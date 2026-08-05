Nét đẹp nghề dệt thổ cẩm dân tộc Mường

Được hình thành từ lâu đời, nghề dệt thổ cẩm gắn liền với những giá trị truyền thống vẫn được đồng bào dân tộc Mường ở vùng Mường Vang lưu giữ, phát huy. Nghề truyền thống này nổi bật bởi sự tinh tế, cầu kỳ trong từng công đoạn và mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa.

Nhiều gia đình ở Mường Vang trồng dâu tằm quanh vườn nhà làm nguyên liệu ươm tơ, dệt vải phục vụ đời sống.

Những nong lá dâu tươi, đầy nhựa là nguồn thức ăn dồi dào và nơi tằm được nuôi trước khi hóa thân, tìm nơi làm tổ.

Nong kén tằm vàng óng là thành quả lao động của người làm nghề ươm tơ, dệt vải truyền thống.

Phụ nữ Mường khéo léo thực hiện quy trình mắc vải thủ công.

Sợi tơ được dàn đều, mượt mà rồi xe lại để tăng độ bền chắc.

Trải nghiệm quay sợi thủ công mang đến cho du khách cảm giác thư giãn và kết nối không gian nghề dệt vải truyền thống của người Mường.

Nghề dệt thổ cẩm được gắn kết với du lịch cộng đồng, sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao thu nhập, đời sống đồng bào dân tộc Mường ở vùng Mường Vang.

Bùi Minh