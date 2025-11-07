Siêu máy tính dự đoán Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh

Dựa trên dữ liệu 10 vòng đầu, hãng thống kê hàng đầu thế giới Opta dự đoán Arsenal vô địch, còn Man City, Liverpool và Chelsea chiếm các vị trí còn lại trong top 4 Ngoại hạng Anh 2025-2026.

Arsenal đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh với 25 điểm, khi thắng 8 trận, hòa một và thua một. Đứng thứ hai là Man City kém sáu điểm, trong khi đương kim vô địch Liverpool xếp thứ ba với bảy điểm ít hơn và vừa trải qua chuỗi bốn trận thua liên tiếp.

Một trong những điểm ấn tượng nhất của Arsenal mùa này là hàng thủ. Họ đang lọt lưới ít nhất giải, với vỏn vẹn ba bàn thua. Đội bóng thành London thậm chí đang giữ mạch 8 trận không thủng lưới trên mọi đấu trường. Trong thống kê này, Man City, Sunderland và Tottenham cùng đứng thứ hai khi nhận 8 bàn thua, còn Liverpool đã có đến 14 lần thủng lưới.

Declan Rice ăn mừng trong trận Arsenal thắng Burnley 2-0 ở vòng 10 Ngoại hạng Anh ngày 1/11/2025. Ảnh: Arsenal

Dựa trên dữ liệu, máy tính Opta dự đoán rằng Arsenal có đến 71% khả năng vô địch, trong khi cơ hội của Man City là 12,63%.

Nếu điều này thành sự thật, chủ sân Emirates sẽ giải được cơn khát vô địch Ngoại hạng Anh kéo dài từ mùa 2003-2004, khi lập thành tích bất bại suốt 38 vòng. Ba mùa gần nhất, dưới sự dẫn dắt của HLV Mikel Arteta, Arsenal đều về thứ hai sau Man City hoặc Liverpool.

Liverpool được cho sẽ đứng thứ ba. Nhà đương kim vô địch có 72,75% cơ hội dự Champions League và 9,33% khả năng dự Europa League. Trong khi đó, Chelsea sẽ cán đích thứ tư, kết quả tương tự mùa trước. Đội vừa giành Club World Cup chỉ còn 2,47% cơ hội vô địch Ngoại hạng Anh.

Crystal Palace hiện xếp thứ 9, với 16 điểm sau 10 vòng. Tuy nhiên, Opta dự đoán đội vừa giành Cup FA và Siêu Cup Anh sẽ kết thúc mùa 2025-2026 ở vị trí thứ năm. Nếu bóng đá xứ sương mù tiếp tục dẫn đầu bảng điểm hệ số UEFA, vị trí này sẽ đem lại suất dự Champions League.

Ba đội được dự đoán chiếm ba vị trí còn lại trong top 8 gồm Aston Villa, Bournemouth và Man Utd. Tottenham đang đứng thứ sáu, nhưng có nguy cơ kết thúc ở vị trí 11. Ba vòng gần nhất, đội bóng của HLV Thomas Frank thua Aston Villa và Chelsea trên sân nhà.

Dự đoán dành cho ba đội tân binh Sunderland, Leeds và Burnley là đều trụ hạng. Trong khi đó, ba đội đang xếp cuối bảng West Ham, Nottingham Forest và Wolves khó thoát nguy cơ xuống hạng.

Dự đoán của máy tính Opta về các vị trí kết thúc Ngoại hạng Anh 2025-2026:

1. Arsenal

2. Man City

3. Liverpool

4. Chelsea

5. Crystal Palace

6. Aston Villa

7. Bournemouth

8. Man Utd

9. Brighton

10. Newcastle

Nguồn vnexpress.net