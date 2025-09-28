Samsung sắp ra mắt One UI 8.5 với nhiều tính năng mới

{title}
{publish}
{head}
Samsung đang chuẩn bị cho ra mắt giao diện người dùng One UI 8.5 hứa hẹn mang đến một bản cập nhật lớn với thiết kế mới và các tính năng AI tiên tiến.
Đặc biệt, một số tính năng camera mới mà Samsung mang đến One UI 8.5 đã được phát hiện trong bản dựng bị rò rỉ, có khả năng mang lại trải nghiệm chuyên nghiệp cho người dùng điện thoại Galaxy.
Một trong những tính năng đáng chú ý là tùy chọn LUT trong trình chỉnh sửa video. Samsung đã giới thiệu tùy chọn quay video Log trên dòng Galaxy S25 và sau đó mở rộng đến Galaxy S24 Ultra thông qua bản cập nhật One UI 7. Tính năng LUT sẽ giúp người dùng dễ dàng chỉnh sửa video hơn, cho phép áp dụng các cài đặt trước để thay đổi giao diện video quay ở chế độ Log, tương tự như việc sử dụng bộ lọc cho ảnh. Các LUT khác nhau như Tiêu chuẩn, Bom tấn, Kinh dị và Hài lãng mạn đã được hiển thị trong video từ bản dựng One UI 8.5.
Ngoài ra, One UI 8.5 có thể tích hợp tính năng chụp ảnh và quay video 3D trong ứng dụng Camera mặc định. Hiện tại, người dùng cần một ứng dụng bổ sung để thực hiện điều này, nhưng các tham chiếu đến tính năng quay 3D và APV đã được tìm thấy trong mã nguồn của ứng dụng Camera. Tuy nhiên, tính năng chụp ảnh 3D có thể gặp một số hạn chế, như chỉ hoạt động với ống kính góc rộng và yêu cầu đủ ánh sáng.
Tin vui cho người dùng là một số tính năng của Galaxy S26 sẽ có mặt trên các thiết bị Galaxy đời cũ hơn, nhưng Samsung có thể sẽ quảng bá dòng Galaxy S26 sắp tới như một công cụ tốt hơn cho việc quay và chỉnh sửa video chuyên nghiệp. Điều này không có gì ngạc nhiên khi Apple cũng đã làm điều tương tự với dòng iPhone 17.
Với sự ra mắt sắp tới của Dự án Moohan, Samsung đang nỗ lực giúp việc quay video và chụp ảnh trở nên dễ dàng hơn, đồng thời thúc đẩy người dùng tạo ra nội dung chất lượng cao cho các thiết bị như Apple Vision Pro.
Nguồn vov.vn
baophutho.vn Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Sau khi hợp nhất 3 tỉnh...
baophutho.vn Chuyển đổi số (CĐS) trong hoạt động tín dụng chính sách không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là giải pháp chiến lược giúp Ngân hàng Chính sách...
Các nhà nghiên cứu Trung Quốc phát triển loại pin mới sử dụng một dạng ion hydro có thể cách mạng hóa lưu trữ năng lượng sạch trên toàn cầu.
baophutho.vn Chiều 26/9, Ủy ban MTTQ phường Nông Trang tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch “Bình dân học vụ số”, phổ cập kỹ năng số cho cán bộ, Nhân dân...
baophutho.vn Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, từ ngày 1/1/2025, việc phân loại rác thải thực phẩm tại nguồn trở thành yêu cầu bắt buộc....
Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam (AI4VN 2025) với chủ đề "Vietnam in the Global AI Race - Việt Nam trong cuộc đua AI toàn cầu" đang diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.
Google ra gói AI Plus giá 122.000 đồng, thuộc nhóm rẻ nhất trong các gói thuê bao AI tại Việt Nam.