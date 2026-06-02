Từ ngày 15-6, thuê bao di động đổi thiết bị mà không xác nhận lại trên VNeID sẽ bị khóa

Quy định thuê bao thay đổi thiết bị đầu cuối phải thực hiện lại xác thực sinh trắc học trên VNeID nhằm đảm bảo số điện thoại luôn gắn với đúng người sử dụng.

Ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, cho biết theo quy định tại Thông tư 08, đến thời điểm 15-6-2026 nếu vẫn không thực hiện xác nhận, các thuê bao dị động sẽ tạm dừng dịch vụ chiều đi (gọi điện, nhắn tin SMS đến các thuê bao khác).

Chia sẻ tại buổi họp báo của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN) ngày 1-6, ông Nguyễn Anh Cương cho biết tới thời điểm hiện tại, có khoảng 1,6 triệu số điện thoại di động được người dùng xác nhận không sử dụng chính chủ.

Từ đó, các doanh nghiệp đã và đang tiếp tục triển khai việc thông báo yêu cầu cá nhân đang sử dụng số thuê bao di động thực hiện lại việc giao kết hợp đồng theo quy định và xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt của thuê bao, tạm dừng 1 chiều với các số thuê bao không thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư 08/2026/TT-BKCN.

Hiện có hơn 25 triệu thuê bao chưa được người dùng xác nhận trạng thái chính chủ trên VNeID.

Đánh giá bước đầu cho thấy việc Bộ KH-CN ban hành Thông tư 08/2026 - trong đó quy định phương thức để thông qua ứng dụng VNeID, người dân có thể tra cứu toàn bộ số thuê bao đứng tên mình, từ đó xác nhận các số đang sử dụng và phát hiện, làm rõ các số không thuộc quyền kiểm soát, trao quyền cho người dân chủ động xác nhận lại các số điện thoại đang sử dụng và loại bỏ các số không thuộc sở hữu thông qua một cách dễ dàng và thuận tiện - đã và đang giúp các doanh nghiệp viễn thông rà soát, xử lý hơn 1,6 triệu số được xác nhận không sử dụng.

Cũng theo ông Nguyễn Anh Cương, từ số liệu trên cũng có thể thấy vướng mắc lớn nhất hiện tại là còn hơn 25 triệu thuê bao chưa được người dùng xác nhận trạng thái dù đã được đưa lên VNeiD.

Theo quy định tại Thông tư 08/206, đến thời điểm 15-6-2026, nếu vẫn không thực hiện xác nhận trên VNeID, các thuê bao này sẽ tạm dừng dịch vụ chiều đi (gọi điện, nhắn tin SMS đến các thuê bao khác).

“Dữ liệu vẫn đang được Cục C06 - Bộ Công an tích cực phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông để rà soát, đồng bộ lên VNeID. Do đó, có thể tại thời điểm hiện tại sẽ còn một số người dân vẫn chưa thấy dữ liệu của mình được hiện lên đầy đủ, ngoài ra hiện vẫn còn nhiều người chưa xác nhận trạng thái” - ông Nguyễn Anh Cương nói.

Ngoài ra, từ 15-6-2026, theo quy định tại Thông tư 08/2026, thuê bao có hoạt động thay đổi thiết bị đầu cuối sẽ phải thực hiện lại xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt (tương tự việc thay đổi thiết bị đầu cuối có cài đặt tài khoản ngân hàng, tài khoản VNeID hay thay Esim). Yêu cầu này nhằm đảm bảo số điện thoại luôn gắn với đúng người sử dụng; giúp giảm rủi ro cho chính người dùng trong trường hợp SIM bị mất hoặc thất lạc nhưng chưa kịp khóa, tránh bị kẻ xấu lợi dụng cho các hành vi lừa đảo.

“Việc chủ động xác minh và quản lý các số thuê bao không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro, bảo vệ quyền lợi của chính người sử dụng, mà còn góp phần xây dựng môi trường viễn thông an toàn, minh bạch, phục vụ hiệu quả cho quá trình chuyển đổi số quốc gia” - ông Nguyễn Anh Cương nói.

Theo dự báo của các nhà mạng, với tiến độ xác thực thuê bao như hiện nay, sau ngày 15-6 sẽ có hàng triệu thuê bao bị tạm khóa SIM do chưa xác thực sử dụng chính chủ trên VNeID.

Hiện các nhà mạng như Viettel, VNPT đang dồn nguồn nhân lực để tổ chức các tổ hỗ trợ lưu động giúp khách hàng xác thực chính chủ sử dụng theo quy định.

Các nhà mạng đang hỗ trợ xác thực thuê bao tận nhà cho những người già, người yếu thế trong xã hội để thúc đẩy nhanh việc xác thực thuê bao theo quy định.

