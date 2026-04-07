Siêu máy tính dự đoán kết quả bất ngờ trận Real Madrid vs Bayern Munich

Siêu máy tính Opta đưa ra dự báo đầy cân não cho màn đại chiến giữa Real Madrid và Bayern Munich tại Bernabéu, nơi cán cân sức mạnh được đánh giá rất sít sao ở lượt đi tứ kết Champions League.

Real Madrid vs Bayern Munich: Thống kê đáng chú ý

Real Madrid (22 lần) và Bayern (24 lần) là hai đội góp mặt ở vòng tứ kết Champions League nhiều nhất lịch sử. Harry Kane là cầu thủ người Anh duy nhất ghi từ 10 bàn trở lên trong hai mùa giải liên tiếp tại Cúp C1/Champions League.

HLV Álvaro Arbeloa cùng Real Madrid sẽ bước vào màn tiếp đón Bayern Munich trong trận đấu được chờ đợi tại Bernabéu. Ở vòng 1/8, đội bóng Hoàng gia đã đánh bại Manchester City với tổng tỷ số 5-1, trong khi Bayern hủy diệt Atalanta 10-2 sau hai lượt trận.

Tuy nhiên, Bayern của Vincent Kompany không phải đối thủ dễ bị đánh bại. Đội bóng nước Đức đang có hiệu suất ghi bàn ấn tượng với trung bình 3,2 bàn/trận mùa này, chỉ kém hai mùa giải bùng nổ nhất trong lịch sử CLB. Họ đã ghi 32 bàn sau 10 trận, vượt qua thành tích cả mùa trước (31 bàn/14 trận).

Theo Opta, dù có thành tích đối đầu kém, Bayern vẫn được đánh giá cao hơn với 42,7% cơ hội thắng, so với 33,2% của Real Madrid, còn khả năng hòa là 24,1%. Xét toàn cục, Bayern có 64,5% cơ hội vào bán kết và 20,9% khả năng vô địch, trong khi Real Madrid lần lượt là 35,5% và 8,3%.

Real Madrid và Bayern cũng là hai đội có số trận thắng nhiều nhất lịch sử Champions League, lần lượt là 309 và 248 trận, với tỷ lệ thắng gần như tương đương (60,23% so với 60,19%).

Mbappe vs Kane: tâm điểm đại chiến

Kylian Mbappé và Harry Kane được kỳ vọng sẽ là những nhân tố quyết định. Mbappé đang có phong độ ghi bàn cực cao với 13 bàn sau 9 trận, trung bình 56 phút/bàn, chỉ kém Erling Haaland mùa 2019-20.

Trong khi đó, Kane đã ghi 10 bàn mùa này, nối dài chuỗi hai mùa liên tiếp ghi trên 10 bàn tại Champions League, đồng thời là chân sút số một của Bayern ở đấu trường này kể từ khi gia nhập (29 bàn/34 trận).

Tình hình lực lượng

Real Madrid gặp tổn thất lớn khi thủ môn Thibaut Courtois tiếp tục vắng mặt vì chấn thương. Ngoài ra, Dani Ceballos, Ferland Mendy và Rodrygo cũng không thể ra sân.

Bên phía Bayern, Harry Kane vắng mặt ở trận thắng Freiburg gần đây nhưng nhiều khả năng sẽ kịp trở lại cho trận đấu này.

Đội hình dự kiến

Real Madrid: Lunin; Carreras, Huijsen, Rudiger, Alexander-Arnold; Guler, Tchouameni, Pitarch, Valverde; Vinicius, Mbappe

HLV: Álvaro Arbeloa

Bayern Munich: Neuer; Laimer, Tah, Upamecano, Stanisic; Pavlovic, Kimmich; Diaz, Gnabry, Olise; Kane

HLV: Vincent Kompany

