“Tâm sáng, lòng trong, bút sắc” đồng hành cùng khát vọng bứt phá của quê hương Đất Tổ

Chiều 16/6, Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên, biên tập viên nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương gửi lời chúc mừng tốt đẹp và tặng lẵng hoa tươi thắm đến đội ngũ những người làm báo.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Đức Hinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thị Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Huy Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Sơn – Phó Bí thư Tỉnh ủy; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, các cơ quan báo chí địa phương và đội ngũ nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Phát biểu khai mạc buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, buổi gặp mặt là dịp tri ân những đóng góp to lớn của đội ngũ làm báo đối với sự nghiệp phát triển của tỉnh. Đây cũng là không gian để các nhà báo cùng nhìn nhận vai trò, thách thức trong bối cảnh chuyển đổi số, từ đó hiến kế nâng cao chất lượng thông tin, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan Trung ương và địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu chúc mừng tại buổi gặp mặt.

Hiện nay, bên cạnh 3 cơ quan báo chí địa phương và 1 cơ quan báo chí đóng trên địa bàn, Phú Thọ còn có hơn 80 cơ quan báo chí Trung ương đặt văn phòng đại diện hoặc cử phóng viên thường trú và theo dõi địa bàn. Sự hiện diện đông đảo này đã tạo nên một mặt trận truyền thông toàn diện, sống động và sắc bén.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, các cơ quan báo chí Trung ương đã thực hiện trên 38.000 lượt tin, bài, chương trình tuyên truyền về Phú Thọ, với tỷ lệ thông tin tích cực đạt gần 98%. Báo chí đã góp phần quảng bá hình ảnh Đất Tổ năng động, giàu bản sắc, đồng thời phản ánh kịp thời các vấn đề phát sinh, hỗ trợ cơ quan chức năng chấn chỉnh quản lý, không để xảy ra các cuộc khủng hoảng truyền thông.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trực tiếp trao đổi, giải đáp, làm rõ những vấn đề các nhà báo, phóng viên quan tâm.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới đội ngũ những người làm báo nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Đồng chí khẳng định, trải qua hơn một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc, báo chí cách mạng luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, là cầu nối vững chắc giữa “ý Đảng” và “lòng dân”.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, buổi gặp mặt là dịp tri ân những đóng góp to lớn của đội ngũ làm báo đối với sự nghiệp phát triển của tỉnh.

Thông tin khái quát về tình hình phát triển của địa phương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Phú Thọ đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là sau gần một năm thực hiện chủ trương hợp nhất tỉnh và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, cụ thể hóa các nghị quyết trụ cột của Trung ương vào thực tiễn Phú Thọ đã bước đầu mang lại những xung lực phát triển rõ nét.

Đại diện các cơ quan báo chí Trung ương phát biểu ý kiến tại chương trình.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chia sẻ tầm nhìn chiến lược của tỉnh về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Phú Thọ đang tập trung xây dựng hệ thống phần mềm theo dõi chỉ tiêu, hoàn thiện cơ sở dữ liệu dùng chung và chuẩn bị công bố các “bài toán lớn” để thu hút các nhà khoa học, viện nghiên cứu và các nhà đầu tư chiến lược tham gia hiến kế cho tỉnh.

Khẳng định vai trò của truyền thông trong dòng chảy phát triển đó, đồng chí Phạm Đại Dương nêu rõ: Báo chí đã thực hiện xuất sắc vai trò là kênh thông tin chính thống, tin cậy. Đặc biệt là trong việc tuyên truyền về “cuộc cách mạng” sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và quyết tâm đưa Phú Thọ đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Không chỉ phản ánh kịp thời hơi thở cuộc sống, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước và nhân rộng các điển hình tiên tiến, báo chí còn lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh một Phú Thọ giàu bản sắc, năng động, hội nhập trong kỷ nguyên mới.

Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với những người làm báo, đồng chí Phạm Đại Dương mong muốn đội ngũ phóng viên, nhà báo tiếp tục đồng hành cùng tỉnh bằng tinh thần “Tâm sáng, lòng trong, bút sắc”, góp phần đưa các chủ trương, chính sách vào cuộc sống, khơi dậy khát vọng phát triển và tạo đồng thuận xã hội.

Trong không khí cởi mở, lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp trao đổi, làm rõ nhiều nội dung được các cơ quan báo chí quan tâm, như những kinh nghiệm sau gần một năm hợp nhất tỉnh; giải pháp bảo đảm thông suốt trong giải quyết thủ tục hành chính khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; các định hướng, giải pháp xây dựng Phú Thọ trở thành cực tăng trưởng của khu vực; dấu ấn trong công tác tổ chức Lễ hội Đền Hùng năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 nhóm tác giả thuộc Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ đã xuất sắc đoạt giải Vàng tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII năm 2026.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho hai nhóm tác giả của Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ có tác phẩm xuất sắc đoạt giải Vàng tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII năm 2026.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí dự buổi gặp mặt.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu khẳng định, Phú Thọ luôn trân trọng và tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp thông tin kịp thời để các cơ quan báo chí hoạt động đúng quy định, thực hiện tốt sứ mệnh thông tin, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị và nhu cầu của Nhân dân.

Đinh Vũ