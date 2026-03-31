Siết chặt quản lý giá vật liệu xây dựng

Giá vật liệu xây dựng liên tục tăng cao, gây áp lực lớn lên chi phí đầu tư và tiến độ thi công các công trình, tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, ổn định thị trường vật liệu xây dựng.

Theo ghi nhận thực tế, thị trường vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh đang có nhiều biến động. Diễn biến giá vật liệu xây dựng cho thấy xu hướng tăng tương đối đồng đều ở nhiều nhóm chủ lực như thép, xi măng, cát và đất san lấp. Đây đều là các vật liệu thiết yếu, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí xây dựng.

Giá thép xây dựng hiện dao động từ 16-17 triệu đồng/tấn, tăng khoảng 8% so với trước; xi măng ở mức khoảng 1,6 triệu đồng/tấn, tăng 100 nghìn đồng/tấn; cát vàng dùng cho bê tông đã lên tới khoảng 700 nghìn đồng/m3, tăng 50 nghìn đồng/m3 so với cuối năm 2025. Đáng chú ý, đất san lấp - vốn là nguồn vật liệu dồi dào cũng tăng khoảng 20 nghìn đồng/m3 và xuất hiện tình trạng khan hiếm cục bộ.

Các giải pháp siết chặt quản lý giá vật liệu xây dựng tạo thuận lợi để các nhà thầu yên tâm thi công công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Giá vật liệu xây dựng tăng mạnh đã đẩy nhiều nhà thầu vào tình thế khó khăn, khi chi phí thực tế vượt xa dự toán ban đầu. Đáng lưu ý, giá vật liệu xây dựng tăng cao, dễ phát sinh tình trạng khai thác trái phép để trục lợi, gây thất thoát tài nguyên và ảnh hưởng đến môi trường. Bên cạnh đó, cũng dễ kéo theo hiện tượng đầu cơ, găm hàng, thổi giá, làm thị trường thiếu minh bạch, tạo ra môi trường cạnh tranh không lành mạnh, gây khó khăn cho công tác quản lý Nhà nước.

Trước thực trạng đó, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường quản lý, điều hành giá theo hướng chủ động, linh hoạt và sát với diễn biến thị trường. Trọng tâm là kiểm soát chặt chẽ nguồn cung, ngăn chặn tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý; đồng thời đẩy mạnh đấu tranh chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng trong lĩnh vực vật liệu xây dựng.

Sở Xây dựng được giao vai trò nòng cốt trong công tác quản lý giá, tập trung vào kiểm soát chặt chẽ giá vật liệu tại các mỏ khai thác, không để xảy ra tình trạng nâng giá, ép giá hoặc bán cao hơn mức công bố. Đồng thời, Sở thường xuyên cập nhật thông tin thị trường, phân tích, dự báo biến động giá để tham mưu kịp thời cho tỉnh các giải pháp điều tiết phù hợp.

Cùng với đó, công tác quản lý quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng được siết chặt theo quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, bảo đảm không chồng lấn với các quy hoạch khác. Việc thẩm định các dự án khai thác, chế biến khoáng sản cũng được kiểm soát nghiêm ngặt, gắn với yêu cầu tăng tỷ lệ sử dụng vật liệu xây dựng không nung trong các dự án sử dụng vốn Nhà nước.

Theo đồng chí Phan Văn Sỹ - Phó Giám đốc Sở Xây dựng: Đơn vị đã ban hành văn bản yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng nhằm đảm bảo nguồn cung và bình ổn giá. Đồng thời, đẩy mạnh phối hợp cung cấp thông tin, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy thu hút đầu tư để gia tăng nguồn cung cho thị trường.

UBND các xã, phường cũng được giao trách nhiệm tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm; kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác, vận chuyển vật liệu xây dựng, ngăn chặn hàng không rõ nguồn gốc, kém chất lượng lưu thông trên thị trường. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng phải thực hiện nghiêm việc kê khai, niêm yết và bán đúng giá; đảm bảo chất lượng sản phẩm, tuân thủ quy định pháp luật và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản, phối hợp với cơ quan thuế đối chiếu sản lượng khai thác với kê khai, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, nhất là các hành vi khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép sẽ bị xử lý dứt điểm.

Song song với các giải pháp quản lý, tỉnh cũng khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng theo hướng hiện đại, thân thiện môi trường; tiết kiệm tài nguyên, giảm phát thải và nâng cao chất lượng sản phẩm. Các đơn vị được yêu cầu tuân thủ đầy đủ quy định về an toàn lao động, bảo vệ môi trường và nghĩa vụ thuế.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp không chỉ góp phần kiểm soát, bình ổn giá vật liệu xây dựng, mà còn tạo lập môi trường cạnh tranh minh bạch, lành mạnh, đảm bảo tiến độ các dự án và hướng tới phát triển bền vững ngành vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Lệ Oanh