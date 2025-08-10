Tam Đảo - Kỳ tích thăng hoa từ mây ngàn và khát vọng

Khung cảnh Tam Đảo hiện lên như một bức tranh thủy mặc khổng lồ. Sương khói mờ ảo bao phủ những dãy núi trùng điệp, uốn lượn như dải lụa mềm mại. Dưới chân núi, từng đoàn người trẻ tuổi rạng rỡ với nụ cười, tạo dáng “check-in” ở những góc phố, những quán cà phê mang kiến trúc châu Âu cổ kính. Tất cả tạo nên một Tam Đảo lung linh, huyền ảo nhưng cũng đầy sức sống.

Trong suốt ba năm liên tiếp 2022, 2023 và 2024, khu du lịch Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ, đã được Tổ chức World Travel Awards xướng tên là “Thị trấn du lịch hàng đầu thế giới”. Một danh hiệu đầy tự hào, một minh chứng rõ nét cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của chính quyền và người dân nơi đây.

Tuy nhiên, để ngành công nghiệp không khói này thực sự cất cánh, vươn xa hơn nữa, Tam Đảo đang cần những ý tưởng đột phá, những điểm nhấn riêng biệt để tạo ra sức bật mới, thoát khỏi hình ảnh của một “Đà Lạt thu nhỏ” vốn đã quen thuộc.

Chuyển mình bứt phá: Từ xúc tiến đến trải nghiệm

Thời gian qua, các cấp chính quyền, ngành chức năng cùng với cộng đồng doanh nghiệp du lịch đã và đang triển khai hàng loạt các giải pháp kích cầu mạnh mẽ. Từ việc đẩy mạnh quảng bá hình ảnh trên các nền tảng số, triển khai các chương trình khuyến mãi hấp dẫn, đến việc nâng cao chất lượng dịch vụ, tất cả đều hướng đến mục tiêu chung là thu hút du khách, mang lại những trải nghiệm tốt nhất.

Bà Đặng Thị Thu Trang - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Lạc Hồng, Chi nhánh Vĩnh Phúc, tự hào giới thiệu về dịch vụ tại khách sạn của mình: “Khách sạn của chúng tôi là khách sạn 4 sao với 198 phòng. Bên cạnh phòng lưu trú, chúng tôi có các dịch vụ phụ trợ như bể bơi, khu gym, khu vui chơi trẻ em và các tiện ích khác, để khi du khách tới đây thì có được những ngày nghỉ rất là ấn tượng và vui vẻ.” Đây là một ví dụ điển hình trong việc chú trọng đầu tư vào cơ sở vật chất, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách.

Sự đa dạng hóa trong trải nghiệm không chỉ dừng lại ở các dịch vụ lưu trú. Các hoạt động xúc tiến du lịch cũng được chú trọng, với nhiều tour trải nghiệm độc đáo, khám phá vẻ đẹp hoang sơ của Tam Đảo, từ những con đường mòn xuyên rừng, những thác nước hùng vĩ đến những bản làng yên bình.

Sức hút từ thiên nhiên và tình người

Nhắc đến Tam Đảo, người ta nghĩ ngay đến một điểm đến lý tưởng với tài nguyên thiên nhiên phong phú. Nơi đây, đâu đâu cũng một màu xanh ngút ngàn của núi rừng. Đặc biệt, du khách sẽ không khỏi bất ngờ khi được trải nghiệm thời tiết “bốn mùa trong một ngày”. Cùng với đó, sự thân thiện, mến khách của người dân địa phương cũng chính là một nét văn hóa đặc sắc, khiến mỗi du khách cảm thấy gần gũi, ấm áp hơn bao giờ hết.

Chị Vũ Thị Huyền, một du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ: “Tôi thấy thời tiết mùa hè này, Tam Đảo rất là đẹp, mát mẻ. Thời tiết kiểu như là nó bốn mùa ấy, rất là thích, chúng tôi nghỉ dưỡng thấy thoải mái và rất thích nên lựa chọn Tam Đảo là một nơi nghỉ dưỡng cho gia đình vào cuối tuần”.

Sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên tráng lệ và lòng mến khách của người dân đã tạo nên một sức hút khó cưỡng, giữ chân du khách ở lại lâu hơn và muốn quay trở lại nhiều lần.

Điểm nhấn du lịch mới: Văn hóa và âm nhạc

Những năm gần đây, một loại hình du lịch mới mẻ đã xuất hiện và nhanh chóng tạo nên sức hút lớn tại Tam Đảo, đó chính là du lịch kết hợp âm nhạc. Những đêm nhạc ngoài trời không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức của khán giả mà còn đưa con người đến gần hơn với thiên nhiên, tạo ra những cảm xúc thăng hoa, khó quên.

Chị Nguyễn Thị Lệ, một du khách khác từ Hà Nội, không giấu được sự xúc động: “Mình đến Tam Đảo rất nhiều lần rồi, nhưng mà hôm nay thật sự là mình thấy cảm xúc nó dâng trào khi mình lại được xem một show diễn ca nhạc mà ngay trên một cái quả đồi mộng mơ như thế này. Thật là tuyệt vời...”.

Để thu hút du khách ở lại lâu hơn và khám phá trọn vẹn vẻ đẹp Tam Đảo, tuyến phố đi bộ đã được tổ chức đều đặn từ 18h đến 23h các ngày cuối tuần và ngày lễ. Đây là một mô hình về đêm sôi động với đa dạng các hoạt động từ ẩm thực, mua sắm, đến các chương trình văn hóa, nghệ thuật đường phố, tạo nên một không gian giải trí đầy màu sắc.

Anh Dương Văn Thắng, một du khách đến từ Bắc Giang, chia sẻ đầy hứng khởi: “Đây là lần thứ ba chúng tôi lên Tam Đảo. Tôi lên đây thì có một cảm giác rất là thiên nhiên. Cảm giác con người tự nhiên nó khỏe khoắn hơn. Không khí nó trong lành, chúng tôi cũng rất mong muốn có nhiều dịp hơn nữa để lên đây thay đổi không khí.”

Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, ngành chức năng, cùng sự đồng lòng của các đơn vị kinh doanh du lịch, tin rằng khu du lịch Tam Đảo sẽ tiếp tục khẳng định vị thế của mình, đạt được những thành tựu rực rỡ hơn nữa trong tương lai.

Từ những làn sương khói mờ ảo đến những trái tim nồng hậu, Tam Đảo đang viết nên câu chuyện của riêng mình - câu chuyện về khát vọng vươn tầm, về vẻ đẹp của thiên nhiên và con người.

Ngọc Thắng