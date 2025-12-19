Đồng bộ các giải pháp ngăn ngừa tác hại của rượu, bia

Theo thống kê của Công an tỉnh, chỉ riêng trong tháng 11, trên địa bàn toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý 27.193 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), xử phạt trên 58,7 tỷ đồng, tăng mạnh so với tháng trước. Đặc biệt, trong đó có 4.348 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Con số đáng báo động này cho thấy tình trạng sử dụng bia, rượu khi tham gia giao thông vẫn còn diễn ra khá nhiều, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tăng cường công tác tuyên truyền

Công an xã Đà Bắc tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia đến chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn.

Cùng cán bộ Công an xã Đà Bắc, chúng tôi đi thực tế tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn xã. Thượng tá Nguyễn Minh Thạch - Trưởng Công an xã cho biết: Nhằm góp phần bảo đảm TTATGT, phòng ngừa tai nạn do rượu, bia, Công an xã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền thiết thực, trong đó có việc phối hợp với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống dán khẩu hiệu “Đã uống rượu bia – Không lái xe”. Khẩu hiệu được dán tại các vị trí dễ nhìn như: Quầy tính tiền, khu vực bàn ăn, cửa ra vào nhà hàng, đặc biệt là các quán ăn đêm trên địa bàn. Hoạt động này nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của các chủ cơ sở. Công an xã kêu gọi người dân, du khách và các chủ cơ sở tiếp tục đồng hành, chung tay thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu.

Cao điểm trong tháng 10 và tháng 11 vừa qua, Công an 148 xã, phường trên địa bàn tỉnh đã tăng cường tuyên truyền, tổ chức ký cam kết đảm bảo TTATGT cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Kết thúc đợt tuyên truyền, 100% cơ sở kinh doanh trên địa bàn xã đã ký cam kết thực hiện nghiêm quy định về đảm bảo TTATGT, không để tình trạng để xe tràn xuống lòng đường, vi phạm hành lang an toàn giao thông. Các cơ sở đồng thời cam kết phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng Công an trong việc nhắc nhở, tuyên truyền khách hàng chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Để tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh, ngày 15/9/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 04-CT/TU về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”. Trong đó nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn, đối tượng, địa phương. Nội dung tập trung về tác hại của rượu, bia; các quy định, hậu quả và trách nhiệm pháp lý khi vi phạm luật. Vận động các gia đình, dòng họ, khu dân cư ký cam kết không sử dụng rượu, bia trong các hoạt động sinh hoạt cộng đồng, lễ hội, hiếu hỉ và lồng ghép trong nội dung hương ước, quy ước.

Kiên quyết xử lý nghiêm

Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, tỉnh xác định kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn. Thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch yêu cầu các cấp, ngành thiết lập trật tự, kỷ cương trong chấp hành pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia. Qua đó, góp phần hình thành, phát huy chuẩn mực đạo đức, văn hóa ứng xử và xã hội văn minh của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người dân.

Các cơ quan, đơn vị cần cụ thể hóa các quy định của pháp luật về xử lý kỷ luật cán bộ vào các quy định của cơ quan, đơn vị, tổ chức. Đặc biệt là đưa nội dung sử dụng rượu, bia sai quy định vào tiêu chuẩn thi đua, bình xét gia đình văn hóa và thôn, tổ dân phố văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa. Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức và quy định riêng của cơ quan, đơn vị đối với những cán bộ thuộc phạm vi quản lý vi phạm...

Mỗi cán bộ, đảng viên cần tích cực vận động người thân, gia đình, cộng đồng nghiêm chỉnh chấp hành và không lợi dụng uy tín, vị trí công tác để can thiệp vào việc xử lý vi phạm, nhất là vi phạm nồng độ cồn. Tăng cường kiểm tra, giám sát trong phát hiện, phản ánh và tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về rượu, bia tại địa phương. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia” gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”...

Lực lượng Công an kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến Quốc lộ 6, đoạn qua phường Hòa Bình.

UBND tỉnh cũng đã giao Công an tỉnh chỉ đạo tổ chức các đợt cao điểm kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi điều khiển phương tiện giao thông khi trong cơ thể hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ phải tuân thủ tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, không chấp nhận việc can thiệp, tác động để bỏ qua lỗi vi phạm.

Quá trình xử lý phải tiến hành xác minh, nếu người vi phạm là cán bộ, công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông phải được thông báo về cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ để xem xét, xử lý theo đúng quy định. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong sản xuất, kinh doanh rượu, bia. Công khai các địa chỉ tiếp nhận các thông tin, phản ánh và tố giác liên quan đến người vi phạm nồng độ cồn để kịp thời tiến hành kiểm tra, xử lý theo quy định.

Dương Liễu