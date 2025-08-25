Tâm huyết với công tác khuyến học

Trong một chuyến công tác với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Hoa , nguyên Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (cũ) chia sẻ trăn trở với những trường hợp học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Có những em học sinh bà nhớ đến từ cái tên, hoàn cảnh để mỗi khi có dịp, bà lại bắc những nhịp cầu hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân tới các em. Hơn 10 năm qua , với vai trò là Chủ tịch hội , bà luôn cùng BCH Hội g óp phần đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài để có thêm nhiều em học sinh được nâng bước đến trường, nhiều cơ sở giáo dục được hỗ trợ trang thiết bị học tập. Không chỉ tâm huyết với công tác khuyến học, khuyến tài bà Hoa còn là tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bà Nguyễn Thị Hoa, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Phù Ninh (cũ) trao thưởng cho học sinh đạt thủ khoa đầu vào Trường THPT Chuyên Hùng Vương năm học 2025-2026.

Trước khi tham gia công tác hội , bà Nguyễn Thị Hoa có nhiều năm công tác trong ngành giáo dục, từ công tác chuyên môn đến công tác quản lý. Đó là những kinh nghiệm quý báu giúp bà hiểu rõ từng địa bản, từng trường lớp và có cái nhìn thấu hiểu hơn để triển khai công tác khuyến học có hiệu quả.

Trong những năm qua, bà Nguyễn Thị Hoa tích cực, chủ động trong công tác tham mưu, tuyên truyền, liên kết, phối hợp tổ chức các chương trình, các hoạt động hỗ trợ, phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn. Với tâm niệm làm khuyến học phải thực sự tâm huyết mới mang lại hiệu quả, bà Hoa luôn trăn trở tìm tòi, nghiên cứu phương pháp sáng tạo, phù hợp nhất để đưa phong trào khuyến học của địa phương phát triển bằng việc tích cực tham khảo các tài liệu, sách báo, trực tiếp đi tham quan, học tập mô hình tiêu biểu về khuyến học tại những địa phương khác.

Bà tìm hiểu kỹ những gia đình, dòng họ hiếu học có tiếng. Từ đó, tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác khuyến học, xây dựng xã hội học tập. “Làm công tác khuyến học, khuyến tài chỉ có lòng nhiệt tình thôi chưa đủ mà phải có sự đam mê và hiểu rõ thực tế mới đem lại hiệu quả. Hơn nữa, người làm công tác này phải nắm được số hộ còn khó khăn, có con em trong độ tuổi đến trường để giúp đỡ kịp thời, cũng như biết được những gia đình điển hình để tuyên dương cho mọi người học tập” - bà chia sẻ.

Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc học và luôn đồng cảm, chia sẻ với các em học sinh, giáo viên, hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bà Hoa cùng tập thể BCH Hội đề ra các giải pháp thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, tăng cường vận động nguồn lực để có thể hỗ trợ cho nhiều học sinh, giáo viên, hội viên có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống, lao động, học tập.

Thông qua các chương trình nổi bật như: Chương trình “Chắp cánh ước mơ cho em”, “Tiếp sức cho em đến trường”, “Xây nhà Mái ấm khuyến học”, “Hỗ trợ, phát triển giáo dục”, “Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng”, “Xây dựng mô hình công dân học tập”...

Những suất học bổng, khen thưởng đột xuất đã giúp cho hàng nghìn lượt học sinh, giáo viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn có thêm thiết bị dạy học như: Phòng học vi tính, máy chiếu, bảng thông minh, phòng học kiên cố, phòng ăn sạch đẹp, khoa học cho học sinh bán trú; hỗ trợ 5 hộ gia đình học sinh nghèo xây dựng “Mái ấm khuyến học” khang trang để các con yên tâm, có động lực vươn lên trong học tập, rèn luyện.

Với những cố gắng nỗ lực đó, bà Nguyễn Thị Hoa được các cấp, các đơn vị tặng thưởng nhiều Bằng khen, Giấy khen. Bà Hoa chia sẻ: “Từ những ngày đầu công tác, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là tấm gương sáng để tôi học tập và làm theo, bản thân tôi luôn tìm hiểu, nghiên cứu những tài liệu viết về cuộc đời, sự nghiệp của Người, những câu chuyện kể về Bác, tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác trong từng công việc. Dù công tác ở vị trí nào, tôi cũng luôn xác định phải có trách nhiệm cống hiến. Đối với nhiệm vụ làm khuyến học luôn tận tâm, tận lực đóng góp công sức nhỏ bé cho sự nghiệp “trồng người, chung tay xây dựng xã hội học tập”.

Hà An