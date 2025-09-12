Tăng cường phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Văn bản số 1056 /SGDĐT-HSSV ngày 10/9/2025 về việc tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em, học sinh.

Cụ thể, ngày 10/9/2025, trên địa bàn xã Bình Nguyên đã xảy ra vụ việc một học sinh lớp 2A, Trường TH&THCS Quất Lưu bị đuối nước dẫn đến tử vong tại khu vực hồ nước của thôn Chũng. Để tránh xảy ra những vụ việc tương tự như trên, Sở GD&ĐT yêu cầu UBND các xã, phường (chỉ đạo các đơn vị, trường học thuộc phạm vi quản lý), các đơn vị, trường học trực thuộc Sở GD&ĐT thực hiện thông tin cảnh báo tới học sinh và phụ huynh các tình huống tương tự; khuyến cáo đến học sinh không đi bơi, đi chơi ở những nơi có tiềm ẩn tai nạn đuối nước nhằm bảo đảm an toàn cho chính bản thân mình.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước. Tổ chức cho 100% học sinh TH, THCS, THPT ký cam kết “Không tự ý đi bơi lội khi không có người lớn đi cùng”, thời gian hoàn thành trước ngày 15/9/2025.

Phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với phụ huynh học sinh trong quản lý, giám sát, quán triệt học sinh tuân thủ nghiêm các quy định nhằm bảo đảm an toàn phòng, chống đuối nước cho bản thân (khi đi bơi phải có người lớn đi cùng hoặc có người giám sát); tránh xa các khu vực có nguy cơ tiềm ẩn tai nạn thương tích, đuối nước (ao, hồ, sông, suối, kênh, hố công trình,...).

Thực hiện cải tạo, sửa chữa các công trình, vị trí trong trường học, lớp học có nguy cơ xảy ra tai nạn thương tích trẻ em, học sinh; bảo đảm “Trường học an toàn” phòng, chống tai nạn thương tích cho học sinh.

Học sinh Trường THCS Văn Khúc được học bơi miễn phí tại bể bơi xã Hùng Việt

Các nhà trường tăng cường phối hợp với phụ huynh học sinh và các cá nhân/ đơn vị có chức năng tổ chức dạy/huấn luyện thực hành kỹ năng phòng, tránh tai nạn thương tích cho học sinh, tổ chức dạy bơi an toàn cho học sinh trong và ngoài nhà trường. Các nhà trường thực hiện nghiêm công tác quản lý học sinh, đảm bảo an ninh và trật tự; kiểm soát chặt chẽ khu vực cổng trường, không để học sinh tự ý ra ngoài nhà trường trong giờ học; thống nhất phương án quản lý và phối hợp chặt chẽ với gia đình để giáo dục học sinh và trao đổi thông tin kịp thời về sĩ số học sinh ở trường.

Hiền Mai