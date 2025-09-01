Sẵn sàng cho vòng loại U23 Châu Á 2026

Chỉ còn 2 ngày nữa, Bảng C- Vòng loại Giải bóng đá U23 châu Á sẽ diễn ra tại sân vận động Việt Trì (Phú Thọ). Tới lúc này, mọi thứ đã sẵn sàng cho những trận đấu ở bảng đấu có sự góp mặt của Đội tuyển U23 Việt Nam.

Là địa điểm thường xuyên tổ chức các giải đấu quốc tế, thế nên, ban tổ chức địa phương đã có rất nhiều kinh nghiệm để chuẩn bị cho giải. Tuy nhiên, với tần suất chỉ trong hơn 60 ngày qua, sân Việt Trì đã diễn ra 2 giải quốc tế khác là Vòng loại bóng đá nữ châu Á và Vòng bảng Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á gồm 12 trận đấu khác nhau, thì việc chuẩn bị cho một mặt sân đẹp vẫn là một thử thách.

Theo ghi nhận, chỉ ít ngày trước khi giải diễn ra, mặt cỏ sân Việt Trì đã ở trong trạng thái rất tốt, cỏ xanh và đều do được thường xuyên chăm sóc với một chế độ đặc biệt. Một số hạng mục trang trí như cổng chào ra sân, các biển quảng cáo trên sân đều đã được tiến hành lắp đặt đúng thời gian theo quy định của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).

Mặt cỏ sân Việt Trì đang trong trạng thái rất đẹp trước thềm vòng loại U23 châu Á 2026.

Cổng chào từ phòng thay đồ ra sân, cùng với đó là các biển quảng cáo, băng rôn trang trí đã được hoàn thiện việc lắp đặt.

Chia sẻ về sự chuẩn bị cho sự kiện này, ông Nguyễn Văn Hà- Giám đốc Trung tâm quản lý và khai thác khu liên hợp TDTT tỉnh Phú Thọ cho biết: "Với mật độ tổ chức giải khá nhiều, Ban quản lý sân đã thường xuyên quan tâm đến việc chăm sóc mặt cỏ hàng ngày. Trong đó, tuân thủ các quy trình nghiêm ngặt về tưới nước, bón phân, lu lèn và cắt cỏ. Đến thời điểm này, mặt sân đạt chất lượng tốt, sẵn sàng tổ chức vòng loại U23 châu Á"

Ông Nguyễn Văn Hà- Giám đốc Trung tâm quản lý và khai thác Khu liên hợp TDTT tỉnh Phú Thọ cho biết, mọi thứ đã sẵn sàng để tổ chức vòng loại U23 Châu Á.

Về điều kiện lưu trú, tỉnh Phú Thọ đã sắp xếp 3 khách sạn tiêu chuẩn 4 và 5 sao để phục vụ cho các Đội tuyển và đội ngũ trọng tài, giám sát của AFC. Các công tác đón tiếp, trang trí và vệ sinh sạch sẽ phòng ở với những tiện nghi tốt nhất cho các đoàn cũng được chú trọng. Cùng với đó, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo chất lượng dinh dưỡng bữa ăn và khẩu phần ăn phù hợp với văn hóa ẩm thực của từng quốc gia tham dự cũng được các khách sạn chú trọng hàng đầu.

Các khách sạn trên địa bàn phường Việt Trì và phường Thanh Miếu rất chú trọng vào công tác tiếp đón, phục vụ các đoàn của giải.

Một yếu tố khác cũng rất được quan tâm, đó là lực lượng các tình nguyện viên phục vụ cho giải, trực tiếp hỗ trợ cho các đội tuyển và đội ngũ trọng tài trong quá trình ở Việt Nam dự giải. Lực lượng các tình nguyện viên của Phú Thọ đã có rất nhiều kinh nghiệm qua nhiều giải đấu khác nhau nên đều làm việc rất chuyên nghiệp.

Là một tình nguyện viên đã tham gia dẫn đoàn trong nhiều giải đấu trên sân Việt Trì từ năm 2023 đến nay, lần này tiếp tục được giao nhiệm vụ hỗ trợ U23 Singapore, bạn Hoàng Kiều Trang (sinh viên Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hùng Vương) cho biết: "Công việc của chúng em là phụ trách đón tiếp, hỗ trợ đội tuyển từ sân bay, khách sạn và đến sân tập, sân thi đấu, đồng hành trong suốt giải để lo chu đáo mọi điều kiện sinh hoạt, tập luyện và thi đấu cho đội tuyển hoặc đội ngũ trọng tài.

Các tình nguyện viên dẫn đoàn phải nắm rõ lịch trình, thói quen của các đoàn để chuẩn bị tốt nhất, phối hợp chặt chẽ với ban tổ chức nhằm đảm bảo công tác hậu cần luôn thông suốt. Là những người con của Phú Thọ, chúng em luôn nỗ lực hết sức để đóng góp vào sự thành công của giải đấu diễn ra trên quê hương trong đó có vòng loại U23 châu Á sắp tới.”

Bạn Hoàng Kiều Trang (đứng giữa) là một trong số các tình nguyện viên dẫn đoàn có nhiều kinh nghiệm được huy động cho Vòng loại U23 Châu Á 2026. Các tình nguyện viên dẫn đoàn góp phần rất lớn vào thành công của các giải đấu quốc tế.