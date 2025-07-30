Sóng thần đổ bộ loạt bờ biển sau trận động đất 8,8 độ

Sóng thần ập vào bờ biển loạt nước giáp Thái Bình Dương, sau khi xảy ra trận động đất 8,8 độ ngoài khơi vùng Viễn Đông của Nga.

Hãng tin RIA Novosti hôm nay cho biết những đợt sóng cao hơn 3 m, có đợt cao nhất lên tới 5 m, đã ập vào thị trấn Severo-Kurilsk ở vùng Viễn Đông. Khu vực cảng và một nhà máy chế biến thủy sản đã bị ngập lụt sau 4 đợt sóng liên tiếp. Giới chức đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại khu vực, thêm rằng tất cả người dân đã sơ tán đến điểm cao từ trước và không có thương vong.

"Các bức tường nhà rung lắc khi sóng thần ập vào. May mà chúng tôi đã chuẩn bị sẵn vali để sơ tán ngay gần cửa. Chúng tôi nhanh chóng chộp lấy vali và chạy ra ngoài. Thật đáng sợ", một cư dân ở Kamchatka, Nga, kể.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cùng ngày thông báo sóng thần cao khoảng 1,3 m đã xuất hiện tại cảng Kuji, tỉnh Iwate, đông bắc đất nước. Cơ quan này cảnh báo rằng sóng thần có thể tiếp tục xuất hiện trong vòng một ngày sau động đất ở Nga.

Những đợt sóng ập vào thị trấn Severo-Kurilsk, Nga, ngày 30/7. Ảnh: AFP

Theo Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA), sóng thần cao hơn 1,5 m được ghi nhận ở Kahului, nằm trên bờ biển phía bắc trung tâm của đảo Maui ở Hawaii. Khu Hilo ở Hawaii cũng ghi nhận sóng cao hơn 1,3 m so với mực nước biển thông thường.

Tại đảo Guam của Mỹ, những con sóng cao khoảng 30 cm cũng xuất hiện. Giới chức cho biết những đợt sóng tương tự dự kiến tiếp tục đổ vào bờ biển, nhưng sẽ giảm dần cường độ trong những giờ tới. Người dân được khuyến cáo tránh xa khu vực bờ biển để bảo đảm an toàn.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ thông báo bang California cũng ghi nhận những con sóng cao khoảng 30 cm và dự kiến có thêm nhiều đợt sóng tương tự trong thời gian tới.

Thuyền trưởng tàu du lịch Dan Salas ở Nam California cho biết đã chuẩn bị để ứng phó với nguy cơ sóng thần. Salas, người thành lập công ty du lịch từ năm 1990, cho biết ông chỉ từng gặp tình hình tương tự một lần và vào lúc đó, Los Angeles cùng cảng Long Beach chịu thiệt hại rất nhỏ.

“Chúng tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ nhân lực cho tất cả tàu, đảm bảo không có hành khách trên tàu và đội ngũ nhân viên sẽ luôn trong tư thế sẵn sàng”, Salas nói về mối đe dọa sóng thần hiện tại.

Người dân sơ tán sau cảnh báo sóng thần tại Kapolei, Oahu, Hawaii. Ảnh: AP

Trận động đất mạnh 8,8 độ xảy ra hôm nay với tâm chấn ở độ sâu 19 km dưới đáy biển, cách thành phố Petropavlovsk thuộc bán đảo Kamchatka ở vùng Viễn Đông của Nga khoảng 136 km về phía đông. Trận động đất khiến loạt quốc gia ban bố cảnh báo sóng thần và phát lệnh sơ tán người dân ở những khu vực nguy hiểm.

Cơ quan Địa vật lý thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga cho hay đây là trận động đất mạnh nhất ở Kamchatka kể từ năm 1952. Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) nói rằng tâm chấn của trận động đất này gần giống trận mạnh 9 độ gây sóng thần tàn phá khắp Thái Bình Dương hồi năm 2011.

Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ, phần lớn các trận sóng thần có độ cao không quá 3 m, trong khi sóng thần đặc biệt nguy hiểm có thể đạt độ cao 15-30 m, tùy khoảng cách đến tâm chấn của động đất. Mỗi trận sóng thần có thể chia thành nhiều đợt, với giãn cách từ 5 phút đến 2 giờ, đợt sóng đầu tiên ập vào bờ có thể không phải cơn sóng lớn nhất hoặc gây thiệt hại nhiều nhất.

