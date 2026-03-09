Sắp xếp người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố

Các địa phương đang tập trung sắp xếp người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới.

Các địa phương đang tập trung sắp xếp thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách. Trong ảnh, cán bộ, công chức tại Cần Thơ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Tạ Quang

Theo chương trình hành động nhằm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nhiều nhiệm vụ quan trọng được Trung ương giao thực hiện trong quý II/2026 bằng nguồn lực ngân sách.

Trong đó có việc sắp xếp các thôn, tổ dân phố ở xã, phường và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới.

Khi thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 không còn chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã nên nhiều địa phương đang tập trung giải quyết vấn đề này.

Theo lộ trình đề ra, tỉnh Nghệ An sẽ rà soát, tinh gọn bộ máy bên trong các Sở, ban, ngành; sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND tỉnh theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa và tự chủ tài chính.

Đặc biệt, công tác sắp xếp các thôn, tổ dân phố và đội ngũ người hoạt động không chuyên trách sẽ được triển khai phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới.

Tại tỉnh Khánh Hòa, địa phương này đang tiếp tục rà soát, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong các sở, ban, ngành, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập; sắp xếp các thôn, tổ dân phố ở xã, phường và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố cho phù hợp.

Trong tháng 2.2026, Sở Nội vụ Hải Phòng đã thực hiện và hoàn thành việc rà soát, thẩm định các trường hợp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nghỉ việc khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn thành phố theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế.

Đến nay, UBND TP Hải Phòng đã phê duyệt đối tượng tinh giản biên chế với 1.952 trường hợp đủ điều kiện theo quy định.

Chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được thực hiện theo 3 trường hợp.

Trường hợp thứ nhất, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã chưa đến tuổi nghỉ hưu theo quy định thì được hưởng các chế độ theo năm công tác.

Đối với người có dưới 5 năm công tác thì được hưởng trợ cấp 1 lần bằng 0,8 lần mức phụ cấp hằng tháng hiện hưởng nhân với số tháng công tác; hưởng trợ cấp bằng 1,5 lần mức phụ cấp hằng tháng hiện hưởng cho mỗi năm công tác; được trợ cấp 3 tháng phụ cấp hằng tháng hiện hưởng để tìm việc làm...

Đối với người có từ đủ 5 năm công tác trở lên và có tuổi đời còn dưới 5 năm đến tuổi nghỉ hưu được hưởng trợ cấp một lần bằng 0,8 lần mức phụ cấp hằng tháng hiện hưởng nhân với số tháng nghỉ sớm so với tuổi nghỉ hưu; hưởng trợ cấp bằng 1,5 lần mức phụ cấp hằng tháng hiện hưởng cho mỗi năm công tác...

Trường hợp thứ hai, đối với cán bộ, công chức cấp xã do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 được bố trí sang làm người hoạt động không chuyên trách cấp xã thì được hưởng các chế độ như quy định trên, nhưng tiền lương tháng hiện hưởng để tính trợ cấp là tiền lương tháng liền kề của chức danh cán bộ, công chức cấp xã trước khi được bố trí sang làm người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Trường hợp thứ ba, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại phụ lục I, phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP hoặc đang hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động thì được hưởng trợ cấp một lần bằng 15 tháng phụ cấp hằng tháng hiện hưởng.

