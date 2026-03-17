Sẵn sàng cho lễ hội Tây Thiên

Với sự chuẩn bị chu đáo, đồng bộ từ công tác tổ chức, đảm bảo an ninh trật tự đến chỉnh trang cảnh quan và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, xã Đại Đình đang tích cực hoàn thiện các điều kiện để tổ chức Lễ hội Tây Thiên Xuân Bính Ngọ 2026. Không chỉ là hoạt động văn hóa - tâm linh, lễ hội còn góp phần tôn vinh giá trị di sản, quảng bá hình ảnh Khu di tích danh thắng quốc gia đặc biệt Tây Thiên, qua đó thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.

Lễ hội Tây Thiên được tổ chức hàng năm thu hút hàng vạn lượt người dân, du khách tới tham quan, chiêm bái.

Lễ hội Tây Thiên được tổ chức vào ngày 15 tháng Hai âm lịch hằng năm tại Khu di tích danh thắng Tây Thiên nhằm tưởng nhớ công lao của Tam Đảo Sơn Trụ Quốc Mẫu Lăng Thị Tiêu. Theo ngọc phả và truyền thuyết dân gian, Quốc Mẫu Tây Thiên tên thật là Lăng Thị Tiêu, người trang Đông Lộ, xã Đại Đình, vùng non nước Tây Thiên. Bà là Chính Vương phi của Hùng Vương thứ VII, có công giúp vua đánh giặc giữ nước, đồng thời dạy dân trồng lúa, nuôi tằm, dệt vải, góp phần mang lại cuộc sống ấm no, bình yên cho Nhân dân.

Sau khi hóa, bà được tôn phong là Tam Đảo Sơn Trụ Quốc Mẫu tối linh Đại vương, Đệ nhất thượng đẳng Phúc thần – vị thần tối cao bảo trợ cho dãy Tam Đảo. Tín ngưỡng thờ Quốc Mẫu Tây Thiên gắn liền với tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt, có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống văn hóa tâm linh của cộng đồng, trở thành một nét đặc sắc trong hệ thống tín ngưỡng dân gian.

Nhằm tổ chức Lễ hội Tây Thiên Xuân Bính Ngọ năm 2026 trang trọng, an toàn và văn minh, xã Đại Đình đã xây dựng kế hoạch, kịch bản chi tiết và chủ động triển khai các nội dung chuẩn bị từ sớm với sự tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị và các thôn trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuân - Phó Chủ tịch UBND xã Đại Đình cho biết: "Lễ hội Tây Thiên Xuân Bính Ngọ năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 2 - 4/4/2026 (tức ngày 15 - 17 tháng Hai năm Bính Ngọ). Việc tổ chức lễ hội nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, tưởng nhớ công lao của Quốc Mẫu Tây Thiên, đồng thời khơi dậy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, củng cố tinh thần đại đoàn kết dân tộc và hướng về cội nguồn của dân tộc Việt Nam. Thông qua lễ hội, chính quyền và Nhân dân địa phương mong muốn tiếp tục huy động sự chung tay của cộng đồng trong công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích, từng bước xây dựng Tây Thiên trở thành điểm đến du lịch tâm linh tiêu biểu của khu vực".

Công tác chuẩn bị lễ hội được triển khai từ sớm với mục tiêu tổ chức sự kiện trang trọng, an toàn, tiết kiệm, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho Nhân dân và du khách thập phương trong dịp đầu Xuân.

Xã Đại Đình đã thành lập Ban Tổ chức lễ hội cùng các tiểu ban chuyên trách. Ban Tổ chức có sự tham gia của lãnh đạo UBND xã, đại diện các phòng, ban chuyên môn, các tổ chức chính trị – xã hội và một số thôn liên quan, nhằm bảo đảm công tác điều hành, phối hợp được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, góp phần tổ chức lễ hội thành công.

Theo kế hoạch, Lễ hội Tây Thiên Xuân Bính Ngọ 2026 sẽ gồm hai phần chính là phần lễ và phần hội. Phần lễ được tổ chức trang nghiêm với các nghi thức truyền thống như lễ cáo, lễ rước kiệu, lễ khai mạc và lễ tạ. Đây là những nghi lễ mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, thể hiện lòng thành kính của Nhân dân đối với Quốc Mẫu Tây Thiên. Phần hội diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phong phú, tạo không khí sôi động cho mùa lễ hội đầu Xuân. Nổi bật là giải vô địch bóng chuyền da Tây Thiên truyền thống; các hoạt động trưng bày di sản văn hóa, giới thiệu và xúc tiến các sản phẩm du lịch địa phương; chương trình nghệ thuật đặc sắc phục vụ du khách.

Bên cạnh đó còn có các hoạt động văn hóa dân gian như trống hội, thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ tại khu vực Tam tòa Thánh Mẫu đền Thượng Tây Thiên; hội thi làm bánh chưng, bánh gio, bánh dày; hội trại văn hóa; các chương trình giao lưu văn nghệ và biểu diễn dân ca Soọng Cô... Những hoạt động này không chỉ tạo điểm nhấn cho lễ hội mà còn góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh tại khu danh thắng Tây Thiên chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước.

Để bảo đảm an ninh trật tự, góp phần giữ gìn nét đẹp truyền thống của lễ hội, Công an xã Đại Đình chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nghiêm túc các quy định của Đảng và Nhà nước về quản lý, tổ chức lễ hội; đồng thời xây dựng phương án tổng thể, bố trí lực lượng, thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Trọng tâm là nắm chắc tình hình địa bàn; tăng cường quản lý các hoạt động dịch vụ, tín ngưỡng; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy; chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật.

Lực lượng chức năng cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát, không để hình thành các điểm nóng về an ninh trật tự, đảm bảo lễ hội diễn ra an toàn, lành mạnh. Cùng với đó, công tác quản lý cư trú, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ cũng được chú trọng, góp phần xây dựng môi trường lễ hội văn minh, thân thiện đối với du khách thập phương.

Địa phương cũng chú trọng quản lý các hoạt động dịch vụ trong khu di tích; tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh niêm yết giá công khai, bán hàng đúng giá, không chèo kéo khách; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và giữ gìn môi trường du lịch văn minh.

Dịch vụ cáp treo tại Tây Thiên tạo thuận lợi cho du khách tham quan.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ từ khâu tổ chức đến các hoạt động văn hóa - tâm linh, Lễ hội Tây Thiên Xuân Bính Ngọ 2026 hứa hẹn sẽ diễn ra trang trọng, an toàn và giàu bản sắc. Không chỉ là dịp để Nhân dân tri ân công đức Quốc Mẫu Tây Thiên, lễ hội còn góp phần tôn vinh các giá trị di sản văn hóa truyền thống, quảng bá hình ảnh Khu di tích danh thắng quốc gia đặc biệt Tây Thiên, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Thúy Hường