Sinh viên Trường Đại học Hùng Vương đạt 8 giải tại Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên toàn quốc

Từ ngày 7 - 11/4/2026, tại Trường Đại học Quy Nhơn, Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên toàn quốc năm 2026 đã diễn ra với sự tham gia của 661 sinh viên đến từ 90 học viện, trường đại học trên cả nước. Kỳ thi do Hội Toán học Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Quy Nhơn và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức. Đây là hoạt động học thuật thường niên uy tín, thu hút đông đảo sinh viên yêu thích Toán học.

Đoàn cán bộ và sinh viên Trường Đại học Hùng Vương tham dự Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên toàn quốc năm 2026.

Tham dự kỳ thi, Trường Đại học Hùng Vương đã thành lập đoàn gồm 8 sinh viên tiêu biểu, được tuyển chọn và bồi dưỡng kỹ lưỡng. Các sinh viên tranh tài ở cả hai nội dung: đại số và giải tích. Với sự chuẩn bị chu đáo cùng tinh thần tự tin, đoàn sinh viên nhà trường đã đạt thành tích ấn tượng với 8 giải. Trong đó có 1 giải Nhất, 4 giải Nhì và 3 giải Ba. Kết quả này không chỉ ghi nhận nỗ lực, tài năng của các sinh viên mà còn thể hiện chất lượng đào tạo và công tác bồi dưỡng sinh viên giỏi của nhà trường.

Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên toàn quốc là dịp để sinh viên giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ, đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu khoa học trong các cơ sở giáo dục đại học.

Thành tích đạt được lần này tiếp tục khẳng định truyền thống hiếu học, trí tuệ và bản lĩnh của sinh viên Trường Đại học Hùng Vương trên đấu trường học thuật toàn quốc, góp phần đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn phát triển mới.

Anh Thơ