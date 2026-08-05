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Nét đẹp nghề dệt thổ cẩm dân tộc Mường

Được hình thành từ lâu đời, nghề dệt thổ cẩm gắn liền với những giá trị truyền thống vẫn được đồng bào dân tộc Mường ở vùng Mường Vang lưu giữ, phát huy. Nghề truyền thống này nổi bật bởi sự tinh tế, cầu kỳ trong từng công đoạn và mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa.

Nét đẹp nghề dệt thổ cẩm dân tộc MườngNhiều gia đình ở Mường Vang trồng dâu tằm quanh vườn nhà làm nguyên liệu ươm tơ, dệt vải phục vụ đời sống.

Nét đẹp nghề dệt thổ cẩm dân tộc MườngNhững nong lá dâu tươi, đầy nhựa là nguồn thức ăn dồi dào và nơi tằm được nuôi trước khi hóa thân, tìm nơi làm tổ.

Nét đẹp nghề dệt thổ cẩm dân tộc MườngNong kén tằm vàng óng là thành quả lao động của người làm nghề ươm tơ, dệt vải truyền thống.

Nét đẹp nghề dệt thổ cẩm dân tộc MườngPhụ nữ Mường khéo léo thực hiện quy trình mắc vải thủ công.

Nét đẹp nghề dệt thổ cẩm dân tộc MườngSợi tơ được dàn đều, mượt mà rồi xe lại để tăng độ bền chắc.

Nét đẹp nghề dệt thổ cẩm dân tộc MườngTrải nghiệm quay sợi thủ công mang đến cho du khách cảm giác thư giãn và kết nối không gian nghề dệt vải truyền thống của người Mường.

Nét đẹp nghề dệt thổ cẩm dân tộc MườngNghề dệt thổ cẩm được gắn kết với du lịch cộng đồng, sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao thu nhập, đời sống đồng bào dân tộc Mường ở vùng Mường Vang.

Bùi Minh


Bùi Minh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Sản phẩm OCOP Dân tộc Mường Nghề truyền thống Du lịch cộng đồng Đời sống Đồng bào Trải nghiệm Không gian dệt thổ cẩm Gia đình
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