sơ của đại ngàn cùng sự quan tâm đầu tư, khai thác theo hướng bền vững, núi Sáng Sơn sẽ trở thành điểm đến đặc sắc trên bản đồ du lịch của tỉnh.

Lê Minh


Lê Minh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Vẻ đẹp Du lịch tâm linh Du lịch sinh thái sáng Nghỉ dưỡng Không gian Thác nước Điểm đến Tây bắc Hấp dẫn
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