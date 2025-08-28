Sẵn sàng tổ chức Giải bóng chuyền trẻ Cúp các câu lạc bộ Quốc gia

Chiều 28/8, tại Nhà thi đấu đa năng xã Tam Đảo, Sở VH-TT&DL tổ chức hội nghị triển khai Giải bóng chuyền trẻ Cúp các câu lạc bộ Quốc gia năm 2025.

Ban Tổ chức thảo luận và triển khai nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để giải diễn ra thành công tốt đẹp.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để đảm bảo giải diễn ra thành công, đạt mọi yêu cầu và tiêu chuẩn về thi đấu của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam. Đồng thời quan tâm công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn y tế, sắp xếp địa điểm lưu trú cho các đội; đẩy mạnh công tác truyền thông để giải lan tỏa mạnh mẽ.

Phó giám đốc Sở VH-TT&DL Đào Tiến Cường - Trưởng Ban Tổ chức giải phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ phát biểu về công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh của giải.

Đại diện Công an tỉnh thảo luận về phương án đảm bảo an ninh trật tự.

Giải bóng chuyền trẻ Cúp các câu lạc bộ Quốc gia năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 30/8 - 13/9 tại Nhà thi đấu đa năng xã Tam Đảo. Giải có sự góp mặt của 16 đội, gồm 8 đội nam: Thể Công, Ninh Bình, Hà Nội, Công an TP. HCM, Long An, Khánh Hòa, Biên Phòng, Đà Nẵng; 8 đội nữ: Long An, Ninh Bình, Hưng Yên, TP. HCM, Hóa chất Đức Giang Hà Nội, BTL Thông tin, Thanh Hóa, Ngân hàng Công thương.

Đây đều là các đội bóng chuyền trẻ mạnh nhất Việt Nam. Trong đó, ở giải nữ nhận được sự chú ý lớn khi có sự tham dự của hầu hết các tuyển thủ trong thành phần đội tuyển bóng chuyền U21 nữ Việt Nam vừa thi đấu tại Giải U21 nữ vô địch thế giới.

Nhà thi đấu đa năng xã Tam Đảo đã sẵn sàng tổ chức giải.

Các đội hứa hẹn sẽ mang đến những màn tranh tài hấp dẫn. Ban Tổ chức của tỉnh Phú Thọ đã chuẩn bị mọi yếu tố cần thiết để giải diễn ra thành công và để lại ấn tượng về sự chuyên nghiệp.

Giải đấu là cơ hội quảng bá hình ảnh văn hóa, con người Đất Tổ; góp phần phát triển phong trào thể thao, đặc biệt là môn bóng chuyền và sử dụng hiệu quả các thiết chế phục vụ cho thể thao của tỉnh.

Huy Trần