Tăng cường bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Trong giai đoạn 2021-2025, ngành GD&ĐT tỉnh Phú Thọ đã tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND ban hành các nghị quyết, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng.

Trường THCS Tam Hợp, xã Bình Nguyên lồng ghép nội dung kỹ năng số vào môn Tin học.

Toàn tỉnh hiện có hơn 1 triệu học sinh, sinh viên đang học tập tại 1.957 cơ sở giáo dục. Xác định rõ tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn không gian mạng cho trẻ em, Sở GD&ĐT chỉ đạo các đơn vị, trường học tổ chức tuyên truyền, giáo dục, lồng ghép, tích hợp nội dung Bộ kỹ năng số vào chương trình giảng dạy.

Sở GD&ĐT đã chỉ đạo 100% các cơ sở giáo dục thực hiện công tác truyền thông, quản lý và vận hành website đơn vị, đồng thời tổ chức đánh giá, chấm điểm thi đua hằng năm. Thường xuyên cử cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán tham gia các hội thảo, tập huấn do Bộ GD&ĐT và các tổ chức quốc tế tổ chức về bảo đảm an toàn thông tin, đặc biệt là bảo vệ trẻ em trên môi trường số. Tiêu biểu là các hội thảo do UNICEF, Save the Children tổ chức, cùng với chương trình “Be Internet Awesome – Em an toàn hơn cùng Google” được khuyến khích triển khai tại các trường học nhằm hướng dẫn học sinh sử dụng internet an toàn, hiệu quả... Qua đó, nhận thức của học sinh, giáo viên và phụ huynh về an toàn trên không gian mạng được cải thiện.

Hiền Mai