Salah tỏa sáng, Ai Cập giành chiến thắng lịch sử

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Đội tuyển Ai Cập đã tạo nên cột mốc đáng nhớ trong lịch sử bóng đá nước nhà khi đánh bại New Zealand 3-1 ở lượt trận thứ hai bảng G World Cup 2026, qua đó giành chiến thắng đầu tiên tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh kể từ lần đầu tham dự cách đây hơn 92 năm.
Ai Cập có chiến thắng đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup. Ảnh: FIFA
Bàn thắng
New Zealand: Surman (15')
Ai Cập: Zico (58'), Salah (67'), Trezeguet (82')
Đội hình ra sân
New Zealand: Crocombe; Cacace, Surman, Boxall, Payne; Bell, Stamenic; Just, Singh, McCowatt; Wood.
Ai Cập: Shobeir; Hany, Fathy, Ibrahim, Fattouh; Lasheen, Attia; Salah, Ashour, Zico; Marmoush.
Sáng 22/6 (giờ Việt Nam), trên sân BC Place Vancouver, New Zealand nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm tạo ra sức ép về phía khung thành Ai Cập. Sau những cơ hội của Sarpreet Singh và Elijah Just, đại diện châu Đại Dương đã có bàn mở tỷ số ở phút 15. Từ một quả phạt góc, trung vệ Finn Surman bật cao đánh đầu dũng mãnh, không cho thủ môn Mostafa Shobeir cơ hội cản phá.
Bị dẫn trước, Ai Cập đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Mohamed Salah và Emam Ashour liên tiếp tạo ra những tình huống nguy hiểm, nhưng thủ thành Max Crocombe vẫn giúp New Zealand bảo toàn lợi thế trước giờ nghỉ.
Ngay đầu hiệp 2, Salah tiếp tục thử tài Crocombe nhưng không thành công. Ở chiều ngược lại, thủ môn Mostafa Shobeir có pha cứu thua xuất sắc trước cú đánh đầu cận thành của Callum McCowatt, giữ cho Ai Cập không bị nới rộng cách biệt.
Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 58. Từ một tình huống tổ chức tấn công bên cánh, Mostafa Zico thoát khỏi sự đeo bám của hàng thủ New Zealand trước khi đánh đầu chính xác, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 1-1.
Chỉ 9 phút sau, Ai Cập hoàn tất màn lội ngược dòng. Sau một pha phối hợp nhuần nhuyễn, Mohamed Salah thoát xuống dứt điểm chìm hiểm hóc đánh bại Crocombe, đưa đại diện châu Phi vượt lên dẫn 2-1 trong sự bùng nổ của các cổ động viên.
Tinh thần lên cao giúp Ai Cập tiếp tục làm chủ thế trận. Phút 82, Trezeguet ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1, khép lại màn trình diễn thuyết phục của đoàn quân huấn luyện viên Hossam Hassan.
Chiến thắng này giúp Ai Cập vươn lên dẫn đầu bảng G với 4 điểm sau hai lượt trận. Iran và Bỉ cùng có 2 điểm sau hai trận hòa liên tiếp, trong khi New Zealand đứng cuối bảng với 1 điểm. Với cục diện hiện tại, cuộc cạnh tranh hai tấm vé đi tiếp của bảng G vẫn còn rộng mở trước lượt trận cuối.
Ở lượt trận quyết định, Ai Cập sẽ đối đầu Iran trong cuộc đọ sức có ý nghĩa quan trọng đến ngôi đầu bảng, trong khi Bỉ buộc phải đánh bại New Zealand nếu muốn nuôi hy vọng giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp.
Mohamed Salah được FIFA bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Bàn thắng vào lưới New Zealand không chỉ giúp ngôi sao của Ai Cập tỏa sáng đúng lúc mà còn góp phần mang về chiến thắng lịch sử cho đội bóng Bắc Phi.
Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup, Ai Cập bị dẫn bàn sau hiệp 1 nhưng vẫn giành chiến thắng chung cuộc, đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trên hành trình của “Những Pharaoh” tại World Cup 2026.
Theo nhandan.vn
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