Tân Sơn trên đường đổi mới

Sau một năm thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Tân Sơn đã từng bước ổn định bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý. Dù vẫn còn nhiều khó khăn của một xã vùng cao, song địa phương đang từng bước tạo chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Trung tâm xã Tân Sơn nhìn từ trên cao.

Được thành lập từ ngày 1/7/2025, xã Tân Sơn có diện tích tự nhiên 11.821,64 ha, với 4.387 hộ và 17.344 nhân khẩu. Đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 86,54% dân số toàn xã. Địa hình chủ yếu là đồi núi, chia cắt mạnh, khiến việc đi lại, giao thương giữa trung tâm xã với các thôn, bản thuộc khu vực Thu Ngạc, Thạch Kiệt trước đây còn gặp nhiều khó khăn. Là xã khu vực III thuộc vùng đặc biệt khó khăn, Tân Sơn hiện có tỷ lệ hộ nghèo 11,16% và hộ cận nghèo 7,36%.

Không chỉ đối mặt với những khó khăn về điều kiện tự nhiên, địa phương còn phải giải quyết nhiều vấn đề phát sinh sau sáp nhập. Khối lượng công việc lớn trong khi đội ngũ cán bộ, công chức còn thiếu, nhiều người phải kiêm nhiệm những lĩnh vực chưa đúng chuyên môn, thiếu kinh nghiệm thực tiễn. Địa bàn rộng đòi hỏi công tác quản lý phải sâu sát, nhưng địa phương lại thiếu nhân lực được đào tạo bài bản ở các lĩnh vực như xây dựng, môi trường, y tế, giáo dục và công nghệ thông tin.

Bên cạnh đó, nguồn kinh phí dành cho công nghệ thông tin còn hạn chế, hạ tầng số chưa đồng bộ, hệ thống phần mềm chưa thống nhất. Đặc biệt, hơn 104 m3 hồ sơ, tài liệu của ba đơn vị trước khi sáp nhập chưa được chỉnh lý, gây nhiều khó khăn cho công tác số hóa và lưu trữ.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Sơn nỗ lực phục vụ nhu cầu của Nhân dân và doanh nghiệp.

Trước những khó khăn đó, cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp theo chỉ đạo của cấp trên, đặc biệt là Quyết định số 706/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. UBND xã kịp thời quán triệt nhiệm vụ, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ; đồng thời làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, công chức. Đến nay, 100% cán bộ, công chức yên tâm công tác, chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, không phát sinh điểm nóng, khiếu kiện phức tạp.

Sau một năm vận hành, bộ máy chính quyền địa phương hai cấp từng bước hoạt động ổn định. Các trụ sở làm việc, thiết chế văn hóa và phương tiện công được rà soát, sắp xếp, bố trí phù hợp, góp phần sử dụng hiệu quả tài sản công. Việc bố trí nhà ở công vụ cho cán bộ công tác xa nhà cũng giúp đội ngũ yên tâm gắn bó với địa phương.

Những kết quả bước đầu thể hiện rõ trong công tác cải cách hành chính. Từ ngày 1/7/2025 đến 30/4/2026, xã tiếp nhận 3.767 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó 3.675 hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến, đạt tỷ lệ 97,56%. Tỷ lệ sử dụng chữ ký số và số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%.

Những mô hình mới, cách làm hay đang mang đến những tín hiệu tích cực cho vùng đất khó.

Đặc biệt, trong số 3.742 hồ sơ đã giải quyết, có tới 93,67% hồ sơ được hoàn thành trước hạn. Việc triển khai giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính đã giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí đi lại. Điểm đánh giá chung của xã đạt 95,66 điểm, vinh dự xếp thứ 19/148 xã, phường của tỉnh; mức độ hài lòng của người dân đạt con số tuyệt đối 100%. Năm 2025, 100% cán bộ, công chức, viên chức xã Tân Sơn đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Qua thực tiễn triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Tân Sơn rút ra bài học: Giữ vững sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, phân công “6 rõ” cụ thể và luôn đặt lợi ích của người dân làm “kim chỉ nam”.

Để khắc phục triệt để những “lực cản” còn tồn tại và bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn mới 2026 - 2030, chính quyền xã xác định lộ trình nhiệm vụ toàn diện và căn cơ. Trọng tâm, cốt lõi là đẩy mạnh chuyển đổi số, chuẩn hóa và đồng bộ hóa hệ thống dữ liệu, tháo gỡ triệt để các “điểm nghẽn kỹ thuật” để đảm bảo hệ thống phần mềm liên thông thông suốt giữa các cấp, giúp người dân dù ở thôn bản xa xôi nhất vẫn có thể tiếp cận dịch vụ công mọi lúc, mọi nơi.

Song song với đó, bài toán nhân sự sẽ được giải quyết bằng việc kết hợp giữa sắp xếp bộ máy tinh gọn với công tác bồi dưỡng nâng cao kỹ năng số, tập huấn chuyên môn sâu cho đội ngũ hiện có; chủ động rà soát bố trí cán bộ theo đúng người, đúng việc và xây dựng lực lượng trẻ có tư duy nhạy bén.

Địa phương cũng sẽ tiếp tục rà soát, sắp xếp, khai thác hiệu quả tài sản công sau sáp nhập; đẩy nhanh công tác chỉnh lý, số hóa khối lượng hồ sơ, tài liệu còn tồn đọng, tạo nền tảng cho xây dựng nền hành chính hiện đại.

Dẫu phía trước còn nhiều việc phải làm, nhưng với những nền móng vững chắc đã xây dựng trong một năm qua, chính quyền và Nhân dân xã Tân Sơn sẽ “vững tay chèo”, đưa địa phương bứt phá vươn lên giàu đẹp.

Lê Hoàng