Tân binh Cape Verde tạo nên địa chấn trước Tây Ban Nha ở World Cup 2026

Cape Verde đã tạo nên địa chấn ngay trận ra quân World Cup 2026 khi xuất sắc khiến Tây Ban Nha hùng mạnh chia điểm với tỷ số 0-0.

Tây Ban Nha chia điểm với tân binh Cape Verde trong ngày ra quân World Cup 2026. Ảnh: AFP/TTXVN

Cape Verde đã tạo nên địa chấn ngay trận ra quân World Cup 2026 khi xuất sắc khiến Tây Ban Nha hùng mạnh chia điểm với tỷ số 0-0.

Đây là kết quả mà ít người nghĩ đến trước khi trận đấu giữa tân binh Cape Verde và đội bóng số 2 thế giới Tây Ban Nha diễn ra.

Tuy nhiên, điều khó tin đó đã xảy ra khi mà đại diện châu Phi có ngày thi đấu vô cùng kiên cường trước “Bò tót” trong lần đầu góp mặt ở sân chơi World Cup.

Tại Mercedes-Benz (Atlanta), Cape Verde phải chịu sức ép rất lớn đến từ dàn siêu sao của Tây Ban Nha khi nhận đến 21 pha dứt điểm và để cho đối thủ kiểm soát bóng lên đến 74% trong cả trận.

Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Brito vẫn vững vàng trước “sóng gió,” trong đó thủ thành Josimar Diaz Vozinha chính là ngôi sao sáng nhất.

Thủ môn năm nay đã 40 tuổi này đã thi đấu xuất sắc để ngăn cản Oyarzabal, Ferran Torres rồi đến Aymeric Laporte ghi bàn trong hiệp 1.

Sang hiệp, anh tiếp tục sắm vai thủ lĩnh hàng thủ với những pha cứu thua để cùng đồng đội bảo vệ thành công mành lưới và khiến Tây Ban Nha phải rời sân với kết quả hòa 0-0.

Trận hòa lịch sử này giúp Cape Verde có được điểm số lịch sử trong lần đầu tiên tham dự World Cup. Thành tích này càng trở nên ý nghĩa hơn khi nó đến từ việc cầm hòa nhà đương kim vô địch châu Âu.

Với những gì đã thể hiện, Cape Verde chắc chắn sẽ có thêm tự tin để viết tiếp kỳ tích của mình ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico.

Trong khi đó, Tây Ban Nha cần phải trở lại là chính mình nếu như không muốn nuối tiếc ở giải đấu mà họ được xem là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch.

Theo lịch thi đấu, ở lượt trận thứ 2 bảng H, Cape Verde sẽ chạm trán Uruguay trong khi Tây Ban Nha đối đầu Saudi Arabia.

Theo Vietnam+