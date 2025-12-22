Tạ Ngọc Tưởng - Chàng trai vàng của Điền kinh Phú Thọ

Ở SEA Games 33, trong số các vận động viên Phú Thọ thì Tạ Ngọc Tưởng là vận động viên (VĐV) được đánh giá là đã thi đấu thành công nhất khi đã giành 1 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Bạc, đóng góp vào thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam. Những thông số ấn tượng đang mở ra một tương lai đầy tương sáng để vươn xa của chân chạy người Phú Thọ.

Vượt mức Đông Nam Á

Tấm Huy chương Bạc của Tạ Ngọc Tưởng ở nội dung 400m cá nhân nam được đánh giá rất cao. Bởi lẽ, con số 45 giây 53 không chỉ vượt qua thành tích đang là kỷ lục quốc gia mà chính Tưởng đang nắm giữ mà còn vượt qua cả kỷ lục SEA Games kỳ trước là 46 giây. Tiếc rằng, Ngọc Tưởng chỉ có thể giành Huy chương Bạc, bởi ở SEA Games lần này, anh phải đối mặt với đối thủ quá khó vượt qua, đó là VĐV nhập tịch gốc Úc của nước chủ nhà Thái Lan Joshua Atkinson. Tạ Ngọc Tưởng đã dẫn trước Atkinson trong một phần lớn quãng đường và chỉ bị vượt lên ở những mét cuối cùng. Rõ ràng, từ những bước chạy cho tới thể trạng của Atkinson không phải là của một vận động viên Đông Nam Á. Chính vì thế, việc Ngọc Tưởng vượt qua chính mình cũng là điều rất tuyệt vời.

Tạ Ngọc Tưởng đã có lần đầu dự SEA Games vô cùng thành công.

Thành tích 45 giây 53 là thông số đã vượt qua Huy chương Vàng ASIAD 2022

Thời gian qua, Ngọc Tưởng là chân chạy được quan tâm đặc biệt ở đội tuyển quốc gia, anh được chuyên gia người Bulgaria, Vladimir Simeonov trực tiếp huấn luyện sát sao. Ông Simeonov cho biết: Trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 33, chúng tôi cố gắng đưa thành tích của Tưởng lên mức 45 giây 45 hoặc 45 giây 50. Như vậy, Ngọc Tưởng đang được định hướng trở thành mũi nhọn cho những mục tiêu cao hơn ở tầm châu lục, chứ không chỉ là SEA Games.

Điều đáng mừng nhất là Tạ Ngọc Tưởng vẫn còn rất trẻ, mới chỉ bước sang tuổi 20 và thành tích của anh trong thời gian qua đang liên tục được cải thiện. Vì vậy, tấm Huy chương Bạc SEA Games 33 trong một nội dung cá nhân do yếu tố khách quan có thể có một chút tiếc nuối, nhưng vẫn mở ra cho Tưởng rất nhiều hy vọng trong tương lai.

Chủ lực của đội tiếp sức

Tiếc nuối ở nội dung cá nhân của Ngọc Tưởng nhanh chóng qua đi khi anh cùng với những người đồng đội của mình ở đội tiếp sức 4x400 mét hỗn hợp nam nữ, nơi mà dù có trong đội hình VĐV Joshua Atkinson thì người Thái vẫn phải chấp nhận về nhì. Đó là tấm Huy chương Vàng SEA Games đầu tiên của vận động viên Phú Thọ ở môn Điền kinh.

Thành tích của Tưởng và đội tuyển tiếp sức hỗn hợp nam nữ 4x400m cũng là một kỷ lục SEA Games

Nhưng một điểm chung ở cả 2 nội dung tiếp sức này, đó là việc ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam luôn sắp xếp để Ngọc Tưởng chạy đầu tiên. Đây là một vị trí rất quan trọng. Ở cả 2 nội dung, khi chạy đầu, Tưởng đều giúp Việt Nam tạo được khoảng cách lớn so với đối thủ bằng những bước chạy thần tốc, dù rằng, anh là người có thể nói là có ít kinh nghiệm thi đấu nhất nếu so với những đồng đội.

Từ một chân chạy ít được biết đến, Ngọc Tưởng giờ đây là niềm hy vọng số 1 của các đội tuyển tiếp sức.

Để đánh giá về cự ly 400 mét của điền kinh thì đây là một cự ly rất khó, nó không hẳn là nước rút như 100 và 200 mét, cũng không phải là cự ly chạy bền. Điều này tạo nên một sự mâu thuẫn về sử dụng năng lượn, khi các chân chạy sử dụng cả 2 hệ thống năng lượng là hiếu khí và kỵ khí, nên sản sinh ra nhiều axit lactic và gây mỏi cơ cực độ trong khoảng 100m cuối. Đó cũng là một phần nguyên nhân tại sao Tưởng và những người đồng đội luôn bị Joshua Atkinson vượt lên trong những mét cuối cùng. Nếu tiếp tục rèn luyện để nâng cao cả thể trạng, kỹ thuật, chiến thuật và tinh thần thi đấu, Tưởng vẫn hoàn toàn có thể vượt qua Atkinson trong tương lai khi chân chạy gốc Úc hơn anh 2 tuổi và đang ở độ tuổi sung sức nhất của một vận động viên điền kinh.

Để đào tạo một vận động viên tài năng như Tạ Ngọc Tưởng ở cự ly khó như vậy với điền kinh Phú Thọ là không hề đơn giản, những người làm thể thao Phú Thọ nên có những động viên kịp thời và chế độ đãi ngộ tốt để chàng trai sinh năm 2005 có đầy đủ điều kiện phát triển, cũng như gắn bó lâu dài và mang thêm nhiều thành tích lịch sử về cho thể thao Đất Tổ.

Huy Trần