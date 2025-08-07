Tăng cường phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và dịch bệnh mùa hè trong cơ sở giáo dục

{title}
Ngày 6/8, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ ban hành Công văn số 420/SGD&ĐT-HSSV về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và dịch bệnh mùa hè.
Giáo viên Trường Mầm non Thanh Lâm hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng cho trẻ.
Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các xã, phường và các đơn vị, trường học tăng cường triển khai các hoạt động truyền thông bằng các hình thức phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường (bảng tin, trang thông tin điện tử, mạng xã hội...), vận động phụ huynh thực hiện chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt loăng quăng (bọ gậy), diệt muỗi trong từng gia đình. Khuyến cáo phụ huynh và học sinh chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Tiếp tục truyền thông, vận động cha mẹ, gia đình đưa trẻ em đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch theo hướng dẫn của ngành Y tế. Phối hợp rà soát, kiểm tra tiền sử và tiêm chủng bù liều cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học theo hướng dẫn tại Kế hoạch số 980/KHBYT-BGDĐT ngày 19/7/2023 của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Các cơ sở giáo dục chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và dịch bệnh mùa hè theo hướng dẫn của ngành Y tế, bao gồm: Vệ sinh môi trường tại trường học; diệt loăng quăng, bọ gậy, diệt muỗi, không để có vùng trũng đọng nước; đậy kín các dụng cụ chứa nước, lật úp các vật dụng có thể chứa nước không cần thiết để loại bỏ các nơi muỗi đẻ trứng. Phối hợp với gia đình theo dõi sức khỏe của trẻ mầm non, học sinh để phát hiện kịp thời những trường hợp biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh (sốt, nổi ban, bọng nước ở tay, chân, miệng). Thông báo cho cán bộ phụ trách công tác y tế trường học, cơ sở y tế địa phương để được hướng dẫn, khám, điều trị và xử lý ổ dịch kịp thời, không để dịch lây lan. Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non, học sinh trong mùa hè và sắp tựu trường năm học mới 2025-2026.
Đối với các cơ sở giáo dục mầm non đang tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ trong dịp hè, yêu cầu thường xuyên thực hiện tốt “3 sạch” (ăn uống sạch, ở sạch và bàn tay sạch); thực hiện vệ sinh lớp học, làm sạch bề mặt bàn ghế, đồ chơi hàng ngày bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường để phòng, chống bệnh tay chân miệng. Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và thực hiện nghiêm các yêu cầu phòng, chống dịch như: bảo đảm vệ sinh môi trường sạch sẽ, thông thoáng và đủ ánh sáng tại các lớp học; thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng với nước sạch...
Hiền Mai
