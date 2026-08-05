Sáng tạo trong cách làm để nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Bằng những cách làm sáng tạo, quyết tâm chính trị cao của cấp ủy, chính quyền cùng sự đồng thuận của Nhân dân, phường Vĩnh Phúc đã từng bước đưa các mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào thực tiễn cuộc sống. Sau thời gian vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, địa phương đã đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, tạo động lực phát triển bền vững, củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân với Đảng.

Người dân TDP Bà Triệu chung tay làm đẹp cảnh quan môi trường đô thị.

Đảng bộ phường Vĩnh Phúc thành lập trên cơ sở hợp nhất 5 phường gồm Định Trung, Liên Bảo, Khai Quang, Ngô Quyền và Đống Đa. Đây là bước đi chiến lược nhằm thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tạo nền tảng xây dựng một đô thị trung tâm có quy mô hơn 25km2, dân số trên 78.000 người. Hiện Đảng bộ có 133 tổ chức đảng trực thuộc với 8.280 đảng viên.

Để vận hành hệ thống thông suốt, hiệu quả, Đảng ủy phường quán triệt quan điểm thực hiện phương châm “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ kết quả, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền) và định hình phong cách làm việc “làm thật, tiến độ thật, hiệu quả thật”. Đồng thời, xác định kim chỉ nam cho mọi hoạt động là “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, để từ đó cụ thể hóa bằng nhiều đề án, kế hoạch quan trọng, từ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đến đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế - xã hội...

Bằng những giải pháp đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị đã mang lại kết quả quan trọng: Thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2026 trên địa bàn phường đạt gần 1.800 tỷ đồng, vượt 38% dự toán; các khoản thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp đạt gần 900 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng với tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 89,54%, dịch vụ chiếm 10,27%. Phường đang đẩy nhanh giải ngân hơn 94,39 tỷ đồng vốn đầu tư công, vượt 50% chỉ tiêu giao; phối hợp triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng cho 28 dự án và khởi công 2 dự án nhà ở xã hội với 817 căn hộ. Đồng chí Nguyễn Trung Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường nhấn mạnh: “Những kết quả đạt được sau một thời gian vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là minh chứng sinh động cho năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Phương châm”6 rõ“đã thực sự đi vào đời sống, khơi thông mọi nguồn lực. Sự đoàn kết giữa ý Đảng - lòng dân chính là chìa khóa giúp địa phương nhanh chóng ổn định tổ chức, đưa nghị quyết của Đảng thành những chương trình hành động cụ thể với phương châm lấy sự hài lòng của Nhân dân và tốc độ phát triển kinh tế - xã hội địa phương làm thước đo cao nhất cho hiệu quả lãnh đạo”.

Xác định cải cách hành chính và chuyển đổi số là đột phá then chốt, Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường được đầu tư đồng bộ, trang thiết bị hiện đại. Nhờ đó, trong 6 tháng đầu năm, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 99,97%, tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 100%, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,88%. Mức độ hài lòng của người dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia đạt điểm tuyệt đối 18/18. Song song đó, công tác xây dựng Đảng được giữ vững qua 7 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề; các đoàn thể triển khai hơn 200 mô hình “Dân vận khéo” chăm lo toàn diện đời sống Nhân dân.

Sự chuyển biến rõ nét được chứng minh sinh động tại cơ sở, tiêu biểu là Tổ dân phố (TDP) Bà Triệu - đơn vị hợp nhất từ TDP Bà Triệu và TDP 18, hiện có 382 đảng viên. Đồng chí Bùi Văn Tân - Bí thư Chi bộ TDP Bà Triệu chia sẻ: “Khi lấy ý kiến Nhân dân về việc sáp nhập, tỷ lệ đồng thuận đạt tuyệt đối (100%). Nhờ sự thống nhất cao, Chi bộ đã chỉ đạo triển khai hiệu quả 21 mô hình văn minh tự quản, duy trì đều đặn phong trào”Ngày Chủ nhật xanh“, phân loại rác tại nguồn. Tinh thần trách nhiệm của cán bộ giúp nền nếp sinh hoạt Đảng đảm bảo nghiêm túc, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ”. Ông Hoàng Bằng Hai, người dân TDP Bà Triệu phấn khởi cho biết: Thủ tục hành chính hiện được giải quyết nhanh gọn, môi trường sống và an ninh trật tự được cải thiện rõ rệt, giúp người dân thêm tin tưởng vào đội ngũ cán bộ.

Dù phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, song với nền tảng vững chắc, sự đoàn kết, đồng lòng và tinh thần “6 rõ”, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Vĩnh Phúc quyết tâm hiện thực hóa các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp bằng những kết quả cụ thể. Phường phấn đấu đến năm 2030 trở thành đô thị văn minh, hiện đại; giảm không còn hộ nghèo; 100% trường học đạt chuẩn quốc gia; 98% dân số tham gia bảo hiểm y tế.

Ngọc Thắng