Saudi Arabia đứng đầu thế giới về an ninh, quyền riêng tư và mật mã trong AI

Báo cáo Chỉ số AI 2026 của Viện Trí tuệ nhân tạo lấy con người làm trung tâm (Đại học Stanford, Mỹ) mới công bố cho thấy Saudi Arabia được xếp hạng số 1 thế giới về an ninh, quyền riêng tư và mật mã trong trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời dẫn đầu về tỷ lệ phụ nữ tham gia lĩnh vực này.

Cụ thể, Saudi Arabia đứng đầu toàn cầu về tỷ lệ nữ giới trong đội ngũ nhà sáng chế và tác giả AI, đạt 32,3%, cao hơn Australia (30,1%) và Canada (29,6%), trong bối cảnh khoảng cách giới trong lĩnh vực AI vẫn còn đáng kể.

Báo cáo cho biết các nghiên cứu AI hiện tập trung vào nhiều chuyên ngành, trong đó phổ biến nhất là chăm sóc sức khỏe và tin sinh học, thị giác máy tính và xử lý hình ảnh, cùng kỹ thuật phần mềm.

Đáng chú ý, Saudi Arabia cũng dẫn đầu về tỷ lệ các nhà sáng chế AI hoạt động trong lĩnh vực an ninh, quyền riêng tư và mật mã, chiếm 15%, vượt Ấn Độ (13%) và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) (12%).

Quốc gia Trung Đông này nằm trong số ít nước có dòng chảy nhân tài AI ròng dương, đồng thời ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh nhất về tỷ trọng nhân tài AI toàn cầu, tăng hơn 100% trong giai đoạn 2019-2025.

Báo cáo cũng cho thấy hơn 80% người lao động tại Saudi Arabia, Ấn Độ và UAE thường xuyên sử dụng AI trong công việc và có mức độ tin tưởng cao đối với công nghệ này.

Trong khi đó, tại Bắc Mỹ và châu Âu, chỉ khoảng một nửa số lao động sử dụng AI thường xuyên, với mức độ tin tưởng dao động từ 40-48%. Tỷ lệ sinh viên đại học tại Saudi Arabia sử dụng AI tạo sinh cũng thuộc nhóm cao nhất thế giới, đạt 89%, so với 67% tại Mỹ và Anh.

Báo cáo nhấn mạnh những nỗ lực phát triển hệ sinh thái AI của Saudi Arabia, trong đó có khoản đầu tư 5 tỷ USD từ Amazon Web Services cùng công ty AI do nhà nước hậu thuẫn HUMAIN nhằm xây dựng “Khu AI” tại quốc gia này.

 Từ khóa: Saudi arabia Các tiểu vương quốc arab thống nhất Chăm sóc sức khỏe An ninh hệ sinh thái AI Thị giác Máy tính Phần mềm Sinh học Trí tuệ nhân tạo
