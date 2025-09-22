Siêu bão Ragasa vào Biển Đông

22h ngày 22/9, siêu bão Ragasa đi vào Biển Đông, sức gió mạnh nhất 221 km/h, cấp 17, giật trên cấp 17, trở thành cơn bão thứ 9 hoạt động trên khu vực trong năm nay.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết tâm bão đang ở vùng biển đông bắc Bắc Biển Đông, di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20-25 km/h.

Đến 22h ngày 23/9, bão vẫn duy trì sức gió cấp 16-17, giật trên cấp 17.

22h ngày 24/9, bão đi vào đất liền phía nam Quảng Châu (Trung Quốc), gió giảm còn cấp 12-13, giật cấp 16. Sau đó bão đổi hướng tây tây nam, đến 22h ngày 25/9 tiến vào đất liền các tỉnh Quảng Ninh - Ninh Bình, cường độ giảm xuống cấp 8, giật cấp 10.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng của siêu bão Ragasa. Ảnh: NCHMF

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14, vùng gần tâm bão cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng cao trên 10 m.

Từ ngày 24/9, gió ở vịnh Bắc Bộ mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 15, sóng biển cao 4-6 m. Tàu thuyền hoạt động trong khu vực này đều có nguy cơ chịu tác động mạnh.

Theo Đài khí tượng Nhật Bản, bão hiện có sức gió 198 km/h, giảm còn 126 km/h khi đi qua bán đảo Lôi Châu. Cơ quan này nhận định bão đi chếch nhiều về phía bắc Lôi Châu, vào sâu đất liền Trung Quốc nên cường độ giảm nhanh. Đài Hong Kong cũng dự báo khi vào Quảng Ninh, sức gió còn khoảng 90 km/h.

Chiều 22/9, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết siêu bão sẽ bước vào giai đoạn giảm cấp nhanh từ ngày 24/9 do tác động của áp cao lục địa và ma sát địa hình Trung Quốc. Khi đi qua bán đảo Lôi Châu vào vịnh Bắc Bộ, bão giảm còn cấp 11-12, giật cấp 14; trên đất liền từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có thể ghi nhận gió cấp 9-10, giật cấp 14.

Siêu bão Ragasa hình thành từ áp thấp nhiệt đới tối 18/9 và đã tăng 9 cấp chỉ trong bốn ngày. Tây Bắc Thái Bình Dương năm 2024 từng ghi nhận ba siêu bão Yagi, Gaemi và Krathon. Trong đó, Yagi đổ bộ Việt Nam gây gió lớn, sạt lở, lũ quét, ngập lụt, khiến 318 người chết, 26 người mất tích, thiệt hại gần 84.000 tỷ đồng.

Theo dự báo, từ tháng 10 đến 12, số bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông sẽ nhiều hơn trung bình nhiều năm, với hơn 4 cơn, gần 2 cơn có khả năng đổ bộ trực tiếp.

