Sở GD&ĐT làm việc với xã Thung Nai về công tác giáo dục sau sáp nhập

Ngày 26/7, đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh do đồng chí Trịnh Thế Truyền - TUV, Giám đốc Sở GD&ĐT làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND xã Thung Nai (huyện Cao Phong, Hòa Bình cũ) nhằm nắm bắt tình hình giáo dục sau sáp nhập, lắng nghe kiến nghị và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trước thềm năm học 2025 - 2026.

Đồng chí Trịnh Thế Tuyền, Giám đốc Sở GD&ĐT kết luận buổi làm việc.

Theo báo cáo, xã Thung Nai được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Bắc Phong, Thung Nai và Bình Thanh; diện tích tự nhiên 86,34 km2, dân số hơn 10.600 người với 20 xóm, 5 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc Mường chiếm 69,8%.

Đồng chí Nguyễn Việt Phương, Chủ tịch UBND xã Thung Nai báo cáo với đoàn công tác về công tác giáo dục của xã sau sáp nhập.

Năm học 2025 - 2026, toàn xã có 6 trường (3 trường mầm non, 3 trường tiểu học & THCS, trong đó có 1 trường phổ thông dân tộc bán trú), với 81 nhóm/lớp và 1.950 học sinh; 185 cán bộ, giáo viên, nhân viên. 100% phòng học đã được kiên cố hóa, các trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; cơ sở vật chất, trang thiết bị cơ bản đáp ứng dạy học 2 buổi/ngày theo chương trình GDPT 2018. UBND xã đã chỉ đạo rà soát, sửa chữa trường lớp, chuẩn bị khai giảng và tổ chức “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”.

Đại diện các trường kiến nghị, đề xuất với đoàn công tác.

Tuy nhiên, địa phương còn khó khăn về nhân sự khi thừa giáo viên mầm non, thiếu giáo viên tiểu học và một số môn THCS (Ngữ văn, Toán); 2 trường thiếu cán bộ quản lý. Ngoài ra, thiết bị dạy học cho các khối lớp 3, 4, 5, 8, 9 chưa được cấp mới, ảnh hưởng đến việc triển khai chương trình mới.

Đại diện các trường đề nghị bố trí đủ giáo viên cho các môn còn thiếu, bổ sung thiết bị dạy học đồng bộ và tăng cường tập huấn chuyên môn. Đại diện các phòng ban của Sở GD&ĐT đã giải đáp, hướng dẫn quy trình điều động, bổ sung giáo viên, kế hoạch cấp thiết bị và yêu cầu các trường chủ động nâng cao năng lực đội ngũ. UBND xã kiến nghị Sở GD&ĐT và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh bổ sung biên chế, kịp thời phân bổ đội ngũ đảm bảo đủ số lượng, chất lượng.

Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại Trường Tiểu học - THCS Thung Nai.

Kết luận buổi làm việc, lãnh đạo Sở GD&ĐT ghi nhận nỗ lực của địa phương trong việc sắp xếp hệ thống giáo dục sau sáp nhập, đồng thời định hướng nâng cao chất lượng đội ngũ, tăng tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn, đánh giá chất lượng giáo dục các cấp để có kế hoạch bồi dưỡng phù hợp. Về tình trạng thừa, thiếu giáo viên, Sở sẽ nghiên cứu và xem xét giải quyết trong thời gian tới.

Trước đó, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại Trường Mầm non và Trường Tiểu học - THCS Thung Nai.

Hồng Duyên