Sản xuất nông sản theo hướng hàng hóa

Những năm gần đây, tỉnh đã có những bước chuyển mạnh mẽ trong việc tái cơ cấu nông nghiệp, hướng tới sản xuất nông sản theo hướng hàng hóa, gắn với nhu cầu thị trường, nâng cao thu nhập cho người dân. Từ chỗ canh tác manh mún, nhỏ lẻ, nhiều địa phương đã từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung, chuyên canh theo lợi thế, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng thương hiệu sản phẩm và phát triển chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ.

Sản xuất nông sản hàng hóa không chỉ là gia tăng khối lượng sản phẩm cung ứng cho thị trường mà còn tập trung vào nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, đáp ứng tiêu chuẩn của các thị trường trong nước và xuất khẩu. Phú Thọ hiện có nhiều nông sản đã khẳng định được vị thế trên thị trường như bưởi đỏ Tân Lạc, mía tím Mường Bi, bưởi Đoan Hùng, chè Long Cốc, cam Cao Phong, nhãn Sơn Thủy cùng nhiều sản phẩm đã đạt chứng nhận OCOP từ 3 đến 4 sao. Đây chính là nền tảng để tỉnh tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất hàng hóa.

Mô hình trồng na cho thu nhập ổn định ở xã Cao Phong.

Ở xã Chân Mộng đã tập trung quy hoạch, phát triển vùng bưởi đặc sản với diện tích hàng trăm héc-ta, trong đó nhiều hộ trồng bưởi theo quy trình VietGAP. Nhờ áp dụng kỹ thuật chăm sóc, tỉa cành, bón phân hợp lý và quản lý dịch bệnh bằng biện pháp sinh học, quả đồng đều, mẫu mã đẹp. Hiện nay sản phẩm bưởi đã vào siêu thị, cửa hàng nông sản sạch, tham gia hội chợ thương mại. Nhờ đó, giá trị sản phẩm bưởi tăng từ 25–30% so với trước kia, đời sống người dân được cải thiện rõ rệt.

Cùng với việc nâng cao giá trị bưởi, xã Chân Mộng còn khuyến khích người dân tận dụng diện tích đất để trồng cây mai, diễn lấy lá tăng thêm thu nhập. Một số hộ mạnh dạn chăn nuôi thủy sản, kết hợp mô hình vườn- ao- chuồng- rừng, sản xuất đa dạng hướng tới thị trường tiêu thụ ổn định, hạn chế tình trạng “được mùa, mất giá”.

Theo ông Nguyễn Thế Vĩnh- Trưởng phòng Kinh tế xã Chân Mộng, sản xuất hàng hóa chính là chìa khóa để nâng cao giá trị nông sản và đời sống nông dân: “Chúng tôi xác định bưởi là cây trồng chủ lực, do đó xã tập trung quy hoạch vùng sản xuất, hỗ trợ người dân tiếp cận vốn vay, khoa học kỹ thuật. Khi sản xuất có tổ chức, gắn với thị trường, bà con yên tâm đầu tư, năng suất, giá trị sản phẩm đều tăng lên. Thời gian tới, xã tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn mở rộng diện tích bưởi theo quy trình VietGAP, GlobalGAP và hướng tới xuất khẩu”.

Sản xuất rau theo quy trình hữu cơ ở xã Võ Miếu.

Sản xuất hàng hóa muốn bền vững không thể thiếu sự liên kết giữa nông dân- HTX- doanh nghiệp. Nhiều mô hình HTX đã trở thành hạt nhân dẫn dắt bà con sản xuất theo quy trình, tổ chức tập huấn kỹ thuật, xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm. Đặc biệt, chương trình OCOP và chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao đã tạo động lực để nông dân thay đổi tư duy, chuyển từ sản xuất tự cung tự cấp sang sản xuất quy mô hàng hóa. Ngoài bưởi, tỉnh còn phát triển mạnh sản phẩm chè, mía, nhãn, cam, rau an toàn với nhiều vùng tập trung ở Sơn Thủy, Võ Miếu, Long Cốc, Cao Phong, Hoàng An... phát triển nuôi cá lồng trên sông Đà, sông Lô, hồ chứa; mở rộng diện tích trồng rau an toàn gắn với chuỗi cung ứng.

Thời gian qua, tỉnh đã chú trọng chỉ đạo các hoạt động mở rộng sản xuất, chế biến đảm bảo các điều kiện an toàn thực phẩm trong chăn nuôi, trồng trọt, tăng cường liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Nhờ đó, sản xuất nông nghiệp của tỉnh đã đạt được những kết quả đáng kể, hình thành một số vùng sản xuất tập trung, gồm sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm đặc trưng và sản phẩm nông nghiệp tiềm năng. Diện tích sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, tuần hoàn được mở rộng; diện tích cây trồng chính cơ bản được sản xuất theo các quy trình an toàn, ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp IPM, quản lý cây trồng tổng hợp ICM; thiết lập và cấp 106 mã số vùng trồng xuất khẩu, 660 mã số vùng trồng nội địa cho các cây trồng chủ lực. Tỷ lệ đàn vật nuôi được sản xuất theo quy trình thực hành sản xuất tốt, an toàn dịch bệnh, ATTP. Công nghiệp chế biến trong nông nghiệp đã được chú trọng phát triển, góp phần giải quyết đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho khu vực nông thôn.

Có thể thấy, sản xuất nông sản theo hướng hàng hóa đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực cho tỉnh Phú Thọ. Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục quy hoạch vùng sản xuất tập trung, khuyến khích ứng dụng công nghệ cao, đầu tư hạ tầng thủy lợi, giao thông phục vụ sản xuất, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước, xuất khẩu. Khi nông sản được sản xuất theo hướng hàng hóa, đảm bảo chất lượng, có thương hiệu, thị trường ổn định, không chỉ đời sống người dân được nâng cao mà còn góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững, đưa nông nghiệp của tỉnh ngày càng hội nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị quốc gia và quốc tế.

Hoàng Hương