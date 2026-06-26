Sáp nhập thôn, tổ dân phố: Đồng thuận để phát triển

Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính ở cơ sở theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tỉnh Phú Thọ đang tích cực triển khai việc sáp nhập thôn, tổ dân phố. Đây không chỉ là yêu cầu khách quan nhằm tinh giản đầu mối quản lý mà còn là bước đi quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương. Trong quá trình đó, việc lựa chọn đội ngũ cán bộ sau sáp nhập được xem là yếu tố then chốt để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân và bảo đảm hoạt động ổn định của các khu dân cư mới.

Xã Thổ Tang tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương sáp nhập thôn, tổ dân phố.

Chủ trương sáp nhập thôn, tổ dân phố được triển khai trong bối cảnh nhiều địa phương có quy mô dân số nhỏ, số hộ dân chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định. Việc duy trì quá nhiều đầu mối quản lý không chỉ làm tăng chi phí hoạt động mà còn ảnh hưởng đến hiệu quả điều hành, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở. Vì vậy, việc sắp xếp lại các đơn vị dân cư được kỳ vọng sẽ tạo ra không gian phát triển mới, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phát huy tốt hơn các nguồn lực trong cộng đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, công tác sáp nhập cũng đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết. Đó là tâm tư của người dân khi thay đổi tên gọi khu dân cư, sự khác biệt về phong tục, tập quán giữa các địa bàn, đặc biệt là bài toán bố trí đội ngũ cán bộ sau sắp xếp. Nếu không được thực hiện công khai, dân chủ và hợp lý, đây có thể trở thành rào cản ảnh hưởng đến quá trình triển khai chủ trương. Nhận thức rõ điều đó, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Tại xã Thổ Tang, công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ từ các tổ chức đoàn thể đến từng khu dân cư. Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ mục đích, ý nghĩa và lợi ích lâu dài của việc sáp nhập đối với sự phát triển của địa phương. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền địa phương đặc biệt chú trọng việc rà soát, lựa chọn đội ngũ cán bộ dựa trên năng lực, trình độ, tinh thần trách nhiệm và uy tín trong cộng đồng.

Thực tế cho thấy, khi người dân thấy những cán bộ được lựa chọn là người có năng lực, tận tâm và được tập thể tín nhiệm, sự đồng thuận đối với chủ trương sắp xếp được nâng lên rõ rệt. Đây cũng là nền tảng quan trọng để các khu dân cư mới nhanh chóng ổn định tổ chức và đi vào hoạt động hiệu quả ngay sau sáp nhập.

Đồng chí Đàm Hữu Khanh - Bí thư Đảng ủy xã Thổ Tang cho biết: “Trong quá trình triển khai sáp nhập thôn, địa phương xác định công tác tuyên truyền phải đi trước một bước. Chúng tôi tổ chức nhiều hội nghị đối thoại, lấy ý kiến Nhân dân công khai, minh bạch. Đặc biệt, việc lựa chọn cán bộ sau sáp nhập được thực hiện trên cơ sở năng lực, uy tín và sự tín nhiệm của người dân. Khi người dân hiểu rõ lợi ích lâu dài của chủ trương và tin tưởng vào đội ngũ cán bộ được lựa chọn thì sự đồng thuận rất cao”.

Tại xã Tề Lỗ, việc triển khai phương án sáp nhập cũng nhận được sự đồng thuận cao từ Nhân dân. Theo phương án được xây dựng, thôn Hoàng Thạch với 146 hộ dân được sáp nhập vào thôn Tân Nguyên có 159 hộ dân để thành lập thôn Hoàng Tân với tổng số 305 hộ và hơn 1.170 nhân khẩu. Sau sáp nhập, bộ máy hoạt động không chuyên trách của thôn được tinh gọn còn 3 vị trí gồm Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn và Trưởng ban Công tác Mặt trận. Địa phương đã thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với cán bộ không tiếp tục đảm nhiệm chức danh sau sáp nhập. Đồng thời, quá trình lựa chọn cán bộ cho đơn vị mới được thực hiện công khai, dân chủ, trên cơ sở đánh giá khách quan về năng lực, kinh nghiệm thực tiễn và mức độ tín nhiệm trong Nhân dân.

Nhờ cách làm bài bản, minh bạch và lấy người dân làm trung tâm, nhiều ý kiến băn khoăn ban đầu đã dần được tháo gỡ. Người dân nhận thấy việc sáp nhập không chỉ nhằm giảm số lượng đơn vị hành chính mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để nâng cao chất lượng quản lý, tăng hiệu quả phục vụ và huy động tốt hơn các nguồn lực cho phát triển cộng đồng.

Đồng chí Vũ Văn Chiến, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Tề Lỗ chia sẻ: “Ban đầu người dân cũng có tâm tư khi thực hiện sáp nhập. Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác vận động, đến nay đa số người dân đều đồng thuận. Chúng tôi kỳ vọng sau sáp nhập, thôn Hoàng Tân sẽ phát huy tốt hơn nguồn lực, xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển”.

Gặp gỡ, trao đổi với Nhân dân về phương án thành lập thôn Hoàng Tân sau sáp nhập tại xã Tề Lỗ.

Sắp xếp thôn, tổ dân phố là chủ trương đúng đắn nhằm xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tuy nhiên, thành công của chủ trương này không chỉ được đo bằng số lượng đầu mối được giảm mà còn ở khả năng xây dựng được đội ngũ cán bộ cơ sở đủ tâm, đủ tầm, đủ uy tín để dẫn dắt cộng đồng dân cư phát triển. Khi công tác lựa chọn cán bộ được thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên, người dân sẽ đồng thuận, tin tưởng và tích cực tham gia vào quá trình xây dựng khu dân cư mới.

Sự đồng thuận ấy chính là chìa khóa để các thôn, tổ dân phố sau sáp nhập nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy sức mạnh đoàn kết và tạo nên những động lực phát triển mới. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Phú Thọ tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương tinh gọn bộ máy, xây dựng chính quyền cơ sở ngày càng gần dân, sát dân và phục vụ Nhân dân tốt hơn trong giai đoạn phát triển mới.

Thu Thủy