Tăng trưởng GDP quý III ước đạt 8,22%, cao nhất trong hơn một thập kỷ

Nếu loại trừ năm 2022 với tốc độ tăng trưởng phục hồi do đại dịch COVID-19, tăng trưởng GDP quý III/2025 cao nhất trong cùng kỳ từ năm 2011 đến nay.

Sáng 5/10, phát biểu tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2025, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý III/2025 ước đạt 8,22% so với cùng kỳ.

Trong mức tăng trưởng 8,22% của GDP quý III, tăng trưởng giá trị tăng thêm của khu vực nông, lâm, thủy sản là 3,74%, khu vực công nghiệp và xây dựng là 9,46%, khu vực dịch vụ là 8,54%.

Tính chung tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 7,84% so với cùng kỳ, trong đó tăng trưởng 3 khu vực lần lượt là 3,83%, 8,69% và 8,48%; bám sát kịch bản tăng trưởng cả năm 8% khi thực hiện đồng bộ các giải pháp đặt ra.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, sản xuất kinh doanh, các động lực tăng trưởng tiếp tục được thúc đẩy và làm mới, giữ vững đà tăng trưởng tích cực. Tăng trưởng nông nghiệp và dịch vụ duy trì đà tăng khá trong bối cảnh chịu nhiều ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, nhất là trong tháng 9 và quý III. Công nghiệp khai khoáng quý III có xu hướng phục hồi trở lại, tăng 9,8%; công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực dẫn dắt tăng trưởng, quý III tăng khoảng 10%, 9 tháng tăng 9,92%, đạt kịch bản (9,9%).

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng

Ngoài ra, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 3,38% so với cùng kỳ, 9 tháng tăng 3,27%; kiểm soát tốt nguồn cung, giá cả tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Tín dụng tăng trưởng cao, mặt bằng lãi suất cho vay mới tiếp tục xu hướng giảm. Thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục phát triển sôi động. Thu NSNN 9 tháng đạt 1,92 triệu tỷ đồng, bằng 97,9% dự toán, tăng 30,5% so với cùng kỳ.

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động tháng 9 đạt 27.500 doanh nghiệp, tăng 55,6% so với cùng kỳ; 9 tháng đạt trên 231.300 doanh nghiệp, tăng 26,4%, tổng số vốn tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động là 3,3 triệu tỷ đồng, tăng 186,5%.

Dự báo nhiều vấn đề mới đặt ra, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện toàn diện, hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, các nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phấn đấu “chỉ tiêu nào dự kiến đạt, xấp xỉ đạt mục tiêu, kịch bản điều hành thì phải phấn đấu đạt và vượt”. Theo đó, Bộ Tài chính lưu ý, đề xuất một số nhóm các nhiệm vụ: Đẩy mạnh xuất khẩu, phát triển thương mại hài hòa, bền vững; Tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật, cải cách thủ tục hành chính.

Cùng với đó là thúc đẩy đầu tư, kích cầu tiêu dùng và phát triển mạnh các động lực tăng trưởng mới, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Đồng thời, tiếp tục tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô...

Nguồn vtv.vn