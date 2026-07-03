Tăng cường công tác quân sự, quốc phòng địa phương

Quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Nhờ đó, các mặt công tác được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực.

Lực lượng dân quân tham gia bắn đạn thật tại cuộc diễn tập tác chiến xã Đồng Lương năm 2026.

Những ngày này, trên các thao trường huấn luyện của lực lượng vũ trang tỉnh, không khí luyện tập diễn ra sôi nổi, khẩn trương. Để nâng cao sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu, Ban CHQS các địa phương đã chủ động rà soát, chuẩn bị chu đáo về lực lượng, thao trường, bãi tập và các điều kiện bảo đảm. Quá trình huấn luyện chú trọng kết hợp huấn luyện đồng bộ với chuyên sâu; đổi mới nội dung theo hướng tăng cường thực hành, nâng cao khả năng xử lý tình huống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ địa phương trong tình hình mới.

Trung tá Nguyễn Văn Toàn - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Lập Thạch cho biết: Ngay từ đầu năm, Ban CHQS xã đã thực hiện đầy đủ các bước trong công tác chuẩn bị huấn luyện; chuẩn bị đầy đủ hệ thống thao trường, bãi tập và mô hình học cụ. Trong quá trình huấn luyện, đơn vị duy trì nghiêm chương trình, kế hoạch, thời gian huấn luyện, đồng thời chấp hành nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Cùng với tổ chức huấn luyện, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; chủ động xây dựng, điều chỉnh, bổ sung đầy đủ hệ thống văn kiện tác chiến, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an bảo đảm an ninh, an toàn các ngày lễ, Tết và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Trong công tác diễn tập, Bộ CHQS tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh huy động lực lượng, phương tiện tổ chức thành công cuộc diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ xã Đồng Lương, làm điểm của Bộ Quốc phòng và Quân khu 2, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, an toàn tuyệt đối.

Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu tổ chức đón tiếp, tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 4.700 quân nhân xuất ngũ; đăng ký, quản lý, sắp xếp biên chế lực lượng dự bị động viên đạt trên 99%; huy động, kiểm tra sẵn sàng động viên và tổ chức huấn luyện các đối tượng theo đúng kế hoạch.

Việc thực hiện tổ chức biên chế đối với các cơ quan, đơn vị, nhất là Ban CHQS cấp xã được triển khai nghiêm túc, đúng quy định. Bộ CHQS tỉnh đã triển khai thực hiện các quyết định điều động, bổ nhiệm hơn 1.000 cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp; trao quyết định tuyển dụng, chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp đối với 167 cán bộ, công chức cấp xã. Đồng thời, quản lý chặt chẽ đất quốc phòng, công trình quốc phòng, khu quân sự; tham gia thẩm định 130 dự án phát triển kinh tế - xã hội và các đồ án, đề án quy hoạch, bảo đảm gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh.

Theo đánh giá của Đại tá Bùi Văn Mai - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, trong 6 tháng đầu năm, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh. Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thành công diễn tập tác chiến xã Đồng Lương trong khu vực phòng thủ tỉnh làm điểm cho Quân khu 2; tổ chức huấn luyện các đối tượng đúng kế hoạch; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ bảo đảm đủ chỉ tiêu, chất lượng tốt.

Huy Thắng