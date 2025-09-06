Sáng mãi truyền thống ngành Cơ yếu

Từ những ngày đầu non trẻ của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngành Cơ yếu đã khẳng định vai trò quan trọng đối với sức mạnh quân sự Việt Nam, góp phần viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc. Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, ngành Cơ yếu Việt Nam và những người làm cơ yếu luôn vun đắp, phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Cơ yếu Việt Nam “Trung thành, tận tụy, đoàn kết, kỷ luật, sáng tạo".

Ban Liên lạc Cơ yếu tỉnh thường xuyên gặp mặt, trao đổi thông tin giúp đỡ, động viên các hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Ngược dòng lịch sử 80 năm trước, khi Cách mạng Tháng 8 năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Đứng trước nhiệm vụ lớn lao và những thử thách ngặt nghèo của đất nước, công tác bảo vệ bí mật đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân đội qua hệ thống kỹ thuật mật mã là yêu cầu hết sức khẩn trương và cấp bách nhưng phải được bảo mật tuyệt đối.

Trung ương Đảng và Bác Hồ đã chỉ thị phải nghiên cứu và tổ chức hệ thống thông tin mật mã để đảm bảo thông tin an toàn trong cả nước. Đây là một tổ chức rất quan trọng phải sớm hình thành và được lựa chọn từ những người có phẩm chất chính trị tốt, có văn hóa và độ tin cậy cao tham gia vào tổ chức.

Theo đó, ngày 12/9/1945, tại số nhà 18, phố Nguyễn Du, thành phố Hà Nội, Ban Mật mã thuộc Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam ra đời, đây là tổ chức mật mã đầu tiên của Quân đội và cũng là tổ chức mật mã đầu tiên của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do đồng chí Tạ Quang Đệ phụ trách. Từ đó, ngày 12/9 hằng năm được lấy làm Ngày truyền thống của ngành Cơ yếu Việt Nam.

Cùng với truyền thống vẻ vang của ngành Cơ yếu Việt Nam, Cơ yếu tỉnh Phú Thọ cũng được thành lập ngay từ những ngày đầu, năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Với bản lĩnh kiên trung, các cán bộ, nhân viên, chiến sĩ cơ yếu trên quê hương Đất tổ luôn giữ vững phẩm chất cách mạng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, pháp luật Nhà nước, dù ở hoàn cảnh, khó khăn nào cũng giữ vững kỷ luật Đảng, chấp hành nghiêm quy định của ngành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao là: “Đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt; phục vụ công tác chỉ đạo, chỉ huy của các cấp ủy Đảng trong và ngoài Quân đội” với yêu cầu “bí mật, chính xác, kịp thời và an toàn tuyệt đối” trong mọi tình huống.

Với nguyện vọng của các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ cơ yếu trên địa bàn tỉnh, ngày 7/10/2000, Ban Liên lạc Cơ yếu tỉnh Phủ Thọ được thành lập với 50 hội viên. 25 năm qua, Ban Liên lạc đã có gần 300 hội viên, trong đó, có hơn 80 hội viên là đảng viên; 32 hội viên là thương binh, 28 hội viên là nạn nhân nhiễm chất độc da cam/ Điôxin.

Ban Liên lạc Cơ yếu tỉnh có nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Từ năm 2018 đến nay, Ban Liên lạc Cơ yếu tỉnh đã vận động các cấp, ban, ngành, đoàn thể của trung ương, địa phương cùng các hội viên ủng hộ với số tiền gần 130 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa; tặng sổ tiết kiệm hay hỗ trợ gia đình hội viên có người nhà mắc bệnh hiểm nghèo...

Thường trực Ban Liên lạc Cơ yếu tỉnh xem xét, đề nghị Ban Cơ yếu Chính phủ xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Cơ yếu cho hội viên đủ điều kiện theo quy định; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho hội viên ốm đau, mừng thọ cho hội viên từ 70 tuổi trở lên; đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết chế độ thâm niên ngành cho hội viên Cơ yếu được hưởng.

Đồng chí Nguyễn Duy Sinh, Trưởng Ban Liên lạc Cơ yếu tỉnh cho biết: Trong những năm tới, Ban Liên lạc Cơ yếu tỉnh tiếp tục duy trì và thực hiện tốt các hoạt động xã hội, chăm lo, giúp đỡ hội viên khó khăn; kết nạp hội viên mới, củng cố tổ chức ban liên lạc ở các xã, phường trong tỉnh, bổ sung các đồng chỉ có năng lực, có sức khỏe, nhiệt tình tham gia công tác để ban liên lạc hoạt động hiệu năng, hiệu quả.

