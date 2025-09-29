Tăng cường xử lý học sinh, sinh viên vi phạm trật tự an toàn giao thông

Cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu đi lại, sử dụng phương tiện giao thông trong lứa tuổi học sinh, sinh viên (HSSV) ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, một thực tế đang khiến các bậc phụ huynh, nhà trường và xã hội không khỏi lo ngại đó là ý thức tham gia giao thông chưa đúng mực của một bộ phận học sinh không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho chính các em, mà còn gây ảnh hưởng đến cộng đồng.

Cán bộ Phòng CSGT, Công an tỉnh cùng với Công an xã Phù Ninh kiểm tra, rà soát các phương tiện tham gia giao thông của học sinh tại trường học

Số liệu từ Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ cho thấy xu hướng vi phạm của học sinh đang gia tăng mạnh. Tháng 6/2025 ghi nhận 74 trường hợp; tháng 7 là 157 trường hợp; tháng 8 tăng lên 239 trường hợp. Đáng báo động, chỉ riêng từ ngày 1-24/9/2025, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh đã phát hiện, xử lý tới 750 trường hợp học sinh vi phạm TTATGT, xử phạt hành chính trên 335 triệu đồng, tạm giữ 466 phương tiện. Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: Không đội mũ bảo hiểm, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ, thậm chí có cả vi phạm nồng độ cồn.

Trung tá Ngô Quảng Đại - Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT, Công an tỉnh chia sẻ: “Qua thực hiện nhiệm vụ được giao, chúng tôi nhận thấy phần lớn học sinh vi phạm đều thiếu kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Nhiều trường hợp chưa đủ tuổi vẫn điều khiển xe máy; có em vi phạm nhiều lần, nhưng phụ huynh vẫn tiếp tục giao xe. Thực tế này cho thấy, bên cạnh việc xử phạt nghiêm minh, rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ của gia đình và nhà trường trong giáo dục nhận thức, hình thành thói quen tuân thủ pháp luật cho các em từ sớm”.

Xác định rõ vai trò của giáo dục trong việc phòng ngừa vi phạm và tai nạn giao thông trong lứa tuổi học sinh, Sở GD&ĐT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt, như: Quyết định số 1400 ngày 5/9/2025 thành lập Ban chỉ đạo ATGT Sở GD&ĐT tỉnh; Công văn số 765 ngày 25/8/2025 về việc bảo đảm TTATGT dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và Tháng cao điểm ATGT cho học sinh, sinh viên, học viên đến trường; Kế hoạch số 1212 ngày 18/9/2025 về việc tăng cường công tác giáo dục và xử lý các trường hợp vi phạm TTATGT.

Trong đó, yêu cầu 100% nhà trường triển khai tuyên truyền pháp luật về TTATGT đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; phát nội dung tuyên truyền trong giờ ra chơi, giờ tan học qua loa phát thanh nhà trường; tổ chức ký cam kết với học sinh và phụ huynh về việc đội mũ bảo hiểm, không điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái...

Những nội dung này cũng được lồng ghép vào các hoạt động giáo dục đầu năm học, trở thành tiêu chí đánh giá thi đua của từng trường. Cùng với đó, công tác phối hợp giữa nhà trường - gia đình -chính quyền - các tổ chức đoàn thể được tăng cường nhằm giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh ngay từ những hành vi nhỏ. Công tác thống kê, theo dõi, xử lý học sinh vi phạm được thực hiện nghiêm túc. Các trường có nhiều học sinh vi phạm sẽ bị nhắc nhở, xếp loại thi đua phù hợp.

Thực tế cho thấy, những mô hình tuyên truyền sáng tạo, gần gũi luôn tạo hiệu ứng tích cực. Tại một buổi ngoại khóa tuyên truyền pháp luật về ATGT được tổ chức ở Trường THPT Phù Ninh, xã Phù Ninh, không khí giáo dục pháp luật trở nên sống động, dễ tiếp nhận khi học sinh được trực tiếp đặt câu hỏi và tương tác với cán bộ của Phòng CSGT.

Các em cũng được xem các video tình huống giao thông thực tế, trả lời câu hỏi, ký cam kết chấp hành pháp luật dưới sự chứng kiến của lực lượng công an, nhà trường và doanh nghiệp đồng hành. Cũng trong dịp này, học sinh nhà trường đã được trao tặng 300 mũ bảo hiểm đạt chuẩn - một hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn trong việc hình thành thói quen văn hóa giao thông.

Ngoài ra, các trường học trong tỉnh tiếp tục triển khai các chương trình giáo dục ATGT như: “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”, “Tôi yêu Việt Nam”, tích hợp nội dung giao thông vào tiết học chính khóa và “Tuần sinh hoạt công dân” đầu năm học. Với học sinh cấp mầm non, tiểu học, những thông điệp về an toàn giao thông được truyền tải thông qua các trò chơi, video hoạt hình, sách tranh trực quan sinh động, tạo hiệu quả giáo dục sớm.

Cán bộ Phòng CSGT, Công an tỉnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT tại Trường THPT Phù Ninh, xã Phù Ninh

Về phía lực lượng chức năng, Phòng CSGT Công an tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục, các trường học và địa phương để tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm. Danh sách học sinh vi phạm được cập nhật định kỳ để nhà trường có biện pháp răn đe và theo dõi. Việc kiểm tra, giám sát các đơn vị cung cấp dịch vụ đưa đón học sinh bằng ô tô cũng được siết chặt, đảm bảo người lái có đầy đủ giấy phép, phương tiện đạt chuẩn và có phù hiệu xe hợp đồng đúng quy định.

Một thế hệ học sinh văn minh giao thông không thể hình thành chỉ nhờ những khẩu hiệu. Đó là kết quả của cả một quá trình giáo dục bền bỉ, gắn chặt trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội. Khi mỗi học sinh ý thức rằng hành vi giao thông phản ánh chính nhân cách của mình, khi mỗi trường học coi giáo dục ATGT là nền tảng của văn hóa học đường, thì vi phạm sẽ giảm, tai nạn sẽ tránh, và mỗi con đường đến trường sẽ thực sự trở thành một hành trình an toàn.

Anh Thơ