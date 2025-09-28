Samsung sắp ra mắt One UI 8.5 với nhiều tính năng mới

Samsung đang chuẩn bị cho ra mắt giao diện người dùng One UI 8.5 hứa hẹn mang đến một bản cập nhật lớn với thiết kế mới và các tính năng AI tiên tiến.

Đặc biệt, một số tính năng camera mới mà Samsung mang đến One UI 8.5 đã được phát hiện trong bản dựng bị rò rỉ, có khả năng mang lại trải nghiệm chuyên nghiệp cho người dùng điện thoại Galaxy.

Một trong những tính năng đáng chú ý là tùy chọn LUT trong trình chỉnh sửa video. Samsung đã giới thiệu tùy chọn quay video Log trên dòng Galaxy S25 và sau đó mở rộng đến Galaxy S24 Ultra thông qua bản cập nhật One UI 7. Tính năng LUT sẽ giúp người dùng dễ dàng chỉnh sửa video hơn, cho phép áp dụng các cài đặt trước để thay đổi giao diện video quay ở chế độ Log, tương tự như việc sử dụng bộ lọc cho ảnh. Các LUT khác nhau như Tiêu chuẩn, Bom tấn, Kinh dị và Hài lãng mạn đã được hiển thị trong video từ bản dựng One UI 8.5.

Ngoài ra, One UI 8.5 có thể tích hợp tính năng chụp ảnh và quay video 3D trong ứng dụng Camera mặc định. Hiện tại, người dùng cần một ứng dụng bổ sung để thực hiện điều này, nhưng các tham chiếu đến tính năng quay 3D và APV đã được tìm thấy trong mã nguồn của ứng dụng Camera. Tuy nhiên, tính năng chụp ảnh 3D có thể gặp một số hạn chế, như chỉ hoạt động với ống kính góc rộng và yêu cầu đủ ánh sáng.

Tin vui cho người dùng là một số tính năng của Galaxy S26 sẽ có mặt trên các thiết bị Galaxy đời cũ hơn, nhưng Samsung có thể sẽ quảng bá dòng Galaxy S26 sắp tới như một công cụ tốt hơn cho việc quay và chỉnh sửa video chuyên nghiệp. Điều này không có gì ngạc nhiên khi Apple cũng đã làm điều tương tự với dòng iPhone 17.

Với sự ra mắt sắp tới của Dự án Moohan, Samsung đang nỗ lực giúp việc quay video và chụp ảnh trở nên dễ dàng hơn, đồng thời thúc đẩy người dùng tạo ra nội dung chất lượng cao cho các thiết bị như Apple Vision Pro.

Nguồn vov.vn