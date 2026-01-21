Tam Hồng xây dựng trường chuẩn quốc gia đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

Xây dựng trường chuẩn quốc gia (CQG) được xã Tam Hồng xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo (GD&ĐT). Với nhiều giải pháp đồng bộ, việc xây dựng trường CQG trên địa bàn xã đã đạt được kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GĐ&ĐT, thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, năm 2022, Trường THCS Yên Lạc được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, khẳng định bước phát triển vững chắc cả về quy mô, chất lượng. Trường hiện có khuôn viên rộng hơn 20.000m2 với 24 phòng học văn hóa và 11 phòng học bộ môn được trang bị đầy đủ điều hòa, màn hình thông minh và các thiết bị dạy học hiện đại; thư viện đạt chuẩn tiên tiến; nhà thi đấu đa năng; sân bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền; bếp ăn bán trú khang trang... bảo đảm các điều kiện phục vụ dạy và học cũng như các hoạt động giáo dục toàn diện cho học sinh.

Việc đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị đã tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên Trường THCS Yên Lạc đổi mới phương pháp giảng dạy.

Nhà giáo Dương Thị Đức Ái - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Cơ sở vật chất của nhà trường được quan tâm đầu tư theo CQG mức độ 2 không chỉ đáp ứng yêu cầu dạy và học trước mắt mà còn tạo nền tảng lâu dài cho việc triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

Bên cạnh sự quan tâm của các cấp, ngành, trường đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn cao, tâm huyết với nghề; triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh. Hiện nhà trường có 51 cán bộ, giáo viên; 100% đạt chuẩn và trên chuẩn. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, chất lượng giáo dục toàn diện của Trường THCS Yên Lạc luôn nằm trong tốp đầu các trường THCS của tỉnh.

Riêng năm học 2024-2025, 100% học sinh nhà trường được đánh giá kết quả rèn luyện loại Tốt; 98,84% học sinh có kết quả học tập loại Tốt; 392 học sinh đạt giải học sinh giỏi các cấp huyện (cũ), tỉnh và quốc gia. Đây là năm thứ hai liên tiếp, chất lượng học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh của nhà trường xếp vị trí số 1 toàn tỉnh Vĩnh Phúc (cũ).

Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, 100% học sinh của trường đỗ nguyện vọng 1, xếp thứ 1/18 đơn vị trong huyện Yên Lạc (cũ); trong đó có 63 học sinh đỗ vào Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc. Trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp xã năm học 2025-2026 vừa qua, học sinh của trường đạt 65/75 giải (chiếm 87% tổng số giải toàn xã Tam Hồng).

Hạng mục lát sân khuôn viên Trường Tiểu học Tam Hồng 2 (xã Tam Hồng) đang khẩn trương thi công, tạo cảnh quan sư phạm xanh - sạch - đẹp.

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Tam Hồng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng trường CQG, đề ra mục tiêu và lộ trình cụ thể cho từng giai đoạn; xác định rõ xây dựng trường CQG không chỉ là nhiệm vụ riêng của ngành Giáo dục mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Ngay sau khi đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, UBND xã đã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội khẩn trương kiểm tra, rà soát các tiêu chí xây dựng trường CQG; phân công cán bộ phụ trách theo dõi, đôn đốc từng trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Đồng thời, chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch cụ thể, lộ trình rõ ràng để đạt chuẩn theo từng giai đoạn.

Đến nay, toàn xã có 8/11 trường được công nhận đạt chuẩn CQG, trong đó có 2 trường đạt chuẩn mức độ 1 và 6 trường đạt chuẩn mức độ 2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, hiện đại; 100% trường có phòng học bộ môn, thư viện.

Hiện nay, xã Tam Hồng còn 3 trường chưa được công nhận đạt CQG gồm: Trường Mầm non Tam Hồng, Trường Tiểu học Tam Hồng 2 và Trường Tiểu học Yên Đồng. Một số trường, cơ sở vật chất đã xuống cấp, thiếu phòng học, phòng học bộ môn... Để đạt được mục tiêu tới năm 2030, 100% trường học đạt CQG mức độ 2, xã Tam Hồng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng bộ xã về phát triển GD&ĐT giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhằm tạo sự đồng thuận trong Nhân dân về xây dựng trường đạt CQG.

Cùng với đó, xã tập trung xây dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy nội lực, ưu tiên bố trí nguồn ngân sách hợp lý để đầu tư cơ sở vật chất trường học theo hướng hiện đại, đồng bộ; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, tranh thủ sự hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

Đồng thời chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo; đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh.

Thuý Hường