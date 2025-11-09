Quốc tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Syria phát động chiến dịch chống IS trên toàn quốc

Bộ Nội vụ Syria thông báo nước này đã triển khai các chiến dịch tấn công phủ đầu trên toàn quốc nhằm vào các ổ nhóm của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Syria phát động chiến dịch chống IS trên toàn quốc

Một tay súng IS. Ảnh: MSN/TTXVN

Reuters đưa tin ngày 8/11, Bộ Nội vụ Syria thông báo nước này đã triển khai các chiến dịch tấn công phủ đầu trên toàn quốc nhằm vào các ổ nhóm của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Theo thông tin trên kênh truyền hình nhà nước Al Ekhbariya, lực lượng an ninh Syria đã thực hiện 61 cuộc truy quét, bắt giữ 71 người và thu giữ nhiều vũ khí cùng chất nổ.

Các cuộc truy quét diễn ra ngay trước chuyến thăm của Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa tới Washington, nơi ông dự kiến gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump và tham gia liên minh do Mỹ đứng đầu chống IS.

Trước đó, các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết Washington đang chuẩn bị thiết lập hiện diện quân sự tại một căn cứ không quân ở Damascus nhằm hỗ trợ thỏa thuận an ninh do Mỹ làm trung gian giữa Syria và Israel.

Nguồn Vietnam+


Nguồn Vietnam+

 Từ khóa: tổ chức nhà nước hồi giáo IS Chiến dịch Toàn quốc Tấn công phủ đầu Tổng thống mỹ donald trump Tổng thống Syria Thông báo Bộ nội vụ Ổ nhóm Căn cứ không quân
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long